Města a obce v Ústeckém kraji i ve zbytku republiky čeká první silvestr se zpřísněnými pravidly pro používání pyrotechniky. Novinkou jsou například zóny, kde se nesmí odpalovat rakety či petardy. Na některých místech na severu Čech si lidé mohou stále užít oslavy příchodu nového roku s městským ohňostrojem, jinde však radnice volí jinou cestu. Zájemci se tak mohou vydat například na světelnou show.
Nejrazantnější krok udělal Most, který definitivně ukončil tradici silvestrovského ohňostroje od hradu Hněvín. Letos ho nahradí videomapping (projekce na fasády budov, pozn. red.) a světelná show, tedy program bez hlučné pyrotechniky. Podle vedení města je kombinace nových zákonných omezení a rozsáhlých ochranných pásem natolik limitující, že tradiční ohňostroj by byl prakticky neproveditelný.

Výběr z nových omezení pyrotechniky

  • Přísnější pravidla pro nákup a používání pyrotechniky platí od 1. prosince letošního roku.
  • Opatření mají podle ministerstva životního prostředí zvýšit bezpečnost lidí, zvířat i životního prostředí.
  • Jednou z největších změn je zavedení bezpečných zón, kde se může odpalovat jen pyrotechnika kategorie F1, tedy prskavky a bouchací kuličky.
  • Toto omezení platí ve vzdálenosti menší než 250 metrů od konkrétních objektů, a to zdravotnických zařízení, domovů pro seniory a stacionářů, útulků pro zvířata, zoologických zahrad a objektů k chovu zvířat. Mapa zón je k dispozici na webu ministerstva zemědělství.
  • Obce také nyní mohou samostatně rozhodnout o plošném zákazu odpalování ohňostrojů na celém svém území. Zakázat však nemohou používání pyrotechniky kategorie F1.
  • Nově lze také pyrotechniku koupit jen v kamenných prodejnách. Kromě kategorie F1 je zakázán její prodej ve stáncích či na tržištích.

O pár kilometrů dál, v Litvínově, je přístup radnice odlišný. Městský ohňostroj se zde uskuteční ve středu od 18 hodin.

Radnice zatím neplánuje zavádět žádná další omezení pro užívání pyrotechniky nad rámec platného státního zákona. Důvod je podle vedení města prozaický – realita v ulicích. Vymahatelnost pravidel by prý byla minimální. „Strážníci by jen těžko stíhali pokutovat každého, kdo si na sídlišti odpálí petardu,“ uvedla starostka Kamila Bláhová (ANO).

Otázkou však podle města zůstává, zda Litvínov v budoucnu od pořádání městského ohňostroje úplně neupustí. „Vlivem legislativy se budeme muset zamyslet, jestli bude v následujících letech, protože ono to zakázané sice není, ale jsou tam takové parametry a různé podmínky, za jakých se může udělat, že je otázkou, jestli my toho budeme schopni,“ uvedla Bláhová.

Ústí nad Labem letos zvolilo - stejně jako loni - takzvanou tichou variantu ohňostroje. „Nejde o úplně tichou podívanou, ale chybí jí silné rány a exploze typické pro běžné ohňostroje,“ vysvětlil náměstek primátora Tomáš Vlach (ANO). Novoroční ohňostroj se uskuteční 1. ledna od 18 hodin tradičně na Větruši, tedy v lokalitě, kde to novela zákona umožňuje.

Podle Vlacha má akce význam pro město samotné. „Je to pořád velké téma i pro obce a města. Evidujeme tam kolem šesti až sedmi tisíc návštěvníků a pomáhá to i místním kavárnám a restauracím, které mají otevřeno. V tomto ohledu tradice letos na Nový rok pokračuje,“ uvedl.

Do dalších let však město zvažuje i jiné varianty. „Uvidíme, co přinese budoucnost. Možná se časem vydáme cestou dronových show, které jsou čím dál kvalitnější,“ doplnil náměstek primátora.

Bez oficiálního ohňostroje vstoupí do roku 2026 Teplice, které žádnou městskou pyrotechnickou akci nepřipravují. Stejně tak Děčín, Litoměřice či Chomutov, kde silvestrovskou ohňostrojovou show rovněž neplánují. Bez městského ohňostroje zůstávají také Louny. Zdejší radnice upozorňuje na zákazy v některých lokalitách a možnost vysokých pokut. Za porušení zákazu hrozí fyzickým osobám sankce až 100 tisíc korun. Všechna výše zmíněná města nepořádala silvestrovský ohňostroj ani loni.

Mapa zákazu pyrotechniky zbarvila Česko doruda. Sem se může už jen s prskavkou

Na rachejtle se však mohou těšit lidé v některých menších městech. Ohňostroj dnes chystají například v Zámecké ulici v Lovosicích, a to od 17 hodin. V 18 hodin ho odpálí také v nedalekých Třebenicích u areálu bývalé Sokolovny. Zdejší radnice na facebooku upozornila, že místo je mimo zóny s omezeným používáním pyrotechnických výrobků.

Dále je ohňostroj na poslední den roku 2025 nachystaný také ve Štětí, a to od 18 hodin u Labe. Poprvé se zde uskuteční i umělecká projekce na Husově náměstí. K vidění bude 1. ledna od 18 hodin. Projekce na fasádu kostela sv. Šimona a Judy na téma historie se bude opakovat každých 20 minut.

