Před činem moje duše opouštěla tělo, hájí muž vraždu otce a pětiletého syna

Miroslava Strnadová, Monika Gordíková
  9:12aktualizováno  11:57
S překvapivou výpovědí dnes předstoupil před Krajský soud v Ústí nad Labem muž obžalovaný z loňské dvojnásobné vraždy v Domaslavicích na Teplicku. Obviněný, který podle spisu zabil svého pětiletého syna, otce a těžce zranil i svoji matku, mimo jiné tvrdí, že pracuje pro vojenskou zpravodajskou službu a že před činem astrálně cestoval. Také požaduje, aby byl umístěn do zařízení pro lidi s parapsychologickými schopnostmi.

Jednání začalo poučením obžalovaného, že může se státním zástupcem uzavřít dohodu o vině a trestu, případně takzvaně prohlásit vinu. Muž, jemuž hrozí až doživotní trest, obě možnosti odmítl.

Na dotaz, zda se cítí vinen, odpověděl v češtině a následně i v ruštině: „Ano. Ne.“ Podotkl, že v obžalobě jsou chyby. „Není tam všechno. Nemůžu prohlásit vinu,“ uvedl a ohradil se proti přítomnosti médií. Směrem k přítomným novinářům pronesl, že se osobně zná s ruským prezidentem Putinem.

Muž, jenž podle obžaloby v Domaslavicích na Teplicku zavraždil svého otce, malého synka a těžce zranil svou matku, v jednací síni Krajského soudu v Ústí nad Labem. (13. srpna 2025)
Státní zástupce Vladimír Jan při čtení obžaloby.
Muž, jenž podle obžaloby v Domaslavicích na Teplicku zavraždil svého pětiletého syna, otce a málem také svoji matku, při hlavním líčení u Krajského soudu v Ústí nad Labem. (13. srpna 2025)
Muž, jenž podle obžaloby v Domaslavicích na Teplicku zavraždil svého otce, malého synka a těžce zranil svou matku, míří do jednací síně Krajského soudu v Ústí nad Labem. (13. srpna 2025)
Senátu pak začal vyprávět, že pracuje pro vojenskou zpravodajskou službu a v minulosti byl agentem soukromých firem. Když ho předsedkyně senátu utnula s poznámkou, aby mluvil k věci, odvětil, že „udělá skandál.“

Posléze se uklidnil a vypověděl, že vždy žil spořádaně, než potkal partnerku, která brala drogy. „Kvůli ní jsem začal pít. Vlastně všechno, co se odehrálo v posledních letech, bylo kvůli ní.“

Pak čtyřiačtyřicetiletý muž opět zmínil Putina. „Když mu zavolám do Ruska, že potřebuji deset milionů, dostanu je,“ řekl a dodal, že svého času pracoval jako ředitel v chemičce.

Pak už se vyjádřil k žalovaným skutkům. „Když jsem je zabil, byl jsem mimo. Nechci do vězení. Chci speciální zařízení pro lidi, kteří jsou třeba věřící, kteří mají speciální schopnosti. Parapsychologické schopnosti,“ vypověděl s dodatkem, že patří do detence.

Mluvil také o tom, že před skutkem několik měsíců astrálně cestoval a že jeho duše opouštěla tělo, které tím pádem neovládal.

Matka ho prý tehdy ve čtyři hodiny noci vzbudila, aby šel pro dřevo, ale před domem stáli policisté, kteří ho chtěli zabít. „Byli to zednáři. Já vám tu nepovídám pohádku. Protože jsem byl nervní, chtěl jsem si zapálit, ale máma řekla, že uvnitř kouřit nebudu. Přišlo mi, že je s nimi domluvená, že mě možná chtěla obětovat. Mně houklo v hlavě,“ uvedl muž.

