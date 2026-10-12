Školka v děčínských Boleticích prošla rekonstrukcí

„V první etapě proběhla modernizace zázemí pro zaměstnance, úklidové komory a kuchyňky, ve druhé etapě prošel rekonstrukcí gastro provoz, vzduchotechnika a prádelna, ve třetí etapě přišel na řadu levý pavilon, kde došlo také k modernizaci zázemí pro zaměstnance, úklidové komory a kuchyňky,“ řekl mluvčí děčínské radnice Luděk Stínil.
Během všech tří etap navíc v téměř celém objektu probíhala také rekonstrukce splaškové kanalizace, stoupacího a připojovacího potrubí a kompletní výměna zdravotně technických instalací.