Hrozil, že s kojencem skočí z okna, viní obžaloba muže. S družkou se u soudu smáli

Právě kvůli výpadům příbuzných muže začalo hlavní líčení se zpožděním. Na chodbě novinářům sprostě nadávali. „Proč fotíš? Chcípni, mr*ko. Ať tě vezme rakovina,“ řvala například matka obžalovaného na jednu z přítomných redaktorek. Zároveň plivla do televizní kamery. Možnému fyzickému napadení, k němuž se schylovalo, zabránila přivolaná justiční stráž.

Teprve po zklidnění situace mohlo jednání v soudní síni začít.

„Paní soudkyně, věřte mi, že bych klukovi nikdy neublížil,“ kál se obžalovaný při své výpovědi. Poté začal popisovat, co se na začátku května loňského roku stalo. „Nejdřív jsem se trochu pohádal s družkou, pak i se svojí maminkou. Po hádce družka odešla ke svojí rodině, že v bytě už nechce být, a našeho syna mi nechala,“ uvedl.

S dítětem v kočárku podle svých slov běžel za ní. „Její rodina začala řvát. Víte, oni jsou takoví, že když se něco děje, přijde jich třicet, čtyřicet. Dostal jsem strach, že mě zbijou,“ vysvětloval. „Proto jsem běžel se synem zpátky k nám domů. Na chodbě mezi jednotlivými patry máme mříž, tak jsem to zabezpečil tak, že jsem ji zavřel. A začal jsem volat o pomoc, nechtěl jsem s klukem skočit ani mu nic udělat,“ pokračoval v popisu událostí.

Když přišli policisté, hned jim syna podle své výpovědi předal. „Pak jsem šel sám do okna a vyhrožoval, že toho už mám dost a že vyskočím,“ poznamenal.

Že by své dítě nikdy z okna nevyhodil, si myslí dokonce i zmíněná družka. Jak uvedla před soudem, rozhodně by syna jako rukojmí nedržel. „Že chce vyhodit malýho z okna, říkali lidi na sídlišti, já jsem tomu nevěřila,“ uvedla se smíchem. Při své výpovědi se smála téměř neustále. Stejně tak i obžalovaný, když ji poslouchal.

„Já ho miluju, já ho chci zpátky domů,“ řekla směrem k obžalovanému.

„Čau lásko, dej pozor na kluka,“ volal na ni muž.

„Normální cikánská hádka“

Nijak dramatická nepřišla situace ani matce obžalovaného. Podle ní se „mladí pohádali a za hodinu už to bylo dobrý“. „V cikánských rodinách je normální, že se hádáme. Nevím, proč někdo říká, že vzal syna jako rukojmí. Jaký rukojmí? Je to jeho syn,“ uvedla.

I s ní se obžalovaný vřele rozloučil. „Mámo, miluju tě.“

Úplně jinak popsal situaci zasahující policista. „Obžalovaný byl s dítětem v náručí ve druhém patře panelového domu. Jeho družka nám řekla, že s ním chce vyskočit z okna,“ popsal s tím, že obžalovaný se ženou na sebe pokřikovali.

„Vykláněl se s dítětem z okna, držel ho nad volným prostorem. Tohle udělal minimálně dvakrát. Pak se otočil, dítě nám předal a znovu vlezl do okna. Držel se rámu a vyhrožoval, že skočí, že do basy nepůjde. Podle jeho chování to vypadalo, že je pod vlivem drog,“ dodal policista.

Že bral drogy, obžalovaný přiznává. Začal s tím ve svých patnácti a užíval je podle svých slov skoro každý den. „Když se mi narodil syn, tak jsem pervitin přestával brát,“ uvedl s tím, že v den incidentu si nic nevzal, dávku si dal předešlý den.

Obžalovanému hrozí trest odnětí svobody na 5 až 12 let. „V podané obžalobě jsem navrhovala trest šest let odnětí svobody. U obžalovaného ale běží další tři trestní stíhání, takže je možné, že se trest bude ještě upravovat s ohledem na to, jestli dojde k dalšímu pravomocnému odsouzení,“ sdělila státní zástupkyně Klára Kubátová.

Muž je recidivista. V Česku byl už osmkrát odsouzený, dalších 13 záznamů o protiprávním jednání pak má na území Velké Británie, kde nějakou dobu žil.

Hlavní líčení u ústeckého krajského soudu bude pokračovat na začátku října.