Senior taxi v Žatci zdražuje jízdu na 30 korun

Městem dotované v Žatci funguje už několik let, jen loni se jím svezlo 741 zájemců. Důchodci službu zpravidla využívají pro cestu k lékaři či na úřady.
Průkaz Senior taxi je vydáván na radnici na základě předložení dokladu totožnosti, doložení jedné průkazové fotografie a uhrazení poplatku 20 korun.
Jízdy se provádějí pouze v pracovní dny v době od 7 do 17 hodin.
Jízdy je nutné objednat alespoň den předem na telefonním čísle 415 710 295, který patří domovu pro seniory a pečovatelské službě, a to v době od 7.30 do 11 hodin.