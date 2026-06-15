Schichtova hrobka v Ústí bude zase patřit rodině

Město převod schválilo. Podmínkou je uhrazení 43 tisíc korun za zpracovanou projektovou dokumentaci k rekonstrukci hrobky, kterou nechala radnice před dvěma lety připravit a k níž už bylo vydání stavební povolení. „Další podmínkou je přednostní právo zpětného převodu do majetku statutárního města Ústí nad Labem,“ sdělil tiskový referent ústecké radnice Marek Lukinič.
Několik hrobek po odsunutých Němcích, mezi kterými se nacházelo i místo posledního odpočinku Johanna Schichta, převzalo do své péče krajské město v roce 2021. Od té doby se je snaží postupně opravovat. Od roku 2024 měla hrobku rodiny Schichtů ve výpůjčce Ústecká komunitní nadace, která ji měla v plánu obnovit a zrestaurovat a následně se o ni 99 let starat.
„Jelikož se však nadaci nepodařilo najít dotační titul, který by podpořil uskutečnění tohoto záměru, podala žádost o ukončení výpůjčky hrobek k letošnímu 30. lednu. Hrobka se tak vrátila zpět do majetku města a nyní se vrátí zpět Schichtům,“ dodal Lukinič.
Oprava Baseltovy hrobky
Ústecká radnice letos zároveň zahájí na hřbitově ve čtvrti Krásné Březno revitalizaci hrobky rodiny krejčího Antona Baselta z počátku 20. století, která je ve špatném technickém stavu. Plánované práce zahrnují statické zajištění objektu, opravy krovu, klenby i podnože, obnovu střechy a klempířských prvků a také restaurátorské zásahy na omítkách, fiálách a oknech.
„Důraz je kladen na maximální zachování původních materiálů a tradičních technologických postupů,“ popsal Lukinič.
Náklady na obnovu hrobky jsou necelých pět milionů korun, 1,4 milionu korun pomůže městu uhradit dotace získaná od Ústeckého kraje.
Obnova Baseltovy hrobky navazuje na loňskou rekonstrukci hrobky někdejšího generálního ředitele Spolku pro chemickou a hutní výrobu Alexandra Edlera von Wölfela.
„Péče o historické hrobky je důležitou součástí správy městského majetku i respektu k naší minulosti. Revitalizací těchto památek vracíme důstojnost místům, která jsou nedílnou součástí identity města,“ poznamenal primátor Petr Nedvědický (ANO).