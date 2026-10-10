Senátorem za Děčín bude Zbyněk Linhart (STAN), zvolen byl hned v prvním kole

Senátorem ve volebním obvodu Děčín bude opět Zbyněk Linhart (STAN). Hned v prvním kole získal nadpoloviční počet hlasů. Vyplývá to z prognózy ČTK na základě sčítání hlasů na www.volby.cz. Druhý Michal Hejcman (ANO) získal 20,13 procenta hlasů. Voleb se zúčastnilo 35,34 procenta voličů, o hlasy usilovalo pět kandidátů.
Na třetím místě skončila Anna Lehká (HNHRM) s 10,45 procenta hlasů. Čtvrtý v pořadí je Jan Skalický (PRO) s 10,35 procenta hlasů. Pátou příčku obsadil Miroslav Štross (Zelení), volilo ho 6,83 procenta lidí.
V roce 2020 Linhart v prvním kole získal 52,77 procenta hlasů. Druhý skončil Jiří Anděl (za ANO). Voleb se zúčastnilo sedm kandidátů.
Výsledky senátních voleb
Kandidát Procenta hlasů Počet hlasů
Zbyněk Linhart (STAN) 52,22 17850
Michal Hejcman (ANO) 20,13 6882
Anna Lehká (HNHRM) 10,45 3574
Jan Skalický (PRO) 10,35 3539
Miroslav Štross (Zelení) 6,83 2337
zdroj: www.volby.cz