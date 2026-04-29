Proměna obřího ghetta je dál ve hře. Šluknov požádá o evropské stamiliony

Lenka Dvořáková, ČTK
  8:22
Radnice ve Šluknově na Děčínsku požádá o evropskou dotaci ve výši 200 milionů korun z operačního programu Spravedlivá transformace (OPST) na odkup bytových domů na místním problémovém sídlišti. Jedná se o 400 bytů ve 14 panelových domech. Celková cena má činit 285 milionů korun. Město je chce vykoupit, aby získalo nad lokalitou se sociálně vyloučenými obyvateli kontrolu. Odkup by mohl začít v září.
Prezident Petr Pavel se ve Šluknově prošel sídlištěm, které je sociálně vyloučenou lokalitou. (14. října 2025) | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Postup města při přeměně sídliště loni schválila tehdejší vláda Petra Fialy (ODS) s tím, že se stát bude na projektu podílet i finančně. Projekt vznikl jako společná iniciativa města, Ústeckého kraje a státu. Prostředky ve státním rozpočtu však minulá vláda na projekt nevyčlenila.

Současná vláda Andreje Babiše (ANO) nyní připravuje kroky, které mají odkup bytů umožnit, včetně zajištění potřebného financování. „Nechceme, aby šlo jen o opravu fasády. Samotný výkup bytů problém nevyřeší. Cílem je dlouhodobě udržitelné řešení, které bude zahrnovat i sociální práci a stabilizaci obyvatel,“ popsala ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO).

Podle ní vláda počítá s využitím prostředků z operačního programu Spravedlivá transformace, který má umožnit komplexnější přístup k řešení situace. „Chceme zabránit tomu, aby se problém pouze přesouval jinam. Naopak cílem je stabilizace lidí přímo v místě,“ doplnila.

Monitorovací výbor OPST tento týden za účasti zástupců Evropské komise schválil rozšíření programu o oblast bydlení. Tím se otevřela cesta k získání dotace na výkup nemovitostí také pro Šluknov. „Ministerstvo životního prostředí v současnosti připravuje výzvu na výkup bytových domů tak, abychom ji pro příjem žádostí vyhlásili na přelomu června a července tohoto roku,“ uvedl ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé).

Ministerstvo bude žádost vyhodnocovat v srpnu. Se Šluknovem jedná ministerstvo tak, aby město mohlo podat žádost hned po vyhlášení výzvy a výkup uskutečnit v září. „Předpoklad je, že žádost bude úspěšná,“ dodal Červený.

Ministerstvo životního prostředí po výkupu bytů následně plánuje uvolnit další prostředky na následné fáze přeměny sídliště včetně rekonstrukce bytů.

Na projektu se bude finančně podílet i Ústecký kraj, který přispěje 60 milionů korun, i samotné město, jež počítá s investicemi ze svého rozpočtu. „Zastupitelstvo už v minulém roce schválilo kofinancování výkupu až do výše 30 milionů korun a nově dalších 75 milionů na první fázi prací po odkupu, což je jedna z podmínek pro získání podpory z OPST,“ uvedl starosta Tomáš Kolonečný (STAN).

Město chce podle Kolonečného zajistit důstojné podmínky pro život a dlouhodobou stabilitu této části města. „Pokud se projekt osvědčí, může sloužit jako model i pro další podobně zatížené lokality v Česku,“ nastínil. S většinovým majitelem má už město budoucí kupní smlouvu. Současná cena za odkup bytů je garantována pouze do konce tohoto roku.

Město má necelých 5700 obyvatel, z nich až 1500 žije na tomto sídlišti. V bytech žijí lidé se sociálními problémy, často se potýkají s dluhy, někteří také se závislostmi, problém je i nedostatečná hygiena či vyšší kriminalita. V bytech žijí také senioři či handicapovaní.

„Sídliště Slunečnice patří mezi nejproblematičtější lokality v Česku a bez koordinovaného postupu státu, kraje a města se situace nezlepší,“ řekl hejtman Richard Brabec (ANO).

