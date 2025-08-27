Bránil se, ale bodal příliš. Za bitku v Ústí soud potvrdil muži čtyři roky

O výsledku odvolacího jednání informovala asistentka předsedy Vrchního soudu v Praze Sarah Pernecká.
Událost se stala loni v červnu v noci v parku Severní Terasa, kam přišel muž s přítelkyní. Podle soudu se spolu dohadovali, přistoupil k nim obžalovaný, na kterého muž zaútočil.
Malý se bránil, ustupoval před ním. Konflikt trval zhruba tři minuty, většinu času byl Malý vystaven útoku a ustupoval, což vyplynulo z výpovědi svědků. Oba účastníci bitky byli pod vlivem pervitinu.
„Obžalovanému hrozila podle soudu nejméně újma na zdraví. Nešlo jen o nevýrazné fyzické násilí, ale o zavrženíhodné jednání ze strany poškozeného,“ uvedl soudce.
Obžalovaný jednal v nutné obraně. Při ustupování v obraně muže pětkrát bodl. Pak útok a pronásledování přestalo, přesto se obžalovaný k poškozenému vrátil a dvakrát ho bodl do břicha. V ten moment byly podle soudu překročeny podmínky nutné obrany. Poškozenému hrozila smrt kvůli ztrátě krve.