Nepřijatelné. Ve Výběžku kritizují uzavírku klíčové silnice, stát hledá řešení

Silnice I/9 je pro Výběžek klíčová – spojuje Liberecký a Ústecký kraj a slouží pro zásobování i převoz pacientů do nemocnic v Děčíně a České Lípě. Uzavření hlavní dopravní tepny by zasáhlo každodenní život tisíců lidí a přineslo zpoždění autobusů, problémy se zásobováním i delší dojezdové časy záchranářů.
„Ta uzavírka v současném rozsahu je pro obyvatele Šluknovského výběžku nepřijatelná. Navržená objížďka zásadně prodlužuje dojezdovou dobu nejen pro běžné cestující, ale i pro složky integrovaného záchranného systému,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec (ANO).
Kvůli situaci jednal s generálním ředitelem ŘSD Radkem Mátlem. Výsledkem je příslib ŘSD, že se k plánované stavbě vrátí a přehodnotí rozsah, harmonogram i navrženou objízdnou trasu.
Zajížďka až 25 kilometrů. Uzavírka jediné silnice na Šluknovsko potrvá měsíce
Podle ŘSD je uzavírka nutná kvůli pokračující výstavbě obchvatu Svoru, který má odklonit tranzitní dopravu mimo zastavěné území. „Termín uzavírky je od 1. března do 31. října příštího roku a po tu dobu bude úsek zcela neprůjezdný. Práce zahrnují pokládku nového povrchu, výstavbu mostů, odvodnění a úpravy napojení,“ uvedla mluvčí ŘSD Kamila Zahálková.
Dodala, že se hledá řešení, které by dopady na řidiče co nejvíce zmírnilo.
Znepokojení vyjadřují i místní politici. Jan Kolář (nez.), starosta Krásné Lípy, zaslal ŘSD žádost o vysvětlení. Místostarosta Varnsdorfu Jiří Sucharda (ODS) zase navrhuje zvážit nouzové přemostění nebo etapovou výstavbu, která by umožnila alespoň částečný provoz.