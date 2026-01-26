Seniory v Lovosicích nově sveze Taxík Maxík

„Změnil se zejména vůz – nově je bezbariérový, samotná služba však zůstává zachována. Stejné podmínky, dostupnost i ceny,“ přiblížila mluvčí města Denisa Richter.
Služba má nyní nové telefonní číslo, a to 734 777 060. Do konce ledna však bude zároveň fungovat i staré číslo, 606 043 400.
„Registrovaní uživatelé ve službě Senior Taxi budou formou SMS informováni o výměně kartičky. Při nástupu je nutné prokázat nárok na přepravu dokladem. Zpočátku bude možné prokazovat se původní kartičkou Senior Taxi,“ doplnila Richter.
Služba má usnadnit dopravu a podpořit mobilitu seniorů či zdravotně postižených.
Podrobnosti najdou zájemci na webu města či na stránkách Sociálních služeb města Lovosice, které službu provozují.