Jak si představujete začlenění sociálně vyloučených obyvatel do běžného života?
Nejde o jednorázovou pomoc, ale o dlouhodobou práci přímo s lidmi v místě, kde žijí. Chceme, aby se postupně podařilo stabilizovat bydlení, zlepšit vztahy v lokalitě a pomoci obyvatelům lépe zvládat každodenní fungování.
Jaké konkrétní aktivity mají být součástí projektu?
Součástí projektu bude cílená sociální práce s domácnostmi, dluhové poradenství, asistence v bydlení, komunitní práce a také podpora zaměstnanosti a vzdělávání. Sociální pracovníci budou lidem pomáhat například při řešení dluhů, komunikaci s úřady nebo při hledání zaměstnání. Důležité je také to, aby lidé byli schopni si bydlení dlouhodobě udržet a fungovat v běžném režimu.
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Víte tedy přesně, co je na sídlišti potřeba udělat a co zlepší situaci?
Jde o projekt Ústeckého kraje, město Šluknov je partnerem. Základním prvkem ze strany města je zdárné převzetí bytového fondu na sídlišti, tedy výkup domů, což ale není obsahem tohoto projektu. Projekt je zaměřen na nastavení normálních pravidel, dále na řešení problémů, které obyvatelstvo má. Projektu předcházelo terénní šetření v domácnostech a aktivity projektu odpovídají řešeným tématům. Ukázalo se, že problémy jsou v jednotlivých domácnostech často rozdílné, proto musí být individuální i samotná pomoc.
Jak budou do projektu zapojeni obyvatelé sídliště?
Obyvatelé sídliště jsou cílovou skupinou projektu, cílená sociální práce bude probíhat s nimi. U někoho méně, u někoho velmi intenzivně, vše individuálně podle potřeby jednotlivých domácností. Někde půjde jen o pomoc s konkrétním problémem, jinde může být spolupráce dlouhodobější a výrazně intenzivnější.
Kdo bude projekt zajišťovat přímo v terénu?
Pokud projekt získá podporu, hlavní část financí bude směřovat na práci sociálních pracovníků přímo v terénu. Prvním krokem proto bude nábor zaměstnanců v rozsahu 7,5 úvazku. Tito pracovníci budou v každodenním kontaktu s obyvateli sídliště a budou přímo na místě pomáhat s řešením konkrétních problémů jednotlivých domácností.
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23. února 2023