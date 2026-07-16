Sociálně znevýhodněným dětem na lounských školách pomůže speciální projekt

Projekt zaměřený na pomoc dětem, které čelí sociálnímu znevýhodnění, odstartoval na základních školách v Lounech.
„Cílem je zvýšit jejich školní úspěšnost, motivaci a zapojení do běžného školního i komunitního života,“ přiblížila mluvčí lounské radnice Pavla Kutlu.
Na školách a v terénu budou působit sociální pracovníci, preventisté a jejich asistenti.
„Pomohou dětem i jejich rodinám, posílí komunikaci se školou a budou předcházet rizikovému chování a rozvíjet preventivní a volnočasové programy,“ předestřela Kutlu.
Noví sociální pracovníci působí na ZŠ Školní, ZŠ Prokopa Holého a ZŠ Přemyslovců. Město pak předpokládá jejich přijetí i na ZŠ J. A. Komenského a Speciální ZŠ.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví má nově preventistu, jenž má spolupracovat se sociálními pracovníky ve školách.
„Věříme, že se tým rozšíří o další preventisty a asistenty preventistů,“ doplnila mluvčí s tím, že výběrová řízení na tyto pozice jsou v Lounech nadále otevřená.