Uhynuly i krávy s telaty v porodních cestách. Soud potrestal zanedbání chovu

Podle pravomocného verdiktu kvůli mužům uhynulo od ledna do prosince 2021 téměř 70 zvířat. Dvojice vinu od počátku odmítala.
Krávy na farmě v Měděnci v Krušných horách dlouhodobě strádaly. Zejména v zimním období neměly dostatek jídla ani pití. „Na pastvinách pak byly v příliš velkých a neuspořádaných stádech,“ uvedl předseda odvolacího senátu Milan Štejr.
|
Skot si podle něj také ubližoval, když se snažil prodrat se k malým dávkám krmiva. Nikdo zvířatům nezajistil veterinární péči ani základní ošetření a péči po porodu. Některá proto neměla podkožní ani vnitřní tuk a měla poškozené orgány. Uhynuly i krávy s telaty v porodních cestách.
Za zanedbání péče byl podle soudu odpovědný Hajzler. Měl na farmě vedoucí postavení a rozhodl o sloučení stád a snížení dávek krmiva. Horn se o svůj chov nestaral a nekontroloval, co se na farmě skutečně děje. Měl i další podnikatelské zájmy.
Hornův právník Radim Ober při čtení odvolání uvedl, že jeho klienta situace velmi mrzí. Před nástupem Hajzlera měl Horn podle advokáta skot vždy v pořádku. Hajzler tvrdil, že soud a znalci správně nezhodnotili specifika chovu v přírodních podmínkách.
Odvolací senát zmírnil mužům i společnosti tresty, které jim loni v dubnu vyměřil Krajský soud v Ústí nad Labem. Vězení v délce šest let a devět měsíců, dvouletý podmíněný trest a peněžitý trest ve výši 4,5 milionu korun označil Štejr za příliš přísný. Mužům pomohlo podle soudce zejména to, že již od spáchání skutku uběhla delší doba. Částka, kterou měla zaplatit firma, by pro ni byla likvidační.
„Důležité je, že se pan obžalovaný Hajzler po dohlednou dobu nedostane do blízkosti jakéhokoli chovu zvířat,“ řekl předseda senátu. Doplnil, že u muže nezaznamenal vůbec žádnou sebereflexi. Odvolací senát také zhodnotil, že kvůli nevhodnému chovu uhynulo 69 krav, což je o 28 více než zaznamenal prvoinstanční soud.
Zmíněný dubnový rozsudek byl druhým v pořadí. První prvoinstanční verdikt vinil muže z úhynu stovek krav. Podruhé se soustředil pouze na prokazatelné případy, ke kterým byly pitevní protokoly. Podle těch hynul dobytek v důsledku celkového vyčerpání organismu, před tím dlouhodobě trpěl bolestí. Další zvířata ale mohla podle soudů zemřít přirozeným způsobem.
Trestní oznámení podala kvůli chovu v nevhodných podmínkách, zanedbání veterinární péče, omezování výživy a napájení Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj. Provedla několik desítek pitev uhynulého dobytka, který skončil v kafilérii v Podbořanech na Lounsku.
|
18. září 2025
O špatných podmínkách v chovu informovali lidé organizaci OBRAZ - obránci zvířat. Z kontroly veterinární správy v roce 2023 vyplynulo, že farma následně dala chov do pořádku.
Vyměření nepodmíněného trestu pro chovatele za týrání zvířat je u českých soudů naprosto výjimečné, většinou padnou podmíněné tresty v řádu měsíců nebo několika málo let.
Výjimkou je rozsudek z dubna 2024, kdy Okresní soud ve Znojmě potrestal trojici mužů za týrání zvířat na jatkách v Hraběticích na Znojemsku a jeden z nich - Jakub Krnáč - dostal pravomocně tříletý nepodmíněný trest vězení. Jednalo se však o souhrnný trest, muž byl již ve vězení za nesouvisející věc. Jeho spolupachatelé dostali jeden trest 2,5 roku podmíněně odložených na tři roky a druhý peněžitý trest 45 tisíc korun.
Podobně jen podmínkou - navíc nepravomocnou - skončil případ týrání zvířat na farmě nedaleko Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku. Chovatel Petr Graca odešel v říjnu 2022 od přerovského okresního soudu s desetiměsíčním trestem se zkušebním odkladem na dva roky.
Muž se odvolal, podle dostupných údajů ale soud dosud nebyl pravomocně uzavřen. Nepodmíněným trestem původně soud v červnu 2009 potrestal týrání zvířat v chovu prasat v Brzkově na Jihlavsku, majitel farmy František Jekl měl jít na deset měsíců do vězení. Odvolací soud ale trest zmírnil na 12 měsíců s podmínečným odkladem na pět let.