V Ústí nad Labem bude od pátku do neděle 11. ročník Festivalu současné ilustrace, komiksu a videoher (FIK). Tématem letošního ročníku jsou Sopky, které propojí současnou ilustraci, komiks, umění a herní tvorbu prostřednictvím světa sopečných krajin, živlů a proměn. Festival je určen dětem i dospělým. Informovali o tom pořadatelé festivalu, kteří na webu zveřejnili program.
Inspirací pro letošní téma byla výstava Vulkány - J. E. Hibsch a příběh Českého středohoří, kterou souběžně pořádá Oblastní muzeum v Ústí nad Labem. V pátek se v muzeu uskuteční komentovaná prohlídka výstavy, na kterou naváže přednáška vulkanologa Vladislava Rappricha. Zaměří se na původ krajiny Českého středohoří a na to, jak lze v přírodě pozorovat vulkanologické fenomény.
Lidé mohou během festivalu zajít na různé výstavy. V prostoru Raum Lava na Špitálském náměstí budou k vidění například keramické objekty studia Claw Clay, ilustrace Anny Kulíčkové inspirované cestou po Kanárských ostrovech nebo černobílé malby a kresby uhlem Štěpána Blaschka. Další instalace se věnují vztahu člověka ke krajině, společenskému napětí nebo osobním emocím.
Součástí festivalu bude také herní zóna, kde si návštěvníci budou moci vyzkoušet různé videohry. Eliška Thielová představí krátkou narativní hru Okno, která se zabývá pamětí a identitou. Lukáš Masák nabídne interaktivní arkádovou hru, v níž hráč pomocí rytmu oživuje neznámou mimozemskou bytost a navazuje s ní kontakt. Sobotní videoherní blok povede Jiří Hölzel, vedoucí ateliéru Digitálních technologií na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Jedním z hostů bude David Kubec, který se zaměří na hru Doom a její význam v historii videoher.
FIK není jen přehlídkou výstav a přednášek, ale také místem setkávání ilustrátorské, komiksové a herní scény. Sobotní večer bude patřit krátkým prezentacím českých a německých tvůrců v rámci formátu FikaKucha a koncertu Josefiny Dusk.
Na festival přijede také německý ilustrátor Markus Färber z Lipska, který představí koncertní plakáty a zvukové objekty svého hudebního vydavatelství. Hudební program doplní mimo jiné experimentální rappové duo Dvě Slunce, DJské sety a další vystoupení. Součástí festivalu bude také diskuse Muraly nad Labem, která otevře otázky současného umění ve veřejném prostoru.
Pro návštěvníky budou připravené také workshopy. Vyzkoušet si mohou například papírový reliéf, šablonový tisk, výrobu vulkánů, tvorbu komiksu nebo práci s virtuální realitou. Připraveny jsou programy pro děti i dospělé. "Chybět nebude ani prodejní market s nezávislými nakladatelstvími, ilustrátorskými kolektivy a autorskou tvorbou nebo oblíbený tetovací salonek," uvedli organizátoři.
Festival se tradičně odehrává ve Veřejném sále Hraničář a jeho okolí. Letos od pátku 20. do neděle 22. listopadu.