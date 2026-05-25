Zahájení lázeňské sezony? Chci, aby Tepličané zůstali, říká šéf domu kultury

Pavel Křivohlavý
  12:02aktualizováno  12:02
Letos bude Petr Šíla poprvé dohlížet na Zahájení lázeňské sezony v Teplicích jako ředitel kulturního domu, který festival organizuje. Řadu let „Lázeňskou“ vnímal jako návštěvník, nyní chce své postřehy začít uvádět do praxe. Největší kulturní festival na severu Čech, který 29. až 31. května odstartuje 872. lázeňskou sezonu nejstarších českých lázní, chce do budoucna více otevřít a lépe přizpůsobit místním.

Petr Šíla, ředitel Domu kultury Teplice. | foto: Filip Trubač

Už na konci týdne Teplice zahájí novou lázeňskou sezonu. Po více než čtvrtstoletí to bude pod taktovkou nového ředitele domu kultury, tedy vás. Co bude letos jiné?
Na Zahájení lázeňské sezony budu v roli pozorovatele. V Teplicích bydlím a akci znám, avšak ne z vnitřního pohledu organizačního prostředí. Pro případnou reformu celé akce je potřebné si ji zažít z pozice organizátora, a právě v tom bude letos moje role. Jinak ale Zahájení lázeňské sezóny proběhne ve standardním módu, jak jsou návštěvníci zvyklí.

Po svém uvedení do funkce ředitele jste řekl, že při Zahájení lázeňské sezony chcete připomenout i historický a komunitní kontext celé události. Jak?
Historické připomenutí nyní probíhá jen v minimalistické podobě, jako je Žehnání pramenů. Je to připomínka legendy, podle které léčivé prameny v Teplicích objevila divoká prasata. Proto zde máme Kolostůjovu kašnu, ke které v sobotu půjde průvod a kde proběhne slavnostní požehnání pramenům, čímž bude lázeňská sezona zahájena. Kromě dobových atrakcí nebo tržiště na zámeckém náměstí však další zásadnější připomenutí historie neprobíhají. Historicky se však lázeňské sezóny zahajovaly ve velkém stylu proto, že to byl začátek sezonní prosperity celého města. Dnes už je situace trochu jiná, avšak vrátit zahájení sezony do pozice oslavy prosperity města by bylo dobré. A zároveň bych se chtěl více zaměřit na občany města, aby se tato akce dostala i do jiných koutů Teplic a aby to opravdu bylo pro Tepličáky. Z vlastní zkušenosti totiž vím o řadě lidí, kteří na tento víkend raději z Teplic odjíždí, což je škoda.

V čem je pro vás osobně zahájení lázeňské sezony důležité?
Já to vnímám v rovině odkazu na historii lázeňství, protože Teplice jsou proslulé právě jako nejstarší lázně ve střední Evropě. Jsem rád, že si široká veřejnost má možnost při zahájení sezony právě toto připomenout.

OBRAZEM: Lázeňská města rozjasnilo jaro. Na sezonu jsou v gala, podívejte se

V minulých letech jste se zahájení účastnil jako běžný návštěvník, v čem jste v její dramaturgii pozoroval silné a v čem slabé stránky?
Silnou stránkou je podle mě pestrý program a to, že v celém centru města se něco děje. Návštěvníci mají možnost navštívit koncerty nebo nějaký jiný druh zábavy. A samozřejmě tato akce nabízí i možnost setkat se s přáteli. Jako slabou stránku vnímám nabídku občerstvení. Nezpochybňuji, že k akci patří langoš a grilovaná klobása, ale myslím si, že dnes se i gastronomie dá pojmout více lázeňsky. To si myslím, že je velký prostor a příležitost pro zlepšení. Další slabou stránkou je také to, že řada Tepličáků na akci nejde a centru města se v tyto dny vyhýbají. To vnímám jako špatné, protože Zahájení lázeňské sezony by v prvé řadě mělo být právě pro Tepličáky.

Na jaký program se vy osobně nejvíce těšíte?
Mně se líbí Žehnání pramenů. Je lázeňské a symbolické a pro mě to je moment, kdy začíná léto. A jinak se vždy těším na to, že ve městě potkám spoustu známých a bude to skvělá možnost si spolu popovídat.

Letošní zahájení lázeňské sezony přišlo jen pár měsíců po vašem nástupu do funkce, jakou vizi pro tuto akci tedy máte do budoucnosti?
V letošním roce bychom se chtěli zaměřit na dotazníkové šetření a zeptat se návštěvníků, jak akci vnímají a co je jim líbí a co ne, zda něco vnímají jako bariéru a co by zlepšili. Dále bychom se po akci on-line zeptali široké veřejnosti, jak akci hodnotí i další lidé. Na základě těchto podnětů bychom pak chtěli vést odbornou debatu s kulturní veřejností, protože v Teplicích je řada klubů a zařízení, které zde organizují kulturu. Byl bych proto rád, abychom se o této největší akci ve městě mohli bavit i s nimi. A nakonec bychom tyto výstupy představili vedení města. V příštím roce bychom pak nějakou novinku zkusili zavést. Pokud bychom ale chtěli festival měnit nějak výrazně, bylo by to až v roce 2028.

