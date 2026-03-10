Hlavní podezřelý byl v minulosti za obdobný trestný čin už odsouzený. Tříletý nepodmíněný trest ale odvolací soud změnil na trest podmíněný. Podle Nejvyššího soudu tehdy ústecký krajský soud uložením podmínky porušil zákon.
Poslední oběť sedla k muži v listopadu 2024 do auta s vidinou příslibu práce a ubytování v hospodě, kterou provozoval. Po cestě jí dal vypít colu, v nápoji byly látky, které ji omámily.
Podle státního zastupitelství následovaly měsíce věznění, mučení a opakovaného trýznivého znásilňování. V polovině února 2025 se ženě podařilo uprchnout. Dostala se k domu manželského páru, který jí poskytl pomoc a přivolal policii. V důsledku prožitých traumatických událostí se podle obžaloby u ženy rozvinula posttraumatická stresová porucha.
Obžaloba popisuje ještě další dva skutky znásilnění, které se týkají tehdejších družek muže. Jeden je z roku 2015 a druhý z roku 2019. V obou případech jde o provozování trýznivých sexuálních praktik, se kterými ženy nesouhlasily.