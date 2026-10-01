Seznam Zprávy: Na úřad v Moldavě vodí podnikatel denně nové obyvatele

Autor: ČTK
  16:50aktualizováno  16:50
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Na obecní úřad v Moldavě v Krušných horách vodí podnikatel nové obyvatele, píšou Seznam Zprávy s odvoláním na starostu Davida Leitermanna (Moldava pro život). Kvůli obdobné situaci soud po volbách před čtyřmi lety nařídil jejich opakování. Policie v souvislosti s nadcházejícími volbami v Ústeckém kraji prověřuje dva případy z trestněprávního hlediska, řekl ČTK policejní mluvčí Kamil Marek. Volby budou 9. a 10. října.

V obci se zhruba 150 voliči je fiktivně hlášeno 20 lidí a další přehlašují trvalý pobyt do zchátralé ruiny, uvedly dnes Seznam Zprávy.

Na úřad podle nich přicházejí neznámí lidé s nově podepsanou nájemní smlouvou a chtějí se stát novými obyvateli Moldavy. "Opět identifikujeme závažná podezření na volební turismus a fiktivní pobyt. Zatím se jedná minimálně o 20 lidí," řekl serveru starosta. V obci se podle něj víceméně všichni znají, tedy vědí, kdo kde opravdu žije a jaký vztah k obci má.

Starosta označil v souvislosti s tzv. volebním turismem tři adresy, jde podle něj zejména o bývalou rekreační budovu na okraji obce. "Bývalá podniková chata Báňské stavby v Novém Městě u Moldavy je neobyvatelná ruina. Přízemí tvoří zanedbané staveniště s neomítnutými stěnami, zaprášenými okny a zničenou podlahou. A právě tam se teď přihlašují neznámí lidé," uvedl.

Budova patří firmě Dessym, kterou podle Seznam Zpráv vlastní podnikatelé Iveta Boudišová a Jaroslav Pok, jenž býval starostou obce. V minulých komunálních volbách v Moldavě kandidovali jako jednička, respektive trojka na kandidátce SPD. Letos chce do zastupitelstva pouze Iveta Boudišová a opět jako jednička, tentokrát za stranu Hlas obce, uvádí server. Na kandidátce má podle něj dalších osm lidí, přičemž dva mají adresu trvalého bydliště právě ve zmíněné bývalé podnikové chatě, jeden na obecním úřadu v Moldavě.

Seznam Zprávy kontaktovaly Boudišovou prostřednictvím sociální sítě, její vyjádření nezískaly. Pok odmítl odpovědět na otázky, kolik lidí do voleb ještě přiveze. "Běžte otravovat někam jinam," řekl reportérovi Seznam Zpráv na místě. ČTK se vyjádření Boudišové i Poka pokouší získat.

Starosta webu řekl, že firma Dessym Moldavě dluží bezmála 100.000 korun za nezaplacení vody a odpadů v hotelu Ján a ve zmíněné bývalé podnikové chatě. Stejně tak má podle něj dluhy vůči obci většina lidí z kandidátky strany Hlas obce.

Na úřad zamířil několikrát se žádostí o trvalé bydliště spolumajitel firmy Dessym Pok, mimo jiné tam byl s přítelkyní, která žádá o přihlášení trvalého pobytu k němu domů. Této žádosti starosta vyhověl, uvedl server. "Příští týden bude mít úřad opět otevřeno a očekávám mnohem větší nájezd, protože těchto pár lidí jim neřeší situaci. Takto nízký počet lidí nepředpokládám, že by zásadně ovlivnil výsledek voleb v Moldavě," citují Seznam Zprávy Leitermanna.

Hlasování v Moldavě se v lednu 2023 opakovalo, protože tehdejší starostka Lenka Nováková (Otevřeně k všem) před volbami nechala vyškrtnout ze seznamu některé voliče. V obci podle ní skutečně nežili, hlášeni byli jen formálně. Předseda volební komise to poprvé nerespektoval a při řádném termínu loni na podzim nechal volit všechny. Poté, co soud nařídil opakovat hlasování, už lidé, kteří nebyli na seznamu, volit nemohli. V obci u hranic s Německem při původních zářijových volbách v roce 2022 zvítězilo hnutí SPD, které po opakovaném, lednovém hlasování skončilo poslední a obdrželo jeden mandát.

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