Na stamiliony zapomeňte. Vláda nepošle peníze na proměnu ghetta ve Šluknově

Lenka Dvořáková
  16:02
Plán radnice ve Šluknově na Děčínsku na odkup bytů na místním problematickém sídlišti, který měl napomoci zlepšení neutěšené situace, se odsouvá na neurčito. Státní rozpočet, který schválila současná vláda Andreje Babiše (ANO), totiž s uvolněním finančních prostředků nepočítá. Ještě loni na podzim přitom peníze přislíbila vláda Petra Fialy (ODS).
Sídliště ve Šluknově (14. října 2025)

Sídliště ve Šluknově (14. října 2025) | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Projekt vznikl loni jako společná iniciativa města, Ústeckého kraje a státu. Počítal s tím, že stát uvolní zhruba 200 milionů korun na odkup přibližně čtyř stovek bytů. Zbylé peníze měl dodat kraj, město a Evropská unie. Následně mělo dojít nejen k regulaci toho, kdo bude v lokalitě bydlet, ale především k dlouhodobé sociální práci s místními obyvateli. Právě kombinace těchto kroků měla zabránit dalšímu prohlubování problémů, které sídliště dlouhodobě provázejí.

Na sídlišti dnes žije zhruba 1 500 lidí, přičemž významná část domácností je závislá na dávkách hmotné nouze. Celkový počet obyvatel města přitom dosahuje přibližně 5 500.

Podle mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veroniky Lukášové není možné původní plán revitalizace sídliště v současnosti naplnit. „Řešení, které schválila předchozí vláda a počítalo s finančním příspěvkem státu, nelze vzhledem ke schválenému rozpočtu pro rok 2026 realizovat,“ uvedla.

Lukášová dodala, že cílem není pouze přesunout problém jinam, ale hledat dlouhodobě udržitelné řešení ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí. Kdy se oba resorty doberou nějakého řešení, není v tuto chvíli jasné.

Pro vedení Šluknova jde o velkou komplikaci. „Situaci intenzivně řešíme jak s vlastníky nemovitostí, tak se státními institucemi. Zároveň ale nechceme projekt zastavit – pokračujeme v přípravách i dalších jednáních,“ sdělil starosta Tomáš Kolonečný (STAN).

Nedílnou součástí projektu je i systematická sociální práce, na kterou mělo být vyčleněno zhruba 20 milionů korun během tří let. Právě ta má pomoci obyvatelům získat pracovní návyky, stabilizovat jejich situaci a postupně zlepšit kvalitu života v lokalitě.

Jiří Kulháneknáměstek hejtmana

Zklamání neskrývá ani náměstek hejtmana Jiří Kulhánek (ODS). Ten zároveň hledá alternativní cesty, jak projekt financovat. Jednou z možností je využití prostředků z fondu spravedlivé transformace, o jehož zapojení se aktuálně jedná. Pokud by se podařilo finance zajistit, mohl by se výkup uskutečnit ještě letos. Čas však hraje proti – loni sjednaná cena majitelů nemovitostí za odkup ve výši 285 milionů korun je garantována pouze do konce roku 2026.

„Nejde jen o samotný výkup bytů. Nedílnou součástí projektu je i systematická sociální práce, na kterou mělo být vyčleněno zhruba 20 milionů korun během tří let. Právě ta má pomoci obyvatelům získat pracovní návyky, stabilizovat jejich situaci a postupně zlepšit kvalitu života v lokalitě,“ přiblížil Kulhánek.

Obavy z možného neúspěchu projektu jsou přitom ve městě reálné. Sídliště je dnes zhruba z jedné čtvrtiny neobsazené. Pokud by majitel přistoupil k zaplnění prázdných bytů, mohlo by to znamenat příchod stovek nových obyvatel, často z jiných regionů, a další zhoršení situace. Takový vývoj by podle vedení města nepředstavoval problém jen pro Šluknov, ale i pro širší okolí.

Město i kraj proto nadále věří, že se podaří najít řešení a potřebné finance zajistit. Dokud nebude projekt oficiálně ukončen, zůstává podle starosty Kolonečného ve hře varianta, že se všechny strany nakonec dohodnou a plán na proměnu sídliště se podaří uskutečnit.

Nejbližší týdny tak budou pro další vývoj klíčové. Pokud se nepodaří zajistit náhradní zdroj financování, může se celý projekt výrazně zpozdit, nebo dokonce úplně zastavit. To by podle zástupců města znamenalo návrat na začátek a pokračování současného stavu bez reálné možnosti situaci zásadně změnit.

Podobná situace přitom není v regionu ojedinělá. Také Litvínov dlouhodobě řeší problémy spojené se sídlištěm Janov, které patří mezi nejznámější sociálně vyloučené lokality v České republice.

