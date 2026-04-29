Nepoučitelný dealer. Za střelbu na „zákazníka“ si vyslechl už šestnáctý trest

Autor: ČTK, iDNES.cz
  13:02aktualizováno  13:02
Ústecký krajský soud poslal za pokus o vraždu ve Šluknově na Děčínsku muže na 14 let a šest měsíců do vězení. Muž výstřelem zasáhl řidiče automobilu, který by bez lékařské péče zemřel. Šestačtyřicetiletý Michal Jindra řekl, že nechtěl nikomu ublížit. Hájil se tím, že střílel v afektu po předchozím konfliktu kvůli prodeji drog v garáži. Trest je úhrnný, odsouzen byl i za několik drogových deliktů, k většině činů se přiznal.
Fotogalerie3

Obžalovaný Michal Jindra v jednací síni Krajského soudu v Ústí nad Labem (25. března 2026) | foto: ČTK

Rozsudek není pravomocný, obžalovaný i státní zástupce si ponechali lhůtu na odvolání. Recidivistovi hrozilo až 20 let vězení.

Událost se stala loni v červenci ve Šluknově. K obžalovanému si podle svědků jela parta pro pervitin. Po příjezdu na místo zaparkoval řidič u garáže, kam si šel svědek pro objednaný pervitin. U soudu svědek řekl, že „to nebylo ono“, co chtěl, proto došel pro kamarády, aby zboží překontrolovali. Když se vrátil, měl podle něj obžalovaný v ruce brokovnici. Jeden z mužů vytrhl zbraň Jindrovi z ruky a strhla se potyčka, při které podle svědka spadl Jindra na zem.

Obžalovaný Michal Jindra na chodbě Krajského soudu v Ústí nad Labem (25. března 2026)

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Muži nasedli podle výpovědi u soudu do auta a Jindra za nimi vyběhl. Pak se podle soudu vrátil do garáže pro pistoli. Vystřelil na rozjíždějící se auto, zasáhl přední plastový nárazník až do chladiče vozu, a když vozidlo pokračovalo v pohybu a míjelo Jindru, namířil podle soudu zbraň s cílem usmrtit přes otevřené okno pravých předních dveří do vozidla na řidiče a ze zbraně podruhé vystřelil, přičemž zasáhl šoféra.

Obžalovaný se hájil tím, že jednal v afektu po napadení a okradení. „Přijeli mě přepadnout a okrást, já jsem chtěl jen zabránit tomu, aby odjeli s mými věcmi,“ řekl Jindra.

Jeho obhájce požadoval překvalifikování činu z pokusu o vraždu na pokus o zabití. Obhajobu vyvrátili podle soudu svědci a videozáznam z místa činu. První střelou Jindra zasáhl přední část auta, ukročil stranou, namířil a vystřelil podruhé. Jednal podle soudu s rozmyslem s cílem usmrtit. „Nejednalo se o omyl nebo náhodu,“ uvedla soudkyně Tereza Nagy. Motivací bylo napadnout posádku automobilu, řekla.

Řidiči způsobil poranění břicha a vnitřní krvácení. Záchrannou službu zavolala spolujezdkyně. „Pokud by muži včas lékaři neposkytli péči, zemřel by,“ uvedl státní zástupce Vladimír Jan. S jeho návrhem kvalifikace trestného činu i samotného trestu se soud zcela ztotožnil.

Prodej drog skončil střelbou. Řidiče prchajícího auta chtěl usmrtit, soudí dealera

Znalkyně uvedly, že Jindra netrpí žádnou duševní chorobou, schopnost chápat důsledky jednání u něj byla v době činu zachována. Motivem jednání mohla být naštvanost. Zabezpečovací detenci ani ochranné ústavní léčení nenavrhly. Toxikologický rozbor prokázal, že obžalovaný byl v době činu pod vlivem metamfetaminu.

Odsouzen byl také za nedovolené nakládání s psychotropními látkami, přechovávání těchto látek a jejich prodej a za nedovolené ozbrojování, neměl totiž zbrojní průkaz. Polehčující okolností bylo částečné doznání, spolupráce s policií a projevení lítosti. Přitížilo mu, že byl patnáctkrát soudně trestán mimo jiné za drogovou, majetkovou i násilnou činnost. „Za posledních 17 let byl 11 let ve vězení,“ uvedla soudkyně.