Hodil pepř a pak popadl nůž

Jak vyplývá z obžaloby, kterou měla redakce iDNES.cz možnost prostudovat, obžalovaný po výzvě matky, aby šel kouřit ven, jí nejprve hodil do obličeje pepř a pak popadl nůž.

„Sedící poškozenou strhl ze židle na podlahu, a když byla v pozici buď vkleče, nebo vleže na břiše, napadl ji opakovaným bodáním tímto nožem velkou silou do krku a trupu. Celkem jí zasadil nejméně devatenáct ran,“ stojí v obžalobě.

„Nasypal jsem si do dlaně pepř a hodil ho mámě do obličeje. Bylo to hrozně rychlé. Shodil jsem ji ze židle a několikrát ji bodnul. Nechtěl jsem ji zabít. Mozek mi nefungoval. Chtěl jsem ji jen paralyzovat,“ poznamenal dnes obžalovaný.

Žena se podle spisu snažila bránit a křičela. Když to uslyšel její manžel, útočníkův otec, přiběhl jí na pomoc. Jakmile se k synovi přiblížil, ten obrátil nůž proti němu a jako smyslů zbavený do něj bodal. Neustal ani v momentě, kdy už byl otec mrtvý.

„Útok na poškozeného trval relativně delší dobu a byl vůči poškozenému veden i poté, co utrpěl bezprostředně ke smrti vedoucí bodnou ránu do přední plochy hrudníku,“ uvedl dále žalobce. Výčet všech zranění poškozeného zaplnil téměř celou stránku rozměru A4.

Vraždy v rodině na Teplicku. Oběťmi dítě a otec podezřelého, matka zraněná

Jenže to nebylo všechno. Podle spisu obžalovaný následně popadl jiný nůž a zaútočil i na svého pětiletého syna. Bodal ho hlavně do krku.

„Zranění byla provázena spolykanou krví v žaludku, vzduchovou embolií, akutní nedokrevností orgánů, akutní rozedmou plic, ložiskovým otokem plic a otokem mozku,“ popisuje obžaloba. „Nezletilý těmto zraněním na místě podlehl, kdy příčinou smrti byl otok mozku, který se rozvinul na podkladě vzduchové embolie a přerušení krční míchy.“

Otce jsem pomočil jako na Ukrajině

„Když máma křičela, táta přišel dolů a na ruce měl mého syna. Zeptal se, co jsem to udělal. Ten idiot pak šel odemknout. Jenže tam byli ti zednáři. Začali jsme se s tátou hádat a prát, já mu zasadil několik ran,“ popsal muž s tím, že útok na dítě si nepamatuje.

Poté, co ubodal svého otce, ho pomočil. „To je ověření, jestli je ten člověk mrtvý. To se normálně dělá. Dělá to armáda na Ukrajině. Normálně ho pochčije, a když se hne, tak ho střelí.“

Zanedlouho po činu přijela sanitka, kterou si ještě zvládla přivolat zraněná matka, než upadla do bezvědomí. A dorazili také policisté, kteří pachatele na místě zadrželi. Podle dostupných informací nebyl v době činu pod vlivem drog, léků ani alkoholu.

Poté byl muž převezen do psychiatrické léčebny a řešilo se, zda byl v době spáchání útoku příčetný a zda tedy může být trestně stíhán. Odborníci dospěli k závěru, že ano. Proto následně putoval do vazby.

„Prý jsem trestný čin spáchal s čistou hlavou a při vědomí. S tím se absolutně neztotožňuji. Přeci nejsem takový idiot,“ podotkl s tím, že před činem několik dní nebral své léky na bipolární poruchu, protože mu došly. Údajně se léčil i na psychiatrii.

Matka obžalovaného strávila po útoku několik měsíců v nemocnici. Že přežila, lze v podstatě bez nadsázky označit za zázrak.

Jak portál iDNES.cz informoval už dříve, matka mužova malého synka se v době spáchání činu nacházela ve vězení.

Hlavní líčení bude pokračovat na konci září.























 

