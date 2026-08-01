Senátor Ivo Trešl: Podílím se aktivně na rozvoji regionu

Autor:
Politická reklama   8:00
Sledovat Metro na Googlu
Senátor MUDr. Ivo Treš

Senátor MUDr. Ivo Treš | foto: Archiv senátora Iva Trešla

Senátor MUDr. Ivo Trešl
Senátor MUDr. Ivo Trešl
Senátor Ivo Trešl: Podílím se aktivně na rozvoji regionu
Senátor Ivo Trešl: Podílím se aktivně na rozvoji regionu
7 fotografií

Politická reklama

Metro.cz neovlivňuje obsah a není autorem. Více

Politická reklama je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner. Hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastní politické názory a stanoviska nebo ukázat více fotografií.

Aby byla na první pohled odlišitelná od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Politická reklama“ v záhlaví článku.

Pro politickou reklamu platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na Metro.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Pro zadavatele polické reklamy je povinnost vždy uvést zadavatele a zpracovatele inzerce.

Politická reklama, její titulky a tvrzení v ní obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

skrýt
„Z pozice senátora chci bojovat, aby se moderní medicína nedělala jen ve velkých centrech, ale aby kvalitní a dostupná péče zůstala u nás v regionu. A aby se dokončily změny, které zajistí, že naše zdravotnictví bude moderní, dostupné a zvládne výzvy budoucnosti,“ říká senátor MUDr. Ivo Trešl.

Zadavatel: Starostové a nezávislí

Volby do Senátu Parlamentu České republiky 2026

Oznámení o transparentnosti

Jsem lékař
Jsem chirurg a od začátku června i primářem chirurgického oddělení rakovnické nemocnice. Nastoupil jsem sem v roce 1996, tedy téměř před třiceti lety. Rakovnická nemocnice byla tehdy klasická nemocnice okresního typu se čtyřmi základními obory, laboratoří, rentgenologickým oddělením a s LDN a poskytovala tzv. bezprahovou péči. Když se privatizovala a přešla pod společnost Privamed, ukázali se noví majitelé jako rozumní lidé, kteří zachovali její charakter, investovali, udrželi rozsah péče a dnes můžu říct, že to byla tehdy dobrá volba, neboť ne každá takto privatizovaná nemocnice a její pacienti měli takové štěstí.

Proč jsem vstoupil do politiky
Do politiky mne přivedla jednoduchá věc - hluboký vztah k místu, kde jsem se narodil, vyrostl, kde stále žiju, kde mám rodinu a přátele. Jako lékař se starám o zdraví lidí, ale před dvaceti lety jsem si uvědomil, že bych chtěl pro region udělat ještě něco navíc. Vrátit městu to, co mi dalo a aktivně se podílet na jeho rozvoji a rozkvětu. Práce v zastupitelstvu města a poté i v Senátu je pro mě způsob, jak se podílet na tom, aby byl náš region skvělým místem pro život.

Na komunální politiku jsem navázal v Senátu
Bez zkušeností z komunální politiky by moje práce v Senátu byla poloviční. Právě na malém městě se totiž člověk naučí to nejdůležitější – potkávat se s lidmi, naslouchat jim a řešit jejich každodenní problémy. V Senátu jsou často předkládány zákony, které na papíře vypadají skvěle, ale v praxi pak mohou městům a obcím nebo všem lidem komplikovat život. Díky zkušenostem z práce v komunále a díky zpětné vazbě například od úředníků rychle vidím, jak se legislativa může dotknout běžného chodu našeho regionu. Komunální politika mě naučila schopnosti hledat dohodu, kompromisy a hlavně mě udržela nohama na zemi.

Senátor MUDr. Ivo Trešl

Šest let ve funkci senátora pro mne znamenalo především obrovskou odpovědnost a pokoru. Jako pro lékaře pro mě byl člověk vždy na prvním místě a v Praze jsem se snažil tento lidský pohled přenést i do své senátní práce. Byla to léta intenzivní práce, nových zkušeností, ale i odpovědnosti, protože naše rozhodnutí ovlivňují život každého člověka zemi. Mým úkolem bylo i hájit zájmy regionu, ze kterého pocházím.

