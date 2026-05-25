Zahájení lázeňské sezony? Chci, aby Tepličané zůstali, říká šéf domu kultury

Už na konci týdne Teplice zahájí novou lázeňskou sezonu. Po více než čtvrtstoletí to bude pod taktovkou nového ředitele domu kultury, tedy vás. Co bude letos jiné?
Na Zahájení lázeňské sezony budu v roli pozorovatele. V Teplicích bydlím a akci znám, avšak ne z vnitřního pohledu organizačního prostředí. Pro případnou reformu celé akce je potřebné si ji zažít z pozice organizátora, a právě v tom bude letos moje role. Jinak ale Zahájení lázeňské sezóny proběhne ve standardním módu, jak jsou návštěvníci zvyklí.
Po svém uvedení do funkce ředitele jste řekl, že při Zahájení lázeňské sezony chcete připomenout i historický a komunitní kontext celé události. Jak?
Historické připomenutí nyní probíhá jen v minimalistické podobě, jako je Žehnání pramenů. Je to připomínka legendy, podle které léčivé prameny v Teplicích objevila divoká prasata. Proto zde máme Kolostůjovu kašnu, ke které v sobotu půjde průvod a kde proběhne slavnostní požehnání pramenům, čímž bude lázeňská sezona zahájena. Kromě dobových atrakcí nebo tržiště na zámeckém náměstí však další zásadnější připomenutí historie neprobíhají. Historicky se však lázeňské sezóny zahajovaly ve velkém stylu proto, že to byl začátek sezonní prosperity celého města. Dnes už je situace trochu jiná, avšak vrátit zahájení sezony do pozice oslavy prosperity města by bylo dobré. A zároveň bych se chtěl více zaměřit na občany města, aby se tato akce dostala i do jiných koutů Teplic a aby to opravdu bylo pro Tepličáky. Z vlastní zkušenosti totiž vím o řadě lidí, kteří na tento víkend raději z Teplic odjíždí, což je škoda.
V čem je pro vás osobně zahájení lázeňské sezony důležité?
Já to vnímám v rovině odkazu na historii lázeňství, protože Teplice jsou proslulé právě jako nejstarší lázně ve střední Evropě. Jsem rád, že si široká veřejnost má možnost při zahájení sezony právě toto připomenout.
|
OBRAZEM: Lázeňská města rozjasnilo jaro. Na sezonu jsou v gala, podívejte se
V minulých letech jste se zahájení účastnil jako běžný návštěvník, v čem jste v její dramaturgii pozoroval silné a v čem slabé stránky?
Silnou stránkou je podle mě pestrý program a to, že v celém centru města se něco děje. Návštěvníci mají možnost navštívit koncerty nebo nějaký jiný druh zábavy. A samozřejmě tato akce nabízí i možnost setkat se s přáteli. Jako slabou stránku vnímám nabídku občerstvení. Nezpochybňuji, že k akci patří langoš a grilovaná klobása, ale myslím si, že dnes se i gastronomie dá pojmout více lázeňsky. To si myslím, že je velký prostor a příležitost pro zlepšení. Další slabou stránkou je také to, že řada Tepličáků na akci nejde a centru města se v tyto dny vyhýbají. To vnímám jako špatné, protože Zahájení lázeňské sezony by v prvé řadě mělo být právě pro Tepličáky.
Na jaký program se vy osobně nejvíce těšíte?
Mně se líbí Žehnání pramenů. Je lázeňské a symbolické a pro mě to je moment, kdy začíná léto. A jinak se vždy těším na to, že ve městě potkám spoustu známých a bude to skvělá možnost si spolu popovídat.
Letošní zahájení lázeňské sezony přišlo jen pár měsíců po vašem nástupu do funkce, jakou vizi pro tuto akci tedy máte do budoucnosti?
V letošním roce bychom se chtěli zaměřit na dotazníkové šetření a zeptat se návštěvníků, jak akci vnímají a co je jim líbí a co ne, zda něco vnímají jako bariéru a co by zlepšili. Dále bychom se po akci on-line zeptali široké veřejnosti, jak akci hodnotí i další lidé. Na základě těchto podnětů bychom pak chtěli vést odbornou debatu s kulturní veřejností, protože v Teplicích je řada klubů a zařízení, které zde organizují kulturu. Byl bych proto rád, abychom se o této největší akci ve městě mohli bavit i s nimi. A nakonec bychom tyto výstupy představili vedení města. V příštím roce bychom pak nějakou novinku zkusili zavést. Pokud bychom ale chtěli festival měnit nějak výrazně, bylo by to až v roce 2028.
Výběr z programu Zahájení 872. lázeňské sezony v Teplicích
Pátek 29. května
20.00 – Vojta Nedvěd a Fashion Strings
20.00 – Vojtěch Urbánek
Sobota 30. května
18.45 – David Koller
21.00 – Raego
17.15 – Berenika Kohoutová
19.15 – Lipo
21.15 – Tereza Mašková
22.22 hodin Slavnostní ohňostroj
Neděle 31. května
13.45 – Lake Malawi
17.15 – Vypsaná fixa
20.15 – Motorband + SČF
15.30 – Yo Yo Band
17.30 – Emma Smetana & Jordan Haj
19.30 – Děda Mládek Illegal band