Řada základních a mateřských škol v krajském městě se o uplynulých prázdninách dočkala dílčích i zásadnějších oprav.
Vymalované třídy a chodby jsou v jednom z objektů MŠ Dobětice, dále v MŠ Vinařská, MŠ Střekov či MŠ Skřivánek. V MŠ Stříbrníky zase proběhla výměna světel.
Co se týká základních škol, například v ZŠ Nová obnovili vodovod a vyměnili žaluzie a dveře v tělocvičně. FZŠ České mládeže má zrekonstruované přístupové schodiště do školní kuchyně, v ZŠ Rabasova se uskutečnila oprava střechy učebního pavilonu a vyměnilo se osvětlení v tělocvičně. V ZŠ Anežky České zase vylepšili sociální zařízení pro chlapce.
V letošním roce má město ve svém rozpočtu připraveno na rekonstrukce školských zařízení desítky milionů korun.