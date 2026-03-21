Silničáři v Ústeckém kraji v zimní sezoně spotřebovali víc materiálu

Zimní údržbu silnic v Ústeckém kraji letos komplikovaly teplotní výkyvy. Někteří silničáři proto končící sezonu hodnotí jako náročnější, než byla předchozí zima. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje (SÚS ÚK) musela dokupovat sůl i štěrk, práce na silnicích se jí prodražily. ČTK o tom informovala náměstkyně ředitele Lenka Holovská. SÚS ÚK se stará o 3700 kilometrů silnic druhých a třetích tříd a o 670 kilometrů silnic prvních tříd pro Ředitelství silnic a dálnic.
Krajští silničáři naplnili sklady 24.300 tunami soli a 5000 tunami inertního materiálu, jako je štěrk. "Dokupovali jsme 8000 tun soli a cca 1000 inertu," uvedla Holovská. Do konce února najezdily sypače 900.000 kilometrů. SÚS ÚK zaměstnává okolo 300 řidičů, kteří obsluhují 125 sypačů s pluhy, sněhové a traktorové frézy či nakladače. "Sypače máme jako víceúčelová vozidla, která v létě používáme na letní údržbu," dodala náměstkyně.
Cestáři v Děčíně spotřebovali letos v zimě zatím o zhruba 95 tun soli víc než předchozí zimu. Středisko městských služeb si na loňskou sezonu připravilo 136 tun soli, z nichž využilo přes 90 tun. Letos mělo k dispozici více než 200 tun posypové soli a téměř tři tuny štěrku. Dosud spotřebovalo téměř 190 tun soli a veškerý připravený štěrk. ČTK to řekl mluvčí děčínské radnice Luděk Stínil. Zimní sezona ve městě přitom končí až v dubnu.
Také v Chomutově hodnotí letošní zimu jako výraznější oproti předešlé. "Bylo 44 výjezdových dní oproti 23 v minulém zimním období. To se projevilo i na vyšší spotřebě posypových materiálů," informovala ČTK chomutovská mluvčí Zuzana Vavřínová. Meziročně se spotřebovalo navíc 305 tun soli, 105 tun drti a pět tun posypu ekogrit. Technické služby se předzásobují solí v létě, kdy je levnější. Letos si připravily zásobu 1070 tun, spotřebovalo se téměř 700 tun.
Obec Tisá na Ústecku, ležící na rozhraní Krušných hor a Děčínské vrchoviny, má poslední dvě zimy za obdobně dlouhé. Letošní zima ale byla podle místostarosty Jiřího Červinky náročnější kvůli teplotním výkyvům. "Například v jednom dni napadla vrstva nového sněhu, která se posypala inertním materiálem, v následujícím dni roztála, v noci opět zmrzla a musela se posypat znovu," uvedl místostarosta. V obci se cestáři starají asi o 3,5 kilometru chodníků. V průměru spotřebují od dvou do čtyř tun soli. Letos to bylo 2,5 tuny materiálu. Silnice v majetku obce pracovníci sypali štěrkem, kterého spotřebovali přes 32 tun.