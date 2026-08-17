Kapli rozkradli, sochy z ní někdo rozstřílel. Teď dostává opravenou tvář

Vladěna Maršálková
  7:12aktualizováno  7:12
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Kaple sv. Cyrila a Metoděje po dokončení prací v roce 2025. První etapa obnovy zahrnovala opravu krovu a střechy, objekt také dostal novou hydroizolaci. Druhá etapa má skončit letos v říjnu. | foto: archiv města Šluknov

V Kunraticích, místní části Šluknova na Děčínsku, finišuje obnova barokní kaple sv. Cyrila a Metoděje. Po druhé světové válce přišla kaple o vybavení, které bylo zčásti rozkradeno, sošky z kaple pak údajně rozstřílel místní myslivec.

Práce jsou rozděleny do dvou etap. Investorem je město Šluknov, které kapličku vlastní. První část odstartovala už v loňském roce a zahrnovala opravu krovu a střechy kaple, objekt dostal i novou hydroizolaci. Na střeše kaple je tak nová břidlice, zvonice byla oplechována.

„Díky rekonstrukci nebude do objektu zatékat, zároveň se zamezilo vnikání spodní vody do kaple,“ uvedl vedoucí šluknovského odboru rozvoje a životního prostředí Martin Chroust.

Druhá etapa momentálně probíhá, skončit by měla letos v říjnu. Nové budou podlahy i vnitřní a vnější omítky.

Kaple sv. Cyrila a Metoděje po dokončení prací v roce 2025. První etapa obnovy zahrnovala opravu krovu a střechy, objekt také dostal novou hydroizolaci. Druhá etapa má skončit letos v říjnu.
Takhle vypadala barokní kaple sv. Cyrila a Metoděje v Kunraticích, místní části Šluknova na Děčínsku, před opravou v roce 2025.
Rekonstrukce krytiny barokní kaple sv. Cyrila a Metoděje v Kunraticích.
Druhá etapa obnovy kaple sv. Cyrila a Metoděje momentálně probíhá, skončit by měla letos v říjnu. Nové budou podlahy i vnitřní a vnější omítky.
4 fotografie

„Nový bude i podhled, který je dožilý, a stávající bednění a rákosování se již vlivem času rozpadají, srovná se prasklý kamenný práh dveří, přístupové schodiště, dojde k osazení nových oken a vstupních dveří s mříží a položení drenáže kolem objektu pro odvod balastních vod. Zvonice pak získá nový zvon,“ dodal Chroust.

Náklady na první etapu byly 292 tisíc korun, Šluknovu část z nich pomohla uhradit dotace získaná od Ústeckého kraje ve výši 117 tisíc. Druhá etapa vyjde na necelých 500 tisíc korun a stejně jako u prvních oprav získalo město dotaci od Ústeckého kraje, tentokrát ve výši téměř 119 tisíc.

Barokní kapli nechal v roce 1723 postavit Gottfried Mai, roku 1752 ji daroval obci a pořídil do ní na své náklady zvon. Po druhé světové válce přišla kaple o vybavení, které bylo zčásti rozkradeno, sošky z kaple pak údajně rozstřílel některý z místních myslivců.

Chátrající stavbu nechal v 90. letech 20. století opravit šluknovský farář Václav Teplý. Za jeho působení byla kaple nově zasvěcena svatým Cyrilovi a Metodějovi, o původním zasvěcení nejsou žádné dostupné zprávy. V letech 2002 a 2003 prošla opravou střecha s věžičkou.

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