Seznam Zprávy: V případě znásilňování v Siřemi se odvolali všichni obžalovaní

V případě tři měsíce trvajícího znásilňování ženy v Siřemi na Lounsku se odvolali všichni čtyři obžalovaní. Napsal to dnes server Seznam Zprávy. Již dříve uvedla Česká televize, že se proti rozsudku odvolal hlavní obžalovaný Karel Novák, který dostal od Krajského soudu v Ústí nad Labem trest 15 let vězení. Seznam Zprávy nyní doplnily, že odvolání podali také Barbora Petržílková a Jana Petržílková s tresty šest let vězení a Ondřej Houška s trestem 5,5 roku, kteří podle rozsudku s vězněním týrané ženy pomáhaly.
Mluvčí ústeckého krajského soudu Gabriela Nedělková Pařízková potvrdila serveru, že se proti nepravomocnému rozsudku odvolali všichni obžalovaní. Případ tak bude řešit odvolací Vrchní soud v Praze. Novákův advokát Jaroslav Trkovský se podle serveru k důvodům odvolání nechtěl vyjadřovat. Obžaloba v této kauze odvolání nepodala, řekla serveru náměstkyně krajské státní zástupkyně Kateřina Doušová.
Soudce Ondřej Peřich i státní zástupkyně Simona Konopáčová v květnu při vyhlašování rozsudku zdůraznili, že případ se vymyká běžným trestním kauzám s ohledem na délku a intenzitu trýznění oběti. Výjimečné je podle nich také to, že se na jejím věznění podíleli další lidé. Novák navíc dříve znásilnil jiné dvě ženy a za obdobný trestný čin byl už v minulosti odsouzený.
Poslední oběť sedla v listopadu 2024 k Novákovi do auta s vidinou příslibu práce a ubytování v hospodě, kterou provozoval. Po cestě jí dal vypít colu, v níž byly látky, které ji omámily. Podle státní zástupkyně následovaly měsíce věznění, mučení a opakovaného trýznivého znásilňování. V polovině února 2025 spolupachatelé vyvedli ženu ze sklípku kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu a ženě se podařilo uprchnout. Dostala se k domu manželského páru, který jí poskytl pomoc a přivolal policii. V důsledku prožitých traumatických událostí se u ženy rozvinula posttraumatická stresová porucha.