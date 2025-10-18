Architekt přestavuje „svoji“ školu. Hlavně netvořit falešnou historii, říká

Monika Gordíková
  8:52
Desítky let v ní sídlila základní škola, pak sloužila jako bytovka a posledních několik let chátrala. Stručný „životopis“ budovy v děčínských Chrochvicích. Brzy v něm přibude nová kapitola. Objekt se totiž pozvolna začne měnit v domov seniorů se zvláštním režimem. Přestavbu má „pod palcem“ architekt, jenž školu kdysi sám navštěvoval.

„Já jsem byl chrochvickým žákem od třetí do páté třídy, než jsme se s rodiči odstěhovali do zahraničí. Tehdy měla škola přívlastek jazyková,“ vzpomíná architekt Lukáš Větrovec. „Budovu jsem pak znovu navštívil po dvou dekádách v únoru 2024. Tehdy už s úmyslem získat představu o její přestavbě. Aktuálně je to pro mě zásadní pracovní náplň na příštích pár let.“

Takto má budova v děčínských Chrochvicích vypadat po přestavbě.
Budova bývalé školy v děčínské části Chrochvice (říjen 2025)
Architekt Lukáš Větrovec
Takto má budova v děčínských Chrochvicích vypadat po přestavbě.
Větrovec už roky spolupracuje s podnikatelem Michalem Soukupem, jehož společnost Senior Home po republice provozuje několik domovů pro seniory se zvláštním režimem, tedy například pro lidi s Alzheimerovou chorobou či jinými typy demence. Když se architekt do Děčína vrátil, tentokrát už se svou vlastní rodinou, začal se rozhlížet, zda by vhodný objekt pro takovou službu nebyl i tady.

„Domovy se zvláštním režimem byly tématem mé diplomové práce na vysoké škole. Zároveň jsem chtěl pokračovat ve spolupráci s panem Soukupem. Na chrochvickou školu jsem se zaměřil díky náměstkyni primátora Anně Lehké. To ona mě na tuto možnost upozornila. Objekt tehdy patřil městu, které pro něj nemělo využití. Nakonec ho tedy Michal Soukup koupil,“ říká Větrovec.

Budova ve Vilsnické ulici stojí od roku 1907. V roce 1953 pak došlo k výraznému stavebnímu zásahu, když byla zkapacitněna. Podle architekta bylo pořádným oříškem rozhodnout, jak přistoupit k úpravám exteriéru, který byl vytvořen ve zmíněných letech, tedy ve zcela odlišných obdobích, a jak k tomu navíc přidat soudobou přístavbu.

„V jakém rozsahu si mohu dovolit zasáhnout do původních návrhů? Okamžitě jsem si uvědomoval, že rizikem většího zásahu, ve kterém bych se pokusil sjednotit vzhled celé budovy, je nejen tvoření falešné historie, ale také potenciálně nerealisticky vysoká cena. Rozhodl jsem postupovat stejně jako autor přestavby před sedmdesáti lety. Navázat na něj,“ poznamenává Větrovec.

Tehdy se rozhodli přistavět ve stylu odpovídajícímu dané době s ohledem na technické a finanční možnosti, přičemž původní historický objekt při opravě podobou lehce přizpůsobili. „Rozdíl je v tom, že já navazuji už na dvě období. O to je úkol těžší,“ podotýká architekt.

S Michalem Soukupem už mají hotovou přesnou vizi, jak má budova vypadat, a řeší nutnou administrativu. Blíží se oprava střechy, fasády, výměna oken.

Z domu nacpaného odpadem moderní bydlení. V Ústí předělali problémovou ubytovnu

Objekt jim připravil nejedno překvapení. Celý dům je totiž docela zásadně nakloněný a má neobvyklou skladbu podlah. „Evidujeme až osmicentimetrové naklonění u originální části stavby a zatím nevíme, zda se ho v 50. letech podařilo stabilizovat,“ říká Větrovec.

Náklady na rekonstrukci a přístavbu odhaduje na 50 až 100 milionů korun. Hotovo má být v závěru roku 2027. Pak chce architekt vystoupat na půdu a zvěčnit tam další historický okamžik. „Na půdě je na zdi vzorně napsáno 1907 a nad tím tak trochu humpolácky 1953. Rád bych pak připsal i datum naší rekonstrukce,“ uzavírá.

