Uhynuly i krávy s telaty v porodních cestách. Soud potrestal zanedbání chovu

Autor: ČTK
  12:22aktualizováno  13:29
Za chov skotu v nevhodných podmínkách na farmě na Chomutovsku poslal pražský vrchní soud ředitele společnosti Ekochov CMN Antonína Hajzlera na pět let do vězení. Na deset let mu zakázal se starat o zvířata. Jednatele společnosti Františka Horna potrestal ročním podmíněným trestem za zanedbání péče o zvířata z nedbalosti. Firmě Ekochov CMN uložil, aby zaplatila dva miliony korun.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
5 fotografií

Podle pravomocného verdiktu kvůli mužům uhynulo od ledna do prosince 2021 téměř 70 zvířat. Dvojice vinu od počátku odmítala.

Krávy na farmě v Měděnci v Krušných horách dlouhodobě strádaly. Zejména v zimním období neměly dostatek jídla ani pití. „Na pastvinách pak byly v příliš velkých a neuspořádaných stádech,“ uvedl předseda odvolacího senátu Milan Štejr.

Na farmě uhynuly desítky krav. Měl jsem špatné zaměstnance, hájí se její šéf

Skot si podle něj také ubližoval, když se snažil prodrat se k malým dávkám krmiva. Nikdo zvířatům nezajistil veterinární péči ani základní ošetření a péči po porodu. Některá proto neměla podkožní ani vnitřní tuk a měla poškozené orgány. Uhynuly i krávy s telaty v porodních cestách.

Za zanedbání péče byl podle soudu odpovědný Hajzler. Měl na farmě vedoucí postavení a rozhodl o sloučení stád a snížení dávek krmiva. Horn se o svůj chov nestaral a nekontroloval, co se na farmě skutečně děje. Měl i další podnikatelské zájmy.

Hornův právník Radim Ober při čtení odvolání uvedl, že jeho klienta situace velmi mrzí. Před nástupem Hajzlera měl Horn podle advokáta skot vždy v pořádku. Hajzler tvrdil, že soud a znalci správně nezhodnotili specifika chovu v přírodních podmínkách.

Odvolací senát zmírnil mužům i společnosti tresty, které jim loni v dubnu vyměřil Krajský soud v Ústí nad Labem. Vězení v délce šest let a devět měsíců, dvouletý podmíněný trest a peněžitý trest ve výši 4,5 milionu korun označil Štejr za příliš přísný. Mužům pomohlo podle soudce zejména to, že již od spáchání skutku uběhla delší doba. Částka, kterou měla zaplatit firma, by pro ni byla likvidační.

„Důležité je, že se pan obžalovaný Hajzler po dohlednou dobu nedostane do blízkosti jakéhokoli chovu zvířat,“ řekl předseda senátu. Doplnil, že u muže nezaznamenal vůbec žádnou sebereflexi. Odvolací senát také zhodnotil, že kvůli nevhodnému chovu uhynulo 69 krav, což je o 28 více než zaznamenal prvoinstanční soud.

Zmíněný dubnový rozsudek byl druhým v pořadí. První prvoinstanční verdikt vinil muže z úhynu stovek krav. Podruhé se soustředil pouze na prokazatelné případy, ke kterým byly pitevní protokoly. Podle těch hynul dobytek v důsledku celkového vyčerpání organismu, před tím dlouhodobě trpěl bolestí. Další zvířata ale mohla podle soudů zemřít přirozeným způsobem.

Trestní oznámení podala kvůli chovu v nevhodných podmínkách, zanedbání veterinární péče, omezování výživy a napájení Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj. Provedla několik desítek pitev uhynulého dobytka, který skončil v kafilérii v Podbořanech na Lounsku.

18. září 2025

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv

O špatných podmínkách v chovu informovali lidé organizaci OBRAZ - obránci zvířat. Z kontroly veterinární správy v roce 2023 vyplynulo, že farma následně dala chov do pořádku.

Vyměření nepodmíněného trestu pro chovatele za týrání zvířat je u českých soudů naprosto výjimečné, většinou padnou podmíněné tresty v řádu měsíců nebo několika málo let.

Výjimkou je rozsudek z dubna 2024, kdy Okresní soud ve Znojmě potrestal trojici mužů za týrání zvířat na jatkách v Hraběticích na Znojemsku a jeden z nich - Jakub Krnáč - dostal pravomocně tříletý nepodmíněný trest vězení. Jednalo se však o souhrnný trest, muž byl již ve vězení za nesouvisející věc. Jeho spolupachatelé dostali jeden trest 2,5 roku podmíněně odložených na tři roky a druhý peněžitý trest 45 tisíc korun.

Podobně jen podmínkou - navíc nepravomocnou - skončil případ týrání zvířat na farmě nedaleko Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku. Chovatel Petr Graca odešel v říjnu 2022 od přerovského okresního soudu s desetiměsíčním trestem se zkušebním odkladem na dva roky.

