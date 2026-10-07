Šluknovští zastupitelé schválili smlouvy k odkupu a transformaci sídliště

Šluknovští zastupitelé dnes schválili smlouvu s Ústeckým krajem, podle níž hejtmanství poskytne dotaci 60 milionů korun na transformaci problémového sídliště. Schválili také smlouvu mezi městem a vlastníkem sídliště o jeho odkupu. Pro oba návrhy hlasovali všichni přítomní zastupitelé, řekl ČTK starosta Šluknova Tomáš Kolonečný.
Na výkup má Šluknov kromě krajské dotace využít také 200 milionů korun z evropských fondů a 25 milionů korun z vlastního rozpočtu. Transformace má trvat deset let.
Město chce podle dříve představeného plánu vykoupit zhruba 400 bytů na sídlišti a postupně změnit jeho podobu. Byty hodlá opravit a následně je přidělovat nájemníkům. Po celou dobu už budou v terénu působit sociální pracovníci. V bytových domech má ubýt bytů nejméně o polovinu. Sociálně vyloučení lidé mají tvořit nejvýš pětinu nájemníků objektu. Přibýt mají rodinné domy. Zbylé budovy by mohl využít kraj či jiní provozovatelé pro sociální služby a byty pro seniory. Nájemní smlouvy by měly mít standardní podmínky a délku bez řetězení krátkodobých kontraktů a nájemné by mělo být obvyklé pro lokalitu, předpokládá městský koncept.
Ústecký kraj schválil dotaci ve výši 60 milionů na projekt v září. Součástí transformace má být také sociální práce přímo v lokalitě, která má začít souběžně s výkupem bytů. Na sociální práci se zavázalo přispět 30 milionů korun ministerstvo práce a sociálních věcí. Podle dřívějšího vyjádření náměstka hejtmana Jiřího Kulhánka (ODS) město v souvislosti s projektem nabírá nové sociální pracovníky. Do projektu se zapojilo také ministerstvo životního prostředí s cílem využít na přeměnu sídliště peníze určené na rozvoj uhelných regionů.
Šluknov má zhruba 5700 obyvatel. Na sídlišti žilo podle odhadů v minulém roce v březnu 1000 až 1500 lidí. Většina z nich byla ve stavu sociálního vyloučení. Podle katastru bylo tehdy v místě zhruba 500 bytů, z nich 414 vlastnily firmy tří společníků a dalších 69 jiný majitel. V souvislosti s vlastníky se mluvilo o obchodu s chudobou či o podezření na něj.