Vítám kontakt s občany
Hlavní senátní kancelář mám v Lounech. Myslím si, že je to tak správně. Louny jsou totiž jakýmsi hlavním městem našeho volebního obvodu. Navíc v Rakovníku to mají ke mně lidé přeci jen jednodušší se dostat. Do kanceláře chodí občané řešit své problémy nebo naopak upozorňovat na to, co by se kde dalo a mělo udělat lépe. Občany z Lounska třeba mrzí, že byla zrušena okresní nemocnice a dodnes se s tímto nevyrovnali.

Jako lékař a senátor vidím každodenní realitu našeho zdravotnictví z první linie. Pokud mi voliči v našem obvodu Louny znovu dají svou důvěru, mé hlavní priority budou logicky pokračovat ve zdravotnictví. Chci dokončit změny, které zajistí, že naše zdravotnictví bude moderní, dostupné a zvládne výzvy budoucnosti. Mými klíčovými tématy je skutečná elektronizace zdravotnictví, která nesmí být strašákem lékařů, ale měla by urychlit a ulehčit administrativu, zamezit zbytečným zdvojováním vyšetření a tím i šetřit finance. Také transformace péče pro stárnoucí populaci, protože demografický vývoj je neúprosný a je potřeba se připravit na posílení péče o starší pacienty, na paliativní péči a na péči o chronicky nemocné pacienty. Mám jasnou představu, třicetileté profesní zkušenosti a energii v této práci pokračovat. Děkuji všem za dosavadní podporu.

Senátor Ivo Trešl: Podílím se aktivně na rozvoji regionu
Senátor Ivo Trešl: Podílím se aktivně na rozvoji regionu

Je třeba dobíjet i energii
Většinu času trávím v bílém a věnuji se svým pacientům v rakovnické nemocnici. Přibližně jednou týdně si uvážu kravatu a vyrazím do Prahy do Senátu na zasedání zdravotního výboru, na schůzi našeho senátorského klubu či na schůzi Senátu. A pokaždé, ať už z nemocnice nebo z Prahy, se vracím ke své rodině a našemu psovi do Rakovníka. Kdysi jsem hrával volejbal, dokonce jsem to dotáhl do 1.ligy. A nebo kopanou na okresní úrovni. Takže největší relax je pro mě sport. Mám rád kolo, běžky, sjezdovky nebo turistiku. Ze zdravotních důvodů již míčové či kolektivní sporty nevyhledávám, ale rád se na ně podívám v televizi. Máme loveckého psa a ten má rád pohyb, takže téměř denně s ním chodíme do lesa. Sport pro mě zůstal důležitý, ale už je to víc o radosti než o výkonu.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nabídky, vzkazy, varování. Co všechno si přečtete v pražských ulicích? To by jeden nevěřil

Je ti to jasný?!

Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo. Výklady, vchody do domů, letáky na sloupech, upozornění za stěračem auta. Město je samo o sobě...

Utajené místo v Praze se konečně otevřelo veřejnosti. Objevte skrytý poklad u Nuseláku

Dominantou parku se stalo umělecké dílo ZPŘÍTOMNĚNÍ autorů Jana Darkse a Davida...

Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez povšimnutí. Karlovské předmostí prošlo rozsáhlou revitalizací a z někdejšího průchozího prostoru se proměnilo...

Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí

Barrandov v postranních uličkách.

Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho filmovou čtvrť. Jenže k dokonalosti to tady některá místa mají hodně daleko. Projděte se s námi...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tajuplná vila Rothmayerova vila v Praze ukrývá dlažbu z Hradu i atmosféru z fotek Sudka

Rothmayerova vila. Oválná věž v sobě skrývá točité schodiště. Přístavba...

Čistota a funkčnost. To je jednotící prvek funkcionalistické architektury. První republika byla do funkcionalismu zamilovaná. Tahle láska se přetransformovala do mnoha domů, vil nebo dopravních...

OBRAZEM: Podívejte se s námi na Prahu z výšky, kam se většina lidí nikdy nedostane

Z terasy Albatrosu na Národní třídě. Máj ještě bez motálů.

Novinářská práce s sebou nese jednu příjemnou stránku. Že se při ní dostanete do míst, která jsou většinou lidem zapovězena. Nebo že vás nenapadne tam zajít, i když jsou přístupná. Konají se tu...

