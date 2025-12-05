Kaple inspirovaná Paříží i fara ve Strojeticích. Ústecký kraj má nové památky

Kaple sv. Václava ve Vlčí, části obce Chlumčany na Lounsku zaujme architekturou. Postavena byla na přelomu 19. a 20. století a zasloužilo se o to osm místních bratrů Sochorových. Její podobu navrhl jeden z nich, významný architekt Eduard Sochor, kterého inspiroval vzhled pařížského kostela Sacré Coeur. V kapli byli po dokončení pochováni jejich již dříve zemřelí rodiče.
„Jde o stavbu v regionu zcela ojedinělou, a to jak architektonickým ztvárněním, tak okolnostmi jejího vzniku,“ popsala mluvčí ústecké pobočky Národního památkového ústavu (NPÚ) Věra Brožová.
Šlo totiž o soukromou investici, jejímž účelem však nebylo pouze prokázání úcty předkům stavebníků, nýbrž rovněž projevení oddanosti a lásky k rodné obci, což je zmíněno v nápisu nad vstupem do kaple.
O kapli se starají Chlumčany. Jelikož má poškozenou střechu, může obec díky zápisu na seznam památek žádat o příspěvek na rekonstrukci. „O to, aby kaple byla zapsaná jako kulturní památka, jsme usilovali právě proto, abychom mohli zažádat o dotaci na její opravu. Kolik bude obnova stát, není nyní jasné. Chceme se však do ní pustit v brzké době,“ uvedla starostka Dana Kastnerová (Chlumčany a Vlčí 2022).
Na seznam památek přibyla rovněž fara ve Strojeticích na Lounsku. Postavena byla ve druhé polovině 18. století. Budova byla v roce 1831 zrekonstruována. Později bylo přistaveno jedno patro. K faře patřila vlastní budova fary včetně přístavku, hospodářská budova stáje, chlévy, zahrada a dvůr.
V druhé polovině 20. století byl v přízemí fary vpravo zřízen poštovní úřad a zřejmě zbylé přízemí a patro bylo pronajímáno jako byty. Nájemníci se střídali. Budova postupně chátrala.
V současné době má soukromé majitele. I přes její zchátralý vzhled si podle památkářů zachovala řadu řemeslných stavebních prvků. Jde o přední a zadní pískovcový portál, vstupní dveře s řezbami slunečnice, okna, dveře, topeniště, pozůstatky černé kuchyně, klenby, výmalba. „Velmi hodnotný je původní barokní krov v systému stojaté stolice s tesařskými značkami, kamenná ohradní zeď a pozůstatky hospodářského zázemí faráře,“ doplnila Brožová.
Mezi památky se zařadil i soubor čtrnácti zastavení křížové cesty z poutního areálu kaple Narození Panny Marie v České Kamenici na Děčínsku. Dílo je podepsáno Ignazem Müllerem z Reichenau (Rychnov u Jablonce), který je považován za zakladatele místní školy olejomalby.
Od začátku roku získalo památkovou ochranu už devět staveb či uměleckých děl v Ústeckém kraji.