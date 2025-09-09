Školy a školky v Ústí se během prázdnin dočkaly oprav

Autor: vlm
  7:59
V letošním roce má město ve svém rozpočtu připraveno na rekonstrukce školských zařízení desítky milionů korun.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Archiv ZŠ Valtice

Řada základních a mateřských škol v krajském městě se o uplynulých prázdninách dočkala dílčích i zásadnějších oprav.

Vymalované třídy a chodby jsou v jednom z objektů MŠ Dobětice, dále v MŠ Vinařská, MŠ Střekov či MŠ Skřivánek. V MŠ Stříbrníky zase proběhla výměna světel.

Co se týká základních škol, například v ZŠ Nová obnovili vodovod a vyměnili žaluzie a dveře v tělocvičně. FZŠ České mládeže má zrekonstruované přístupové schodiště do školní kuchyně, v ZŠ Rabasova se uskutečnila oprava střechy učebního pavilonu a vyměnilo se osvětlení v tělocvičně. V ZŠ Anežky České zase vylepšili sociální zařízení pro chlapce.

V letošním roce má město ve svém rozpočtu připraveno na rekonstrukce školských zařízení desítky milionů korun.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit

Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

Užijte si babí léto s pivem v ruce! Některé zahrádky v Praze mají skutečně nevšední kouzlo

Kam zajít na pivo a hezkou večeři, dokud je ještě teplo? Restaurací se zahrádkou je v Praze spousta, ale jen některé jsou skutečně nezapomenutelné, tak jako by mělo každé první rande být. Varování:...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Do Prahy míří herci z Harryho Pottera, na LexiCon dorazí Weasley i nebezpečný záporák

Už tento víkend se koná největší festival ve střední Evropě zaměřující se na fanoušky Harry Pottera. Akce láká tisíce lidí z České republiky a Slovenska. LexiCon i letos pozval herce z oblíbené...

Za měsíc se otevřou zajímavá místa, kam se běžně nedostanete. Celorepubliková akce je zdarma

Celorepublikový festival Den architektury začíná přesně za měsíc a zveřejňuje kompletní program. V letošním roce nabídne od čtvrtka 2. do úterý 7. října 2025 na 450 zdarma přístupných akcí nejen pro...

Ústavní soud se zastal dívky s postižením, otevřel cestu k náhradě za špatnou péči

Justice zbytečně zkomplikovala dívce se zdravotním postižením cestu k odškodnění za nedostatečnou péči v novorozeneckém a kojeneckém věku. Před odebráním z péče rodičů byla podvyživená a vývojově...

9. září 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Z důvěřivců vylákali 33 milionů, muže z kauzy call center na Ukrajině čeká vězení

Čtyři roky vězení čeká trojici mužů stíhaných za napojení na organizovanou zločineckou skupinu působící na území Ukrajiny. Z call center pod smyšlenou legendou vystupovali podle obžaloby v roli...

9. září 2025  8:42,  aktualizováno  10:02

Muže z Královéhradecka čeká soud za smrt malého syna, obžalobu z vraždy odmítá

Státní zástupce obžaloval šestatřicetiletého muže z Královéhradecka z vraždy jeho pětiměsíčního syna. Viní ho i z těžkého ublížení na zdraví. Podle spisu otec s kojencem nejprve třásl, aby ho utišil....

9. září 2025  10:02

Hisense představuje průlomové technologie displejů RGB-MiniLED a inovace v oblasti imerzivního zvuku na veletrhu IFA 2025

9. září 2025  9:59

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Firma dokončuje bytové domy mezi sídlišti. Pět budov spojují podzemní garáže

Netradičně řešené domy dokončuje společnost JTH mezi největšími českobudějovickými sídlišti Máj a Vltava. Většina z dvou set bytů už je prodaných. V sousedství chce stavět bytové domy i radnice.

9. září 2025  9:32,  aktualizováno  9:32

V Moravskoslezském kraji našla policie několik nelegálně pracujících cizinců

Při rozsáhlé kontrolní akci v Moravskoslezském kraji našla cizinecká policie mimo jiné několik cizinců, kteří nelegálně pracovali a budou muset opustit Českou...

9. září 2025  7:59,  aktualizováno  7:59

Majitel první podepsané nové knihy Dana Browna Tajemství všech tajemství čekal na svůj výtisk od sedmi od večera

Kdy jste byli naposledy šťastní, že jste skončili poslední? Není to blbost? Adriana Jirkovská z Prahy se ale tetelila štěstím. Byla totiž poslední, na kterou vyšel jeden ze sta výtisků nového...

9. září 2025  9:28

U mostu v Uherském Hradišti začala sloužit nová autobusová zastávka Rybárny

Cestujícím v Uherském Hradišti začala u opravovaného mostu Jana Antonína Bati sloužit nová autobusová zastávka ve čtvrti Rybárny. Je součástí sítě městské hromadné dopravy Poulička i meziměstské...

9. září 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Podzimní Palladium Shopping Weekend se koná 12.–14. 9. 2025

9. září 2025  9:15

Poklady měšce kronikáře Kosmy: výstava k 900. výročí jeho úmrtí

9. září 2025  8:55

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Patrick Hemingway, americký spisovatel, ochránce přírody a poslední žijící syn nositele Nobelovy ceny Ernesta Hemingwaye, zemřel ve věku 97 let

9. září 2025  8:41

Dům z podhoubí míří na FOR ARCH 2025

9. září 2025  8:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.