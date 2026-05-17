Senátoři za Děčínsko a Lounsko budou obhajovat mandát, kandidaturu zváží Steiner

Senátoři za Děčínsko a Lounsko budou obhajovat mandát. Dlouholetý politik z Krásné Lípy Zbyněk Linhart (zvolený za STAN+SLK) bude kandidovat do horní komory potřetí. Lékař z Rakovníka Ivo Trešl (zvolený za STAN) se možná v obvodu Louny, který zahrnuje i Rakovnicko, utká s Leo Steinerem, bývalým politikem a státním úředníkem, který před lety upozornil na nesrovnalosti v Regionálním operačním programu (ROP) Severozápad. Steiner ČTK řekl, že kandidaturu zvažuje.
Linhart se nyní domlouvá na případné podpoře stran pro podzimní volby. Kandidovat bude také v komunálních volbách v Krásné Lípě, kde působí jako neuvolněný místostarosta bez nároku na plat. "Je dobré být stále v obraze, nebýt odtržen od reality. Pohled z regionu je v Praze důležitý," řekl ČTK Linhart, který je v politice 36 let. Podle něj se bohužel nedaří vyrovnávat postavení Ústeckého kraje se zbytkem Česka. "Nůžky se stále rozevírají. Peníze, které měly jít na sever Čech, skončily v jiných částech republiky. Problémy zůstávají," uvedl.
Před šesti lety Linhart získal nadpoloviční většinu hlasů hned v prvním kole. Druhý byl primátor Děčína Jiří Anděl (ANO), který dostal 19,14 procenta. Voleb se zúčastnilo 30,28 procenta voličů, o hlasy usilovalo sedm kandidátů. Na třetím místě skončil Leoš Moravec (za SPD) s 11,24 procenta hlasů.
Trešl v roce 2020 ziskem 58,39 procenta porazil Vladimíra Drápala (za ODS), někdejšího ředitele Vrchlického divadla v Lounech. "Dostal jsem nabídku ze STAN, kterou jsem přijal. Volby budou o tom, zda jsou lidé spokojeni s mojí prací," řekl ČTK Trešl. Druhého kola voleb se zúčastnilo 14,98 procenta voličů, v prvním hlasovalo 34,11 procenta. Třetí tehdy skončil Milan Rychtařík (ANO). Kandidátů v obvodě bylo deset.
Jako nestraník kandidaturu zvažuje Leo Steiner. "Vede mě k tomu to, že máme senátora, který je sice fajn chlap, ale dělá to jako bokovku. Člověk, který neškodí, je pro horní komoru málo," uvedl Steiner. Další jména pro podzimní volby zatím známá nejsou. ODS nebude mít vlastního kandidáta ani v jednom z volebních obvodů v Ústeckém kraji. ČTK to řekla Renata Svatošová z regionální kanceláře ODS Ústeckého kraje. "Podpoříme jiné demokratické kandidáty," uvedla. Konkrétní jména nesdělila.
Schválená jména zatím nemá ANO, které bude mít koncem května krajský sněm. "Vše je zatím v jednání," řekl ČTK krajský předseda Jan Richter. Kdo bude kandidovat za SPD, se také bude teprve řešit. Piráti vyjednávají o případné podpoře některému z kandidátů.
Senátní volby se budou spolu s komunálními konat letos 9. a 10. října.