„Podobné nápisy jsou i v jiných městech či obcích, myslím, že to může být hezká přidaná hodnota celé aleje. A když stromy rozkvetou, bude to pěkné místo na fotky,“ vysvětlil žatecký radní Josef Hodina (ANO) s tím, že začátek aleje s nápisem se může proměnit ve fotopoint.
Sakurovou alej na jihu města zdobí nápis Žatec
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