Muž se odvolal, podle dostupných údajů ale soud dosud nebyl pravomocně uzavřen. Nepodmíněným trestem původně soud v červnu 2009 potrestal týrání zvířat v chovu prasat v Brzkově na Jihlavsku, majitel farmy František Jekl měl jít na deset měsíců do vězení. Odvolací soud ale trest zmírnil na 12 měsíců s podmínečným odkladem na pět let.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v příštích letech zásadní proměna. Vedení Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze chce z...

Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba

Velikonoční trhy se vrátí na Staroměstské náměstí i letos.

Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a Václavském náměstí se uskuteční od soboty 21. března do neděle 12. dubna. Letošní ročník nabídne výrazně...

Z poškozené se stala kurýrka. Starší žena dvakrát naletěla kyberšmejdům

Z poškozené se stala kurýrka. Starší žena dvakrát naletěla kyberšmejdům

Čtyřiašedesátiletá žena během půl roku dvakrát naletěla kyberšmejdům, nakonec ji chytila policie, když převážela odcizených 150 tisíc korun. Podvodníci z ní totiž nejdříve vylákali osm set tisíc na...

19. března 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

V Ostravě hořela střecha panelového domu, tři lidé se nadýchali zplodin

Hasiči si vyžádali při zásahu u požáru střechy v Nádražní ulici v Ostravě také...

Záchranné složky zasahují v centru Ostravy v Nádražní ulici, kde hořela střecha panelového domu. Po jejich příjezdu byla uzavřená ulice Nádražní a Bieblova. Na místě pracovaly všechny složky IZS. Tři...

19. března 2026  12:02,  aktualizováno  13:22

Sokolov letos opraví střechu Hornického domu za 12,7 milionu korun

ilustrační snímek

Sokolov letos opraví střechu Hornického domu. Po opravě bude mít historickou červenou barvu. Práce by neměly omezit plánované kulturní akce Městského domu...

19. března 2026  11:37,  aktualizováno  11:37

Sloupnice na Svitavsku otevřela nový domov se zvláštním režimem za 123 mil. Kč

ilustrační snímek

Obec Sloupnice na Svitavsku otevřela novou budovu domova se zvláštním režimem za 123 milionů korun včetně DPH. V jednolůžkových pokojích s vlastním sociálním...

19. března 2026  11:30,  aktualizováno  11:30

Fotil nezletilé dívky, svlékaly se mu na webkameře. Sexuální útok ale popírá

Krajský soud ve Zlíně se začal zabývat případem sexuálního útoku, výroby dětské...

Krajský soud ve Zlíně se dnes začal zabývat případem sexuálního útoku, výroby dětské pornografie a navazování nedovolených kontaktů s dítětem. Obžalovaný osmačtyřicetiletý muž ze Zlína u některých...

19. března 2026  13:12,  aktualizováno  13:12

Výjimečná událost v karvinském dole. OKD začalo vytahovat sedmnáctimetrové nádoby

Masivní, tmavá skipová nádoba o hmotnosti 24 tun je vysunována z objektu haly...

Další krok při likvidaci poslední činné šachty na území republiky má za sebou společnost OKD. Zaměstnanci stonavského dolu ČSM na Karvinsku nyní z těžní jámy postupně vytahují skipové nádoby,...

19. března 2026  13:12

Zloděj ukradl téměř kilometr kabelů, na místa činu se nechával vozit taxíkem

Zloděj kabelů se stal postrachem obce Křelov-Břuchotín na Olomoucku, hojně se...

Škodu za více než čtvrt milionu korun napáchal během měsíce zloděj, kterého nyní dopadli olomoučtí policisté. Utnuli tak sérii vloupání, při níž se muž zaměřoval především na krádeže kabelů.

19. března 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Moravskoslezský kraj odmítá návrh na změnu rozdělení daňových příjmů

ilustrační snímek

Moravskoslezský kraj nesouhlasí s posledním návrhem na změnu rozdělení daňových příjmů krajům. Kvůli tomuto návrhu rozpočtového určení daní (RUD) by totiž...

19. března 2026  11:30,  aktualizováno  11:30

Paraziti nejsou maličkost. Majitelé mazlíčků netuší rizika a tápou v prevenci

19. března 2026

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Hlavní lyžařské areály v hradeckém kraji dál v provozu, otevřeno 46 km sjezdovek

ilustrační snímek

Hlavní lyžařské areály v Královéhradeckém kraji v Krkonoších a v Orlických horách jsou i po jarních prázdninách v provozu a nabízejí dobré lyžování. Na...

19. března 2026  11:14,  aktualizováno  11:14

Koma Modular chce příští rok začít stavět na zlínském sídlišti

ilustrační snímek

Vizovický výrobce modulárních systémů Koma Modular chce na konci léta požádat o stavební povolení pro obchodní a komunitní centrum na zlínském sídlišti Jižní...

19. března 2026  11:09,  aktualizováno  11:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.