Milník pro ghetta. Šluknov začne měnit problémové sídliště, Romové to kritizují

Autor: ČTK, iDNES.cz
  13:12aktualizováno  14:20
Šluknov na Děčínsku vykoupí byty na problémovém sídlišti. Místo pak revitalizuje. Využije k tomu peníze kraje, státu i EU. Počítá se s poradenstvím a podporou domácností, část obyvatel se přestěhuje. Postup veřejné správy při přeměně sídliště schválila ve středu vláda.
Prezident Petr Pavel se ve Šluknově prošel sídlištěm, které je sociálně...

Prezident Petr Pavel se ve Šluknově prošel sídlištěm, které je sociálně vyloučenou lokalitou. (14. října 2025) | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Prezident Petr Pavel se ve Šluknově prošel sídlištěm, které je sociálně...
Prezident Petr Pavel se ve Šluknově prošel sídlištěm, které je sociálně...
Prezident Petr Pavel se ve Šluknově prošel sídlištěm, které je sociálně...
Prezident Petr Pavel se ve Šluknově prošel sídlištěm, které je sociálně...
6 fotografií

„Šluknovské sídliště dlouhodobě čelí řadě sociálních, ekonomických a bezpečnostních problémů, které přesahují možnosti samosprávy i dosud běžných nástrojů státní politiky. Schválený návrh počítá s tím, že město odkoupí bytové domy do svého vlastnictví a poté revitalizuje celé území a podpoří lepší soužití místních,“ uvedl v tiskové zprávě ministr v demisi Petr Kulhánek (STAN).

Řešení situace na sídlišti navrhla s městem Šluknov a Ústeckým krajem Agentura pro sociální začleňování, která pod ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) spadá. Podle resortu se na přípravě podílelo i ministerstvo práce. Koncept schválilo v polovině června šluknovské zastupitelstvo.

Podle šéfa agentury Martina Šimáčka dnešní rozhodnutí vlády představuje „zásadní milník“ v řešení problému vyloučené lokality, kdy poprvé zasahují společně stát, kraj a město. Pilotní projekt má postup ověřit. Podle dosavadních informací by se měly odkoupit čtyři stovky bytů za 285 milionů korun.

Zlepšíme ghetto. Šluknov chce odkoupit stovky bytů, pomoc nabízí stát i kraj

Podle MMR se nejdřív připraví výkup nemovitostí a posoudí stav domů. Nastaví se pak i plán podpory domácností. Počítá se s intenzivní sociální prací, podporou zaměstnávání, vzděláváním či dluhovým poradenstvím. Návrhy se budou veřejně projednávat, dopady se mají vyhodnocovat.

Autoři přitom v konceptu píšou o citlivém přestěhování domácností po městě či regionu. V bytových domech má ubýt bytů nejméně o polovinu. Vyloučení mají tvořit nejvýš pětinu nájemníků objektu. Podpořit je má sociální práce a poradenství. Přibýt mají rodinné domy. Zbylé budovy by mohl využít kraj či jiní provozovatelé pro sociální služby a byty pro seniory.

Nájemní smlouvy by měly mít standardní podmínky a délku bez řetězení krátkodobých kontraktů a nájemné by mělo být obvyklé pro lokalitu, stojí v městském konceptu.

Bude vojna povinná? ptali se prezidenta Pavla studenti ve Šluknově

Podle schváleného konceptu má Šluknov asi 5 700 obyvatel, pětina lidí nad 15 let je v exekuci. Na sídlišti žilo podle odhadů v březnu 1 000 až 1 500 lidí, většina z nich ve vyloučení. Podle katastru bylo v březnu v místě 513 bytů, z nich 414 vlastnily firmy tří společníků a dalších 69 jiný majitel. Autoři u nich mluví o obchodu s chudobou či o podezření na něj. Jiní vlastníci mají 30 bytů. Město nemá žádný.

Dnes schválený dokument kritizovali zástupci Romů ve vládní radě pro záležitosti romské menšiny a síť 18 organizací RomanoNet. Jejich stanovisko zveřejnil server Romea.cz. Podle pisatelů návrh počítá po výkupu bytů se zavedením půlročních nájemních smluv bez jasných podmínek pro prodloužení.

Obávají se selektivního přístupu k nájemníkům a vystěhovávání bez zajištění důstojného bydlení. Požadují dodatečné zapojení lidí ze sídliště do projektu. Nabízejí spolupráci.

Vicepremiér v demisi Vít Rakušan (STAN) řekl, že vláda měla dnes na projektu shodu. Podotkl, že se připomínky řešily a ministři debatovali o nastavení i s místními politiky z různých stran. „Mohou být dílčí připomínky, ale v zásadě tady po 30 letech máme konečně řešení, které se napasovalo na míru a má potenciál, aby se život lidem v lokalitě posunul k lepšímu, aby se v lokalitě zvýšil pocit bezpečí,“ uvedl Rakušan.

Podle ministra dopravy v demisi Martina Kupky (ODS) na projekt navazují další kroky, a to třeba vytvoření pracovních příležitostí. Šéf resortu průmyslu v demisi Lukáš Vlček (STAN) podotkl, že kabinet změnil už dřív investiční pobídky, aby podpořil podnikání ve slabších regionech.

