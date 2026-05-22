Sokolům v průmyslových areálech v Ústeckém kraji se daří, vyvedli přes 30 mláďat

Autor: ČTK
  17:10aktualizováno  17:10
Počet sokolů stěhovavých na severu Čech roste. V posledních letech si tento kriticky ohrožený druh oblíbil průmyslové areály jako náhradní hnízdiště. Letos opustí budky umístěné na výškových stavbách Skupiny ČEZ 22 mláďat, Skupina Orlen Unipetrol se těší z devíti mláďat. Informovali o tom dnes ČTK tiskoví mluvčí společností. Všechna mláďata okroužkoval ústecký ornitolog Václav Beran, který tak má fyzicky náročnou práci s tímto ptactvem pro letošek hotovou.

Na objektech energetiků hnízdilo 12 párů, z nichž úspěšných bylo sedm, a to hned třikrát se čtyřčaty. Dvakrát se proklubala trojčata a dvakrát dvojčata. Tradičně nezklamaly páry z komínů v Teplárně Trmice, bývalé výtopně ČEZ Teplárenské v Proboštově či Elektrárně Ledvice. Letos poprvé se k nim přidal s dvojčaty i pár z Elektrárny Poříčí. Jeden pár, a to z chladicí věže Paroplynového cyklu Počerady, se rozpadnul. uvedl Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ, která má pro sokoli 12 lokalit.

"Je to pořád jako na houpačce, jednou tady, jindy tam. Sokol stěhovavý je ovšem dlouhověký druh a neúspěšná zahnízdění v jednotlivých letech jsou v této životní strategii běžná," uvedl Beran, jinak také zoolog ústeckého muzea a výzkumný pracovník ALKA Wildlife.

Prvním okroužkovaným mládětem z hnízd ČEZu byl sokol Ledvík v roce 2017, který skončil na doživotí v Záchranné stanici Falco Dolní Týnec. "Přišel někde k úrazu, měl zlomené křídlo a pošramocený pařát. Naštěstí byl objeven ještě živý, a tak se ho snad podaří i zachránit. Bohužel lítat už nebude," uvedl Beran.

Ornitolog kvitoval, že se zadařilo sokolímu páru z ochozu komína v Elektrárně Poříčí. "Tady jsme na obsazení budky, kterou zatím obývaly jen poštolky, čekali dlouhých deset let. Stalo se tak vloni, ale pár, právě pro svou nezkušenost, ještě mláďata nedochoval, samice snesla pouze vejce. Letos už vyvedl dvojčata, bráchu se ségrou. Další dvojčata přišla na svět v Elektrárně Ledvice. Zde bylo zajímavé, že jedno z mláďat leželo na ochozu a bylo už nějakou dobu mrtvé. Podle mne ho z budky vyhodili sami rodiče, když zjistili, že je neduživé či nějak nemocné," řekl Beran.

Tři mláďata dostala identifikační kroužky v litvínovské rafinérii, tři v kralupské a další tři mladí sokoli získali svůj průkaz totožnosti také v pardubickém Paramu. Skupina ORLEN Unipetrol na projektu hnízdění sokolů spolupracuje s neziskovou organizací ALKA Wildlife od roku 2011. Doposud se díky této iniciativě vylíhlo již 79 mláďat. "Každé vyvedené mládě je pro nás důkazem, že i průmyslové areály mohou poskytovat vhodné a bezpečné prostředí i pro tak citlivý druh, jakým je sokol stěhovavý," uvedla ředitelka Nadace ORLEN Unipetrol Lucie Pražáková.

Mláďata dostávají kroužky přibližně ve stáří tří až čtyř týdnů, následně jim slouží jako jedinečný identifikátor. Díky tomu mohou odborníci sledovat jejich další osudy i příběhy. "Letos jsme v ORLEN Unipetrolu okroužkovali celkem devět mláďat, z toho bylo pět samců a čtyři samičky. Mláďata byla ve výborné kondici, čerstvě nažraná a při kroužkování spolupracovala. Sokolí matky nás na komínech bedlivě sledovaly, zda jejich mláďatům neubližujeme," uvedl Beran.

Mladí sokoli obvykle opouštějí hnízda v červnu, kdy se vydávají samostatně do světa. Po dvou až třech letech si nacházejí vlastní teritorium, ve kterém mohou zahnízdit.

