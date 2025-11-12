Milník pro ghetta. Šluknov začne měnit problémové sídliště, Romové to kritizují

„Šluknovské sídliště dlouhodobě čelí řadě sociálních, ekonomických a bezpečnostních problémů, které přesahují možnosti samosprávy i dosud běžných nástrojů státní politiky. Schválený návrh počítá s tím, že město odkoupí bytové domy do svého vlastnictví a poté revitalizuje celé území a podpoří lepší soužití místních,“ uvedl v tiskové zprávě ministr v demisi Petr Kulhánek (STAN).
Řešení situace na sídlišti navrhla s městem Šluknov a Ústeckým krajem Agentura pro sociální začleňování, která pod ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) spadá. Podle resortu se na přípravě podílelo i ministerstvo práce. Koncept schválilo v polovině června šluknovské zastupitelstvo.
Podle šéfa agentury Martina Šimáčka dnešní rozhodnutí vlády představuje „zásadní milník“ v řešení problému vyloučené lokality, kdy poprvé zasahují společně stát, kraj a město. Pilotní projekt má postup ověřit. Podle dosavadních informací by se měly odkoupit čtyři stovky bytů za 285 milionů korun.
|
Zlepšíme ghetto. Šluknov chce odkoupit stovky bytů, pomoc nabízí stát i kraj
Podle MMR se nejdřív připraví výkup nemovitostí a posoudí stav domů. Nastaví se pak i plán podpory domácností. Počítá se s intenzivní sociální prací, podporou zaměstnávání, vzděláváním či dluhovým poradenstvím. Návrhy se budou veřejně projednávat, dopady se mají vyhodnocovat.
Autoři přitom v konceptu píšou o citlivém přestěhování domácností po městě či regionu. V bytových domech má ubýt bytů nejméně o polovinu. Vyloučení mají tvořit nejvýš pětinu nájemníků objektu. Podpořit je má sociální práce a poradenství. Přibýt mají rodinné domy. Zbylé budovy by mohl využít kraj či jiní provozovatelé pro sociální služby a byty pro seniory.
Nájemní smlouvy by měly mít standardní podmínky a délku bez řetězení krátkodobých kontraktů a nájemné by mělo být obvyklé pro lokalitu, stojí v městském konceptu.
|
Bude vojna povinná? ptali se prezidenta Pavla studenti ve Šluknově
Podle schváleného konceptu má Šluknov asi 5 700 obyvatel, pětina lidí nad 15 let je v exekuci. Na sídlišti žilo podle odhadů v březnu 1 000 až 1 500 lidí, většina z nich ve vyloučení. Podle katastru bylo v březnu v místě 513 bytů, z nich 414 vlastnily firmy tří společníků a dalších 69 jiný majitel. Autoři u nich mluví o obchodu s chudobou či o podezření na něj. Jiní vlastníci mají 30 bytů. Město nemá žádný.
Dnes schválený dokument kritizovali zástupci Romů ve vládní radě pro záležitosti romské menšiny a síť 18 organizací RomanoNet. Jejich stanovisko zveřejnil server Romea.cz. Podle pisatelů návrh počítá po výkupu bytů se zavedením půlročních nájemních smluv bez jasných podmínek pro prodloužení.
Obávají se selektivního přístupu k nájemníkům a vystěhovávání bez zajištění důstojného bydlení. Požadují dodatečné zapojení lidí ze sídliště do projektu. Nabízejí spolupráci.
Vicepremiér v demisi Vít Rakušan (STAN) řekl, že vláda měla dnes na projektu shodu. Podotkl, že se připomínky řešily a ministři debatovali o nastavení i s místními politiky z různých stran. „Mohou být dílčí připomínky, ale v zásadě tady po 30 letech máme konečně řešení, které se napasovalo na míru a má potenciál, aby se život lidem v lokalitě posunul k lepšímu, aby se v lokalitě zvýšil pocit bezpečí,“ uvedl Rakušan.
Podle ministra dopravy v demisi Martina Kupky (ODS) na projekt navazují další kroky, a to třeba vytvoření pracovních příležitostí. Šéf resortu průmyslu v demisi Lukáš Vlček (STAN) podotkl, že kabinet změnil už dřív investiční pobídky, aby podpořil podnikání ve slabších regionech.