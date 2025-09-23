Rozsáhlé stavební úpravy uzavřely zhruba do konce listopadu smuteční síň na Špindlerově třídě v Roudnici nad Labem. Po skončení prací budou mít prostory větší kapacitu a nabídnou i komfortnější zázemí.
V mezidobí však musejí pozůstalí využívat pro smuteční rozloučení náhradní místa, například roudnickou hřbitovní kapli či smuteční síně v blízkých městech, třeba v Litoměřicích či Budyni nad Ohří.
Sjednávací kancelář Podřipské pohřební služby, která zde sídlí, je i po dobu rekonstrukce smuteční síně stále v provozu.