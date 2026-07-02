„Mezi mostní opěry budou osazeny ocelové konstrukce, které je zpevní a zabrání jejich dalšímu naklánění. Díky tomu bude most stabilnější a odolnější vůči dalším deformacím,“ uvedla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulo. Současně budou opraveny jednotlivé části mostů, přechodové oblasti i mostní příslušenství a vyměněna ložiska.
Náklady jsou téměř 54 milionů korun bez DPH. Práce potrvají do příštího roku. Průjezd zde bude částečně omezen.
Mosty vedou nad důlní dráhou, která slouží k zásobování komořanské elektrárny.