Kaple inspirovaná Paříží i fara ve Strojeticích. Ústecký kraj má nové památky

Miroslava Strnadová
  10:22aktualizováno  10:22
Ústecký kraj rozšířil svůj seznam kulturních památek o tři nové přírůstky. Nově je chráněna unikátní Kaple sv. Václava ve Vlčí na Lounsku, jejíž podobu inspiroval slavný pařížský kostel Sacré Coeur. Nyní tak má šanci získat dotace na opravu poškozené střechy. Památkovou ochranu má nově také fara ve Strojeticích a soubor křížové cesty z České Kamenice.
Kaple sv. Václava ve Vlčí.

Kaple sv. Václava ve Vlčí. | foto: Národní památkový ústav

Interiér kaple sv. Václava ve Vlčí.
Interiér kaple sv. Václava ve Vlčí.
Interiér kaple sv. Václava ve Vlčí.
Interiér kaple sv. Václava ve Vlčí.
13 fotografií

Kaple sv. Václava ve Vlčí, části obce Chlumčany na Lounsku zaujme architekturou. Postavena byla na přelomu 19. a 20. století a zasloužilo se o to osm místních bratrů Sochorových. Její podobu navrhl jeden z nich, významný architekt Eduard Sochor, kterého inspiroval vzhled pařížského kostela Sacré Coeur. V kapli byli po dokončení pochováni jejich již dříve zemřelí rodiče.

„Jde o stavbu v regionu zcela ojedinělou, a to jak architektonickým ztvárněním, tak okolnostmi jejího vzniku,“ popsala mluvčí ústecké pobočky Národního památkového ústavu (NPÚ) Věra Brožová.

Šlo totiž o soukromou investici, jejímž účelem však nebylo pouze prokázání úcty předkům stavebníků, nýbrž rovněž projevení oddanosti a lásky k rodné obci, což je zmíněno v nápisu nad vstupem do kaple.

Interiér kaple sv. Václava ve Vlčí.
Interiér kaple sv. Václava ve Vlčí.
Interiér kaple sv. Václava ve Vlčí.
Interiér kaple sv. Václava ve Vlčí.
13 fotografií

O kapli se starají Chlumčany. Jelikož má poškozenou střechu, může obec díky zápisu na seznam památek žádat o příspěvek na rekonstrukci. „O to, aby kaple byla zapsaná jako kulturní památka, jsme usilovali právě proto, abychom mohli zažádat o dotaci na její opravu. Kolik bude obnova stát, není nyní jasné. Chceme se však do ní pustit v brzké době,“ uvedla starostka Dana Kastnerová (Chlumčany a Vlčí 2022).

Na seznam památek přibyla rovněž fara ve Strojeticích na Lounsku. Postavena byla ve druhé polovině 18. století. Budova byla v roce 1831 zrekonstruována. Později bylo přistaveno jedno patro. K faře patřila vlastní budova fary včetně přístavku, hospodářská budova stáje, chlévy, zahrada a dvůr.

V druhé polovině 20. století byl v přízemí fary vpravo zřízen poštovní úřad a zřejmě zbylé přízemí a patro bylo pronajímáno jako byty. Nájemníci se střídali. Budova postupně chátrala.

Fara v obci Strojetice.

V současné době má soukromé majitele. I přes její zchátralý vzhled si podle památkářů zachovala řadu řemeslných stavebních prvků. Jde o přední a zadní pískovcový portál, vstupní dveře s řezbami slunečnice, okna, dveře, topeniště, pozůstatky černé kuchyně, klenby, výmalba. „Velmi hodnotný je původní barokní krov v systému stojaté stolice s tesařskými značkami, kamenná ohradní zeď a pozůstatky hospodářského zázemí faráře,“ doplnila Brožová.

Mezi památky se zařadil i soubor čtrnácti zastavení křížové cesty z poutního areálu kaple Narození Panny Marie v České Kamenici na Děčínsku. Dílo je podepsáno Ignazem Müllerem z Reichenau (Rychnov u Jablonce), který je považován za zakladatele místní školy olejomalby.

Od začátku roku získalo památkovou ochranu už devět staveb či uměleckých děl v Ústeckém kraji.

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do naší výzvy a poslali své snímky – plné světla, stínů, architektury i nečekané poetiky, kterou dokáže...

Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující...

Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po nich jezdí tramvaje, autobusy a dokonce i nový tříčlánkový trolejbus. Dopravní podnik (DPP) totiž opět...

Do českých poboček McDonald's dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.

