Muže zadrželi policisté v obci ve Šluknovském výběžku. Z akce zveřejnili video.
„Podle zjištění kriminalistů se od poloviny roku 2023 až do začátku listopadu 2025 věnovali výrobě pervitinu v řádech kilogramů, který následně distribuovali nejen v Ústeckém kraji, ale také v krajích Libereckém a Středočeském,“ uvedla policejní mluvčí Eliška Kubíčková.
Při domovních prohlídkách kriminalisté zajistili více než 300 gramů pervitinu a vybavení sloužící k jeho výrobě i následnému prodeji. „Odborným zkoumáním bylo zjištěno, že zajištěná látka obsahuje více než 78 procent účinné látky metamfetamin, což svědčí o mimořádně vysoké kvalitě drogy,“ doplnila mluvčí.
Policisté zajistili movitý majetek a několik set tisíc korun z bankovních účtů i v hotovosti. Mají za to, že jde o peníze, které muži inkasovali za prodej drog.
Podle předběžného vyčíslení mohl výnos z trestné činnosti přesáhnout až jeden milion korun.