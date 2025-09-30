Budu vraždit. Deváťák plánoval masakr ve své škole, dostal roční trest

Plánem šestnáctiletého hocha bylo nejprve vyvolat chaos výstřelem z plynové pistole. Následně chtěl začít nožem bodat spolužáky, s nimiž si tak plánoval vyřídit účty. Údajně byl totiž z jejich strany šikanovaný. Pro svůj čin se inspiroval ve Spojených státech.
Podle soudu chtěl zavraždit osm spolužáků. „Jednalo se o promyšlený plán, který připravoval několik měsíců. Zjišťoval si informace o různých zbraních, důsledcích i informace o útocích na jiných školách,“ uvedla soudkyně Andrea Martiníková.
|
Vyvolám paniku a pak zaútočím. Školák z Děčína měl plán masakru i zbraně
Mladík o svém plánu řekl svému kamarádovi v pauze mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Sdělil mu, aby se schoval, až uslyší ve škole střelbu. Zmíněný spolužák nicméně o všem řekl třídní učitelce, která hned informovala ředitelku. Ta nechala školu okamžitě uzamknout, aby se do ní mladík nedostal.
Zanedlouho ho zadrželi policisté. U sebe měl skutečně plynovou pistoli a nůž.
Znalci uvedli, že pobyt mladíka na svobodě by mohl být nebezpečný jak pro společnost, tak i pro něj samotného. Proto soud rozhodl, že je potřeba uložil mu i psychiatrické léčení.
„Je mi to líto. Nechtěl jsem to udělat.“
„Soud zohlednil, že mladistvý dosud nebyl trestaný a prohlásil vinu. Na druhou stranu nelze přehlédnout závažnost provinění a že chtěl čin spáchat na více nezletilých osobách,“ uvedla k podobě trestu Martiníková.
Psychiatrické léčení má mladík podstoupit poté, co si odpyká trest. V léčebně mají jeho stav každé dva roky přezkoumávat odborníci.
Rozsudek není pravomocný. Mladík si ponechal lhůtu na rozmyšlenou, zda podá odvolání. „Je mi to líto. Nechtěl jsem to udělat,“ řekl při odchodu ze soudní síně.
Podání odvolání nevylučuje ani státní zástupkyně Klára Kubátová, jež pro mladíka poté, co prohlásil vinu, požadovala trest odnětí svobody na dva a půl roku.