Poškozený, který má podle zmocněnce doživotní následky, žádal náhradu škody ve výši zhruba 4,4 miliony korun. Soud přiznal zraněnému muži za nemajetkovou psychickou újmu a další náklady, které vynaložil na dojíždění do nemocnic, 707 tisíc korun. Se zbytkem nároků ho odkázal na řízení ve věcech občanskoprávních.

Ministerstvo spravedlnosti zaplatilo poškozenému 50 tisíc korun, částku má státu zaplatit odsouzený muž stejně jako náhradu za léčebné výdaje pojišťovně.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

Otevírací doba obchodů na květnové svátky není stejná. Jak nakoupíte na Svátek práce 1. května 2026

Studenty, kteří se pomalu vrací do kampusu Univerzity Hradec Králové, vítají...

V květnu si užijeme hned dva prodloužené víkendy, oba májové volné dny totiž letos připadají na pátek. Na některé státní svátky mají obchodníci podle zákona povinnost své provozovny zavřít. Kterých...

29. dubna 2026  14:14

Evakuace a zásah policie. Muž v Jablonci vyhrožuje napadením, může být ozbrojený

Policisté zasahují ve Smetanově ulici v Jablonci nad Nisou, kde muž vyhrožuje...

Policisté zasahují ve Smetanově ulici v Jablonci nad Nisou, kde muž vyhrožuje fyzickým napadením. Podle sdělení policie může být ozbrojen. Na místě jsou i další záchranářské složky. Probíhá evakuace...

29. dubna 2026  13:32,  aktualizováno  14:12

Ostravská galerie Plato slaví 10 let, chystá výstavu a přespání v zahradě

ilustrační snímek

Ostravská městská galerie současného umění Plato oslaví desáté výročí existence výstavou Půda a přátelé. Expozice představí díla tří desítek umělců z Česka a...

29. dubna 2026  12:25,  aktualizováno  12:25

Galerie Benedikta Rejta v Lounech připravuje výstavu děl v ulicích města

ilustrační snímek

Galerie Benedikta Rejta v Lounech (GBR) připravuje výstavu ArtDvorky, která představí práce návštěvníků a členů ArtClubů v ulicích města. Práci místních...

29. dubna 2026  12:17,  aktualizováno  12:17

Šafaříkova ul., Praha 2

Padající listí krásně odbarvuje chodník v Šafaříkově ulici na Praze 2

vydáno 29. dubna 2026  13:56

Včera deník Metro informoval, že ve středu s cestujícími společně oslaví 1.máj-lásky čas a to prostřednictvím PID zastávky Anděl v ulici Nádražní v Praze 5 označené jako Zamilovaná, což se dnes také...

vydáno 29. dubna 2026  13:54

Díky akčním letákům ušetří Češi stovky až tisíce korun měsíčně za nákupy

29. dubna 2026  13:54

Zamilovaná zastávka na Andělu lákala davy, lidé tu psali vzkazy

Zamilovaná zastávka Anděl (29. dubna 2026)

Pražská integrovaná doprava ve středu proměnila tramvajovou zastávku na Andělu v „Zamilovanou“. Cestující tu mohli zanechat vzkaz a za odměnu dostali drobný dárek. Akce přilákala stovky lidí a podle...

29. dubna 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Dopravní omezení u Dobroměřic, řidiče čeká kyvadlový provoz a objízdné trasy

29. dubna 2026  13:52

Začala stavba šestnácti kilometrů D35 na Jičínsku. Hotovo má být za tři roky

Vpravo ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) při zahájení stavby dálnice D35...

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dnes zahájilo stavbu úseku dálnice D35 mezi Hořicemi a Úlibicemi na Jičínsku. Dálnice o délce 16,3 kilometru by měla být hotová v březnu 2029. Stát za ni zaplatí 4,3...

29. dubna 2026  13:52

Dělníka přimáčkl těžký stroj, vážně zraněného jej transportoval vrtulník

Záchranáři a hasiči připravují k transportu dvaačtyřicetiletého muže, kterého v...

Dvaačtyřicetiletý dělník utrpěl v úterý v třinecké průmyslové zóně těžká zranění v horní polovině těla. Po přimáčknutí robustním strojem ho záchranáři uvedli do umělého spánku a letecky...

29. dubna 2026  12:42,  aktualizováno  13:50

V Benešově zavalila dělníka až po krk zemina, je v kritickém stavu

ilustrační snímek

V Benešově dnes dopoledne zavalila dělníka ve výkopu zemina, zůstal uvězněn až po krk. Vyprostili ho hasiči, vrtulník ho v kritickém stavu přepravil do jednoho...

29. dubna 2026  12:13,  aktualizováno  12:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.