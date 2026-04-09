Šéf obchodu s drogami v Ústeckém kraji je dál na útěku, policie navrhla obžalobu

Organizátor rozsáhlé distribuce drog v Ústeckém kraji a v zahraničí je nadále stíhaný jako uprchlý. Muž albánského původu čelí trestu 18 let vězení, s ním je obviněných dalších sedm lidí. Jednoho dalšího obviněného policie vyšetřuje na svobodě, ostatní jsou ve vazbě. Policie již podala návrh na podání obžaloby. ČTK o tom dnes informovala mluvčí policie Veronika Hyšplerová. Kauza má několik větví, policisté obvinili přes 20 lidí, řadu z nich už soudy potrestaly.
Organizovaná skupina podle policie obchodovala především s heroinem a pervitinem. K jejímu odhalení vedlo kromě jiného úmrtí 11 lidí, které souviselo s předávkováním drogami. Úmrtí měla přímou souvislost s Dubím na Teplicku, kdy nejčastější příčinou smrti byla intoxikace heroinem, uvedli už dřív vyšetřovatelé.
Hlavnímu organizátorovi se podařilo před zásahem policie odjet do zahraničí. Albánec dlouhodobě v ČR žil i se svou rodinou. Do organizované skupiny tak byli zapojení i jeho rodinní příslušníci. Další lidi sem přiváděl z Balkánu, zapojení byli ale i Češi, kteří si chtěli podle policie prodejem drog přivydělat. Organizátor jim rozdával úkoly, ve skupině měl každý svou roli. "On byl pravděpodobně i ochotný obětovat nižší články, nejspíš Čechy a dotažené lidi z Balkánu, ale rodinu kolem sebe si hlídal," řekl loni v dubnu vyšetřovatel.
Ačkoli se skupina zabývala zejména prodejem heroinu, v roce 2024 ho byl nedostatek. Droga se u v Česku nevyrábí, trh je proto závislý na jejím dovozu. Skupina proto obchodovala také s pervitinem či kokainem. Kriminalisté mají informace o tom, že drogy skupina distribuovala do dalších států, například do Srbska či Maďarska.
Krajský soud rozhoduje o prodloužení vazby u sedmi obviněných, včetně uprchlého organizátora. Další jednání se bude konat 14. dubna, je neveřejné.