O nálezu, k němuž došlo minulý týden, informovala městská policie s tím, že na místě v první chvíli zavládla opravdu velká panika. „Odsouzení se začali překřikovat. Mnozí se pochopitelně odmítali k tělu přiblížit. Padaly návrhy, aby někdo okamžitě zavolal kriminální policii,“ popsal Jan Novotný, zástupce ředitele Městské policie v Ústí nad Labem.
„Všichni byli přesvědčeni, že jde o oběť zločinu. Situace byla chvíli opravdu napjatá. Po bližším ohledání se ale ukázalo, že jde o silikonovou erotickou pomůcku v životní velikosti. Všem se viditelně ulevilo,“ doplnil.
Nešlo o jediný objev takového typu. Později našli uklízející ještě další intimní pomůcku.
Černé skládky jsou v Ústí velkým problémem. Jen minulý týden bylo uklizeno hned několik lokalit, kde ještě donedávna přebývali lidé bez domova. Po jejich odchodu zůstaly hromady starého oblečení, hadrů a zbytků, které museli odstranit právě alternativně odsouzení.
Do projektu s názvem „Když mohu, Ústí pomohu“ se pravidelně zapojují také klienti místní charity.
Podle Jana Novotného je podobných úklidů tolik, že se mění v nekonečnou práci. „Na jedné straně každý den černé skládky likvidujeme, na druhé straně se objevují nové. Je to začarovaný kruh,“ říká. Náklady na jejich odstranění přitom jdou do milionů korun ročně.