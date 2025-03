Podmínku za trýznění a znásilňování pro tyrana z Lounska posoudí ministerstvo

„Ministerstvo spravedlnosti se věcí intenzivně zabývá a vyžádalo si předmětný spis, který již soud zaslal. Příslušný útvar bude následně posuzovat, zda v dané věci nebyl porušen zákon. Pokud se tak stalo, předloží ministru spravedlnosti návrh dalšího postupu,“ sdělil pro iDNES.cz mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka. Na prověřování verdiktu upozornily Novinky.cz.

„Ministr může následně podat stížnost k Nejvyššímu soudu jako mimořádný opravný prostředek v trestním řízení, pokud budou pro jeho podání splněny podmínky,“ doplnil Řepka.

Na případu také intenzivně pracuje policie, která chce nechat blíže prověřit duševní stav obviněného násilníka. „Plánujeme zkoumat psychický stav obviněného, ale o psychologický posudek kriminalisté ještě nepožádali. Zcela jistě to však v průběhu vyšetřování přijde na řadu,“ řekl mluvčí ústecké policie Kamil Marek.

Policie se zabývá také dalšími ženami, které s násilníkem přišly do kontaktu. „V současné době kriminalisté prověřují vztahy obviněného, doposud se nám přihlásily tři osoby, které přišly s obviněným do styku, a nyní zjišťujeme další okolnosti, co se se stalo a co a jak probíhalo,“ doplnil Marek.

Ve sklepě držel ženu čtvrt roku

Násilník ze Siřemi dostal před několika lety pětiletou podmínku podle informací iDNES.cz za to, že pod záminkou práce hostesky vylákal do domu dvaadvacetiletou ženu, kterou tam několik hodin trýznil a znásilňoval. Při praktikách ji spoutal řetězy, na hlavu jí nasazoval koženou masku ve tvaru psí hlavy a na krk jí dal elektrický psí obojek.

Nedávno se však podle vyšetřování dopustil dalšího otřesného činu. Ve sklepě jednoho z domů držel čtvrt roku ženu, které se letos v únoru podařilo ze zajetí dostat a vyhledat pomoc.

Čtyřicetiletý muž ženu doslova mučil, znásilňoval ji, bil a nechával hladovět. Ženě se podařilo utéct a záchranu našla o několik stovek metrů dál v sousedství.

Vyšetřovatelé posléze muže obvinili a hrozí mu až dvanáctileté vězení. Aktuálně vyšetřovaným činem podle policie podmínku z roku 2022 porušil.