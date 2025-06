Autor: ČTK , iDNES.cz

6:22 , aktualizováno 6:22

Odkupem bytů a jejich převodem do správy města by se mohla zlepšit situace na sídlišti ve Šluknově na Děčínsku, které je vyloučenou lokalitou. Domluvila se na tom radnice s Ústeckým krajem a Agenturou pro sociální začleňování. Město by na výkup potřebovalo asi čtvrt miliardy. Přispět mu má stát i kraj. Podle politiků jde o ojedinělý projekt.