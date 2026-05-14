Hrozí nám „extrémní“ ghetto, varuje starosta Šluknova. Chce vykoupit 400 bytů

Lenka Dvořáková
  4:32aktualizováno  4:32
Radnice ve Šluknově na Děčínsku chystá už několik měsíců nevídanou akci. Na místním problémovém sídlišti chce vykoupit 400 bytů, které se nacházejí ve 14 panelácích. Cena? Asi 285 milionů korun. Úřad proto připravuje žádost o evropskou dotaci ve výši 200 milionů korun. „Snad ji získáme. Výkup by pak mohl začít už na podzim, říká starosta Šluknova Tomáš Kolonečný (STAN).
Prezident Petr Pavel se ve Šluknově prošel sídlištěm, které je sociálně vyloučenou lokalitou. (14. října 2025) | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Tomáš Kolonečný, starosta Šluknova.
Jak velkou šanci dáváte tomu, že Šluknov dotaci z operačního programu Spravedlivá transformace skutečně získá?
Ministerstvo životního prostředí v současnosti připravuje výzvu zaměřenou na výkup bytových domů. Vyhlášení příjmu žádostí se očekává na přelomu června a července. S ministerstvem jsme nyní v intenzivním kontaktu, abychom mohli podat žádost ihned po vyhlášení výzvy. Věříme, že naše žádost bude úspěšná a samotný výkup by mohl proběhnout už na podzim letošního roku.

Co přesně musí udělat Šluknov, kraj a stát? Jaké budou nyní jejich kroky?
Město Šluknov připraví a podá žádost o financování výkupu místního sídliště z prostředků OPST. Tento krok navazuje na širší strategii revitalizace a stabilizace lokality, která se dlouhodobě potýká se sociálními i technickými problémy. Detaily dalších kroků kraje a státu sdělí odpovědní zástupci Ústeckého kraje, ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva životního prostředí.

Milník pro ghetta. Šluknov začne měnit problémové sídliště, Romové to kritizují

Výkup se týká zhruba 400 bytů ve 14 panelových domech. Co se má po jejich převzetí konkrétně změnit?
Postupujeme podle schváleného strategického rámce transformace sídliště ve Šluknově, konkrétně podle tematického modulu A – Bydlení. Cílem je postupná stabilizace bytového fondu, zlepšení technického stavu domů i kvality bydlení pro stávající a budoucí obyvatele. Součástí procesu bude zejména systematická správa bytů, potřebné opravy a údržba, nastavení standardních pravidel nájemního bydlení a celkové zkvalitnění prostředí na sídlišti.

Jakou roli bude podle vás hrát následná sociální práce s obyvateli sídliště?
Následná sociální práce s obyvateli sídliště bude podle mě naprosto zásadní. Samotná rekonstrukce či zlepšení bydlení totiž dlouhodobě nestačí, pokud není doprovázena systematickou podporou lidí, kteří v lokalitě žijí. Hlavním cílem musí být zastavení spirály chudoby a sociálního vyloučení. Důležitou roli bude hrát zejména podpora zaměstnanosti obyvatel, motivace k legálnímu pracovnímu uplatnění a pomoc při řešení dluhů či dalších sociálních problémů. Stejně významná je práce s rodinami a dětmi v oblasti školní docházky a vzdělávání, aby děti měly reálnou šanci úspěšně dokončit základní školu, pokračovat ve studiu a následně se lépe uplatnit na trhu práce. Klíčové je také posílení odpovědnosti obyvatel za společný prostor. Jen propojení kvalitního bydlení, sociální práce, vzdělávání a zaměstnanosti může přinést dlouhodobé zlepšení situace nejen obyvatelům sídliště, ale i městu jako celku.

Kdy se mohou obyvatelé dočkat prvních viditelných změn, pokud vše půjde podle plánu?
Pokud vše půjde podle plánu, první menší viditelné změny obyvatelé pravděpodobně zaznamenají postupně během několika následujících měsíců. Nejde však o projekt, jehož výsledky se projeví okamžitě.

Ministerstvo smetlo plán pro největší ghetto. Řešte ho sami, vzkázalo Litvínovu

Co by pro město znamenalo, pokud by se projekt výkupu bytů nepodařilo financovat?
Znamenalo by to výrazné zvýšení rizika dalšího zhoršení sociální i bezpečnostní situace nejen v této lokalitě, ale postupně i ve Šluknově a celém Šluknovském výběžku. Existuje reálná obava z další koncentrace obyvatel ohrožených sociálním vyloučením, což by mohlo vést ke vzniku „extrémní“ vyloučené lokality či skutečného ghetta přímo ve městě. Takový vývoj by měl dopad nejen na kvalitu života místních obyvatel, ale také na bezpečnost, školství, veřejný pořádek a celkovou atraktivitu regionu pro nové obyvatele i investory.
Region se již dnes potýká s nepříznivým demografickým vývojem a odlivem obyvatel, takže další destabilizace by situaci ještě prohloubila. Nelze podceňovat ani riziko nárůstu napětí mezi obyvateli a případných občanských nepokojů, podobně jako tomu bylo ve Šluknovském výběžku v roce 2011, kdy region zasáhla série protiromských demonstrací a protestů spojených s výrazným napětím mezi obyvateli, zvýšenou přítomností policie a obavám o bezpečnost. Zásadní je spolupráce města Šluknov, státu a Ústeckého kraje. Potenciální alternativní řešení však podle města nedokážou plně nahradit komplexní transformaci sídliště, kterou připravovaný projekt představuje.

Výkup bytů na šluknovském sídlišti je podle vedení města klíčovým krokem, který má zabránit dalšímu zhoršování situace v sociálně vyloučené lokalitě. Záměr města na přeměnu sídliště už loni schválila tehdejší vláda Petra Fialy (ODS) s tím, že se stát bude na projektu podílet i finančně. Projekt vznikl jako společná iniciativa města, Ústeckého kraje a státu. Prostředky ve státním rozpočtu však minulá vláda na projekt nevyčlenila.

Současná vláda Andreje Babiše (ANO) nyní chystá kroky, které mají odkup bytů umožnit včetně zajištění potřebného financování. Peníze by měly v případě úspěchu přijít z Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST). Ministerstvo životního prostředí kvůli tomu připravuje speciální výzvu zaměřenou na výkup bytových domů, do které se chce Šluknov přihlásit ihned po jejím vyhlášení.

