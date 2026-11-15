Žáci Střední školy zahradnické a zemědělské A. E. Komerse v Děčíně připravují vánoční a adventní výzdobu. Při výrobě využívají především přírodní materiály, často i takové, které by jiní považovali za odpad nebo plevel. Sbírají šišky, různé plody a semena, zpracovávají také skořápky od pistácií nebo rostliny, které si sami suší. S výrobou začínají hned po Dušičkách. ČTK to řekla učitelka odborného výcviku Alena Némová.
Žáci vyrábějí adventní věnce, svícny různých tvarů a další vánoční dekorace. Základem věnců je slaměný korpus, který obkládají větvičkami jedle. Při tom se učí speciální techniku vázání, při níž musí větvičky přikládat správným způsobem tak, aby byl výsledný věnec pravidelný a pevný. Větve škola nakupuje, protože jich potřebuje velké množství, a to zhruba 50 až 70 pětikilogramových balíků. Využívá ale také vlastní sušené rostliny, květiny ze školních políček nebo materiál, který žáci různě nasbírají. Sami si suší například jablka, pomeranče a citrony. "Floristi většinou umí zpracovat i plevel a nepořádek a vidí v tom velký smysl a potenciál," řekla Némová.
Techniku vázání věnců se učí žáci prvního ročníku tříletého učebního oboru Prodavač - florista. Základy si vyzkoušeli už při výrobě dušičkových věnců, nyní postup procvičují při přípravě adventní výzdoby. Zapojeni do výroby jsou také žáci třetího ročníku. V oboru je nyní kvůli roční přestávce v přijímání žáků jen první a třetí ročník. Na výrobě spolupracují také žáci maturitního oboru Zahradnictví. Zatímco prváci se jednotlivé postupy učí, žáci třetího ročníku by měli zvládnout obalit slaměný korpus jedlovými větvemi zhruba za 20 minut.
Hotové výrobky škola nabízí zákazníkům ve své prodejně Azalka. Část výzdoby připravuje také na zakázku pro Ústecký kraj. Výrobky prodávají žáci také na děčínských adventních trzích, kde má škola při rozsvícení vánočního stromu vlastní stánek. Vedle samotné výroby se tak seznamují také s prodejem, obsluhují zákazníky, vedou prodejní rozhovory a pracují s pokladnou.
Při zdobení se škola neřídí pouze aktuálními trendy. "Je vždycky vyhlášen nějaký trend. Letos je to teda vínová a burgundy, jsem zjistila. My se toho vlastně vůbec nedržíme, i když zrovna vínovou obsahuje každoročně nějaký výrobek," řekla Némová. Škola se snaží vycházet především z přání zákazníků. Ti nejčastěji volí bílo-červené kombinace, oblíbená je také bílá se stříbrnou. Modrá se objevuje spíše okrajově. Umělé chvojí či květiny používá škola při výrobě jen výjimečně, zejména u dekorací, u nichž předpokládají, že je zákazníci budou chtít uchovávat a používat opakovaně několik let.
Adventní program v Děčíně začne 28. listopadu otevřením Vánoční uličky v Křížové ulici a Vánočním food festivalem na Masarykově náměstí. Následující den se na Masarykově náměstí uskuteční slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Vánoční trhy budou také 12. prosince na Husově náměstí. Vánoční ulička zůstane otevřená až do konce roku.