Výběr z programu Zahájení 872. lázeňské sezony v Teplicích

Pátek 29. května

  • Scéna za domem kultury:

20.00 – Vojta Nedvěd a Fashion Strings

  • Mušle-Šanovský park:

20.00 – Vojtěch Urbánek

Sobota 30. května

  • Scéna na Ptačích schodech:

18.45 – David Koller

21.00 – Raego

  • Scéna za domem kultury:

17.15 – Berenika Kohoutová

19.15 – Lipo

21.15 – Tereza Mašková

  • Zámecké náměstí:

22.22 hodin Slavnostní ohňostroj

Neděle 31. května

  • Scéna na Ptačích schodech:

13.45 – Lake Malawi

17.15 – Vypsaná fixa

20.15 – Motorband + SČF

  • Scéna za domem kultury:

15.30 – Yo Yo Band

17.30 – Emma Smetana & Jordan Haj

19.30 – Děda Mládek Illegal band

Muž boural opilý a sám na sebe zavolal policii. Řidičák už mu sebrali dřív

Muž způsobil nehodu pod vlivem alkoholu a udal se. (20. května 2026)

Sedmadvacetiletý řidič pod vlivem alkoholu minulý týden způsobil nehodu na Orlickoústecku. Sám na sebe potom zavolal policii a přiznal se. Nadýchal čtyři promile. Navíc se ukázalo, že má platný zákaz...

25. května 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Sjezd sudetských Němců skončil. Do Česka by se mohl vracet, navrhl Posselt

Pietní vzpomínkou na zavražděné Čechy a antifašisty z řad dalších národností...

Pietní vzpomínkou na zavražděné Čechy a antifašisty z řad dalších národností zakončilo Sudetoněmecké krajanské sdružení (SL) svůj sjezd v Brně. Na akt do Kounicových kolejí, které za druhé světové...

25. května 2026  7:02,  aktualizováno 

OVAK rozšiřuje možnosti náhradního zásobování. Nově pomůže i balená voda

Společnost OVAK rozšiřuje systém náhradního zásobování vodou o balenou pitnou vodu. Nové opatření posílí schopnost pružně reagovat v krizových situacích, kdy je standardní dodávka vody přerušena a...

25. května 2026

Praha kvůli vedrům zakázala rozdělávání ohňů. Kde všude omezení platí?

Vlna veder trápí od minulého týdne země na jihu Evropy. Nyní se přesouvá i do...

Praha kvůli teplému počasí a dlouhotrvajícímu suchu zakázala rozdělávání ohňů. Omezení začalo platit v neděli v 11 hodin a potrvá až do odvolání. Město reaguje na výstrahu Českého...

25. května 2026  11:51

Výstava Terra Aurea v Písku představí největší český zlatý nuget

ilustrační snímek

Největší dochovaný zlatý nuget v Česku si budou moci lidé od pátku prohlédnout na výstavě Terra Aurea v Písku. Prácheňské muzeum představí nález 21 kousků...

25. května 2026  10:13,  aktualizováno  10:13

Lesní klub bojuje o přežití, děti mu odlákala levnější městská školka

Velkou část dne a za každého počasí tráví děti z Muhu venku, pracují a tvoří s...

Nenutí zde děti dojídat jídlo, když nemají hlad. Nemusejí ani potlačovat emoce nebo být stejné jako ostatní. Lesní klub Muhu v Dobré Vodě na Jablonecku funguje osmým rokem. Po otevření městské lesní...

25. května 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Úrazová nemocnice v Brně bude mít vlastní magnetickou rezonanci

ilustrační snímek

Úrazová nemocnice v Brně bude mít po několikaletém úsilí magnetickou rezonanci. Díky vlastnímu přístroji již nebude muset pacienty odesílat do jiných...

25. května 2026  9:55,  aktualizováno  9:55

VIDEO: Na benzince začalo kvůli závadě hořet auto, plameny ho zcela pohltily

Požár vozidla na čerpací stanici v Plzni. (25. května 2026)

Nebezpečná situace se v pondělí ráno odehrála na čerpací stanici v Plzni. Začalo tam hořet osobní vozidlo. Řidička z něj stačila včas vystoupit a vyndat si z něj věci. Plameny zachvátily celé auto.

25. května 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Žalobce se nebránil proti vydání elektroniky v bitcoinové kauze, dostal důtku

Před kárným senátem Vrchního soudu v Olomouci stanul státní zástupce brněnského...

Žalobce brněnského krajského státního zastupitelství Marek Vagai dostal důtku za to, že se v takzvané bitcoinové kauze nebránil proti rozhodnutí soudu, který loni v lednu vydal již dříve odsouzenému...

25. května 2026  10:32,  aktualizováno  11:19

Policie pátrá po osmasedmdesátiletém Josefu Fitzovi z Táborska.

Policie pátrá po osmasedmdesátiletém Josefu Fitzovi z Táborska. Muž v neděli po poledni odjel z domova na elektrickém tříkolovém vozíku. Od té doby je...

25. května 2026  9:41,  aktualizováno  9:41

Spadlá trolej zastavila provoz tramvají v oblasti Výtoně, linky jezdily odklonem

Porucha trakčního vedení zastavila provoz tramvají v oblasti Výtoně. (25....

Porucha trakčního vedení / spadlá trolej, zastavily provoz tramvají v oblasti Výtoně. Pravidelné linky musely jezdit odklonem, dopravní podnik navíc nasadil náhradní autobusovou linku.

25. května 2026  11:12