Vyhláška o petardách pomohla Chebu částečně, divoké turisty snad zkrotí zákon

Ilustrační snímek

Zákon zpřísnil pravidla pro nákup a použití zábavní pyrotechniky. Města v příhraničí, která s následky hromadně odpalované pyrotechniky roky bojovala, teď čekají, jaký bude mít novela zákona efekt....

5. prosince 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Vzpomínka na Zuzanu Navarovou

ilustrační snímek

V neděli 7. prosince uplyne 21 let od předčasného odchodu zpěvačky Zuzany Navarové.

5. prosince 2025  10:01

V Chomutově zemřel při střetu s osobním autem chodec, šel po přechodu

ilustrační snímek

V Chomutově zemřel ve čtvrtek odpoledne chodec, kterého srazilo osobní auto. ČTK to dnes řekla mluvčí chomutovské policie Miroslava Glogovská. Podle prvotních...

5. prosince 2025  8:24,  aktualizováno  8:24

Vlak srazil na Blanensku ženu. Zemřela na místě, nehoda omezila provoz

Mladík v Černošicích uvázl ve dveřích osobního vlaku, který ho následně několik...

Ve čtvrtek v noci srazil vlak ženu mezi Letovicemi a Skalicí nad Svitavou na Blanensku. Provoz byl v 20:15 uzavřen v obou směrech. Na místo byl vyslán záchranářský vrtulník, žena však na místě...

4. prosince 2025  21:32,  aktualizováno  5. 12. 9:53

Noční požár bytu v Příbrami způsobil škodu 2,5 milionu korun, jeden zraněný

ilustrační snímek

V Příbrami v noci na dnešek hořelo v jednom z bytů, hasiči evakuovali pět lidí z celého patra. V bytě našli člověka, kterého předali záchranné službě. Škodu...

5. prosince 2025  8:01,  aktualizováno  8:01

Soud schválil další dohody o vině v kauze Stoka, uložil podmínky a peněžité tresty

Korupční kauzu Stoka začal znovu projednávat Krajský soud v Brně. (3. prosince...

Další tři dohody o vině a trestu v korupční kauze Stoka schvaluje v pátek dopoledne Krajský soud v Brně. Na programu je přiznání a dohoda někdejšího šéfa investičního odboru městské části Brno-střed...

5. prosince 2025  9:02,  aktualizováno  9:38

Řetězec Five Guys přichází do Česka. V čem je jiný než ostatní fastfoody?

Pobočka Five Guys

Fastfoodový řetězec Five Guys se v pražském obchodním domě Máj otevře v pondělí 8. prosince. Pozvaní novináři, VIP osobnosti, food blogeři a infuenceři už ale legendární hamburgery, hot dogy a milk...

5. prosince 2025  9:32

Veřejná doprava na jihu Čech bude ladit do zelené, kraj konečně spouští nový systém

V Jihočeském kraji začne Integrovaný dopravní systém fungovat od dubna roku...

Konečně. V Jihočeském kraji začne od dubna příštího roku fungovat Integrovaný dopravní systém. Teď se bude testovat aplikace, ceny oznámí v lednu. Projekt nese název IDESKA. Radní také schválili nové...

5. prosince 2025  9:22

Po stoleté povodni má obec opravené říční břehy. Náklady přesáhly 2,5 milionu

Povodně v roce 2024 zasáhly i obec Nivnici, kde se rozvodnila řeka Nivnička....

Povodí Moravy dokončilo opravy na řece Nivničce v obci Nivnice na Uherskobrodsku. Náklady dosáhly 2,6 milionu korun. Škody způsobila povodeň v září loňského roku, která překročila třetí stupeň....

5. prosince 2025  9:22

Ukliďme Česko slaví dnešní Mezinárodní den dobrovolníků

5. prosince 2025  9:20

GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow
GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow

Jaké to je, když tři redaktorky otestují tři ikonické produkty GERnétic? Vyzkoušely jsme liftingovou kúru Tenseur Flash, jemný Cold Cream Mousse a...

Seegene zakládá francouzskou dceřinou společnost s cílem rozšířit své působení v Evropě

5. prosince 2025  9:16

Požár budovy s kancelářemi a obchodem v Hlinsku způsobil škodu 7,5 milionu korun

ilustrační snímek

Hasiči od čtvrtečního večera likvidují požár budovy s kancelářemi a obchodem v Hlinsku na Chrudimsku. Oheň je již lokalizovaný. Škoda se zatím odhaduje na 7,5...

5. prosince 2025  7:37,  aktualizováno  7:37

