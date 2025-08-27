Bránil se, ale bodal příliš. Za bitku v Ústí soud potvrdil muži čtyři roky

Autor: ČTK, iDNES.cz
  13:42aktualizováno  13:42
Za pobodání muže v Ústí nad Labem potvrdil odvolací soud Ondřeji Malému čtyřletý trest vězení. Zamítl odvolání obžalovaného i státního zástupce. Malý muže opakovaně bodl po předchozí hádce, kterou podle soudu oběť vyvolala. Soud čin kvalifikoval jako pokus o zabití.

Ondřej Malý krátce po zadržení, kdy ho soud poslal do vazby. (červen 2024) | foto: Policie ČR

O výsledku odvolacího jednání informovala asistentka předsedy Vrchního soudu v Praze Sarah Pernecká.

Událost se stala loni v červnu v noci v parku Severní Terasa, kam přišel muž s přítelkyní. Podle soudu se spolu dohadovali, přistoupil k nim obžalovaný, na kterého muž zaútočil.

Malý se bránil, ustupoval před ním. Konflikt trval zhruba tři minuty, většinu času byl Malý vystaven útoku a ustupoval, což vyplynulo z výpovědi svědků. Oba účastníci bitky byli pod vlivem pervitinu.

Pět varovných ran, další do břicha. Za pobodání při obraně ženy dostal muž čtyři roky

„Obžalovanému hrozila podle soudu nejméně újma na zdraví. Nešlo jen o nevýrazné fyzické násilí, ale o zavrženíhodné jednání ze strany poškozeného,“ uvedl soudce.

Obžalovaný jednal v nutné obraně. Při ustupování v obraně muže pětkrát bodl. Pak útok a pronásledování přestalo, přesto se obžalovaný k poškozenému vrátil a dvakrát ho bodl do břicha. V ten moment byly podle soudu překročeny podmínky nutné obrany. Poškozenému hrozila smrt kvůli ztrátě krve.

27. srpna 2025  14:12,  aktualizováno  14:12