Křišťálové údolí zve do Liberce: České sklářství zazáří zde

Komerční sdělení
Křišťálové údolí zve do Liberce: České sklářství zazáří zde

Křišťálové údolí je unikátní sklářský a šperkařský kraj, který se rozkládá od Kamenického Šenova až po Harrachov a spojuje Krkonoše, Jizerské i Lužické hory a Český ráj. Výrobky, které v tomto...

3. srpna 2026

Bělkovice-Lašťany, dvě původní obce, jeden domov

Komerční sdělení

Historie dnešních Bělkovic-Lašťan se začala psát dávno před vznikem samotné obce. Lašťany jsou v písemných pramenech doloženy již v roce 1078 a patří mezi nejstarší sídla na Olomoucku.

3. srpna 2026

Navštivte Zlatohorsko, kouzelný kraj pokladů

Komerční sdělení

Zlatohorsko je malebný region v podhůří Jeseníků, který je známý svou bohatou historií, panenskou přírodou a množstvím historických i přírodních zajímavostí.

3. srpna 2026

Policie prověřuje úmrtí seniora na Strakonicku, našli ho v zahradním jezírku

ilustrační snímek

V zahradním jezírku u Závišína, místní části obce Bělčice na Strakonicku, našli dnes odpoledne mrtvého seniora. Policie nařídila zdravotní pitvu, informovala...

2. srpna 2026  20:13,  aktualizováno  20:13

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha Andel

Praha Andel

Vyvazeni odpadků v lete nejak vazne

vydáno 2. srpna 2026  20:07

Cenu diváků na festivalu Litomyšl Fest získal dokument Bára Basiková

ilustrační snímek

Na letošní ročník filmového a hudebního festivalu Litomyšl Fest vydali pořadatelé přes 22.000 vstupenek. Proti loňsku je to o 3000 až 4000 víc, i když počet...

2. srpna 2026  17:49,  aktualizováno  17:49

Rockové Hranice přivítají německé Freedom Call i české metalové kapely

ilustrační snímek

Hranice na Přerovsku budou příští sobotu patřit fanouškům rocku a metalu, chystá se tam festival Rockové Hranice. V areálu u letního kina během...

2. srpna 2026  17:44,  aktualizováno  17:44

V Mladé Boleslavi vlak srazil a usmrtil člověka, provoz byl zastaven

ilustrační snímek

Vlak dnes odpoledne v Mladé Boleslavi nedaleko hlavního nádraží srazil a usmrtil člověka. Provoz na trati byl v úseku z Boleslavi do Katusic a mezi zastávkami...

2. srpna 2026  17:38,  aktualizováno  17:38

Klášterní hudební slavnosti nabídnou v srpnu novou scénu i Šporclův koncert

ilustrační snímek

Koncerty písničkářů, šansonu, swingu i klasické hudby nabídne během srpna festival Klášterní hudební slavnosti, který ve druhé polovině prázdnin vstupuje do...

2. srpna 2026  16:47,  aktualizováno  16:47

Manévry na Vinohradech. Psychicky nemocný muž zaměstnal desítky policistů

Zásah jednotek IZS na pražských Vinohradech. (2. srpna 2026)

Velké množství policistů vzbudilo pozornost v Čáslavské ulici na Vinohradech. Podle mluvčího Richarda Hrdiny se na místě muž trpící psychickou poruchou zabarikádoval v bytě a odmítal otevřít. Na...

2. srpna 2026  18:12

V Řimicích se při požáru domu zranili dva lidé, jeden je v kritickém stavu

ilustrační snímek

Dva lidé, z toho jeden těžce, se dnes časně ráno zranili při požáru rodinného domu v Řimicích, místní části obce Bílá Lhota na Olomoucku. Zasahoval tam také...

2. srpna 2026  16:29,  aktualizováno  16:29

Zatmění Slunce míří na Česko. Kde ho budete ve středu 12. srpna sledovat?

Úplné zatmění Slunce je fascinující a oblíbený nebeský úkaz, který – máte-li...

Ještě pár dnů a Měsíc zakryje až 88 procent Slunce. Nad Českem tak bude vidět nejvýraznější částečné zatmění za poslední roky, hvězdárny kvůli němu chystají mimořádná pozorování.

2. srpna 2026  17:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.