Tamní radnice počítala s pomocí státu při odkupu bytů v neobydlených panelácích jako klíčovým krokem ke stabilizaci situace. Plán ale zarazilo ministerstvo financí. Město tak muselo své záměry odložit, přestože bez systémového zásahu se situace v lokalitě podle vedení radnice dlouhodobě zlepšit nedá.

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března 2026. Dopravní podnik Praha (DPP) nyní zveřejnil, že do nově zrekonstruované stanice linky B začnou...

Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden

„Pro mě není vyprávění příběhů o tom, dát lidem to, co si myslí, že chtějí, ale...

Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na obrazovkách Netflixu úřadovat jedna z nejznámějších detektivních postav současné krimi literatury – Harry...

Český rozhlas a symfonické orchestry společně podpoří regionální kulturu

ilustrační snímek

Větší podporu regionální kultury, zvýšení povědomí o profesionálních hudebních tělesech a rozvoj mladých talentů má přinést spolupráce Českého rozhlasu a...

26. března 2026  14:43,  aktualizováno  14:43

Policie u O2 areny zadržela muže s falešnými lístky na MS v krasobruslení

Policie zadržela u arény muže s falešnými vstupenkami na MS

Policisté z týmu TIKET, který se specializuje na podvody se vstupenkami na velké sportovní akce, ve čtvrtek zadrželi poblíž O2 areny v Praze osmatřicetiletého muže podezřelého z podvodu. Podle...

26. března 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

Nadváhou trpí více dětí a mladší než v minulosti, chybí pohyb, říká terapeutka

ilustrační snímek

Nadváhou trpí mladší děti než v minulosti a je jich stále více. A tím, jak jich je tolik, stává se obezita normou a mnozí rodiče nechtějí slyšet, že jejich...

26. března 2026  14:26,  aktualizováno  14:26

Studenti z Uherského Hradiště a Trenčína se budou učit tradičním řemeslům

ilustrační snímek

Studenti uměleckých škol z Uherského Hradiště a Trenčína se budou učit tradičním řemeslům. Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště a Škola umeleckého...

26. března 2026  14:17,  aktualizováno  14:17

Štefánikova a Benešova ulice v Brně se promění, město plánuje jejich rekonstrukci

ilustrační snímek

Brno plánuje rekonstrukci Štefánikovy a Benešovy ulice. Radní vybrali firmu, která za více než 34 milionů korun připraví projektovou dokumentaci na...

26. března 2026  14:17,  aktualizováno  14:17

Výstaviště PVA Expo Praha zkompletovalo portfolio služeb

26. března 2026

Primátor Karviné prolomil dvoudenní mlčení a vyjádřil se k obvinění z korupce

Karvinský fotbalový klub a primátora Jana Wolfa vyšetřují kvůli obvinění z...

Karvinský primátor Jan Wolf (nestr.) prolomil po dvou dnech své mlčení ohledně fotbalové korupční kauzy, v níž je obviněn, a prostřednictvím mluvčí magistrátu poslal médiím prohlášení. V něm uvedl,...

26. března 2026  15:22,  aktualizováno  15:58

Další krok na cestě k blahořečení. Vyzvedli urnu s ostatky popraveného kněze Drboly

Vyzvednutí a ohledání ostatků kněze Václava Drboly ve Starovičkách na...

Jedinečná událost, která se na území brněnské diecéze koná poprvé za dobu její existence, tedy od roku 1777. Tak biskupství popisuje čtvrteční vyzvednutí ostatků popraveného kněze Václava Drboly ze...

26. března 2026  14:02,  aktualizováno  15:54

Opona v pražském divadle Komedie vzplála od reflektoru, evakuovali 465 lidí

V pražském divadle Komedie ve čtvrtek hořela opona. (26. března 2026)

Pražští hasiči ve čtvrtek zasahovali v divadle Komedie v Jungmannově ulici, hořela tam opona. Požár byl ještě před jejich příjezdem uhašen, z divadla a okolních budov bylo kvůli němu evakuováno 465...

26. března 2026  13:22,  aktualizováno  15:50

V kauze IT zakázek opět padly zprošťující rozsudky. Nejde o trestné činy, řekl soud

Zleva obžalovaní Josef Tesařík, Michal Tesařík a David Tesařík 28. dubna 2023 u...

Olomoucký krajský soud ve čtvrtek v kauze údajně zmanipulovaných třinácti veřejných zakázek na informační systémy znovu vynesl zprošťující rozsudek. V případu bylo původně obžalováno 24 lidí a firmy...

26. března 2026  12:42,  aktualizováno  15:49

