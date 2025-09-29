Měsíce poslouchal zvuky ze sluchátek. Za vraždu otce a dítěte má jít do detence

Muž obžalovaný z dvojnásobné vraždy a pokusu o vraždu na Teplicku není duševně nemocný, uvedli u krajského soudu znalci a navrhli pro něj zabezpečovací detenci, protože je nebezpečný pro společnost. Muž podle obžaloby úmyslně surově zavraždil nožem svého otce a nezletilého syna, matku vážně zranil. Hájí se tím, že jednal ve stavu změněného vědomí.

Tragédie se stala v rekreační chatě v Domaslavicích koncem loňského roku poté, co žena vyzvala syna, aby nekouřil uvnitř a šel ven.

Podle obžaloby jí hodil do obličeje pepř, z kuchyňské linky vzal nůž a zasadil jí nejméně 19 ran. Jen náhodou nevzniklo poranění bezprostředně vedoucí ke smrti. Bez rychlé lékařské pomoci by zraněná zemřela. Na pomoc manželce přiběhl její muž. Ten útok syna nepřežil. S kuchyňským nožem se pak útočník obrátil na svého syna. Ten na místě zemřel.

„Se zabezpečovací detencí souhlasím. Já si uvědomuji, že jsem společensky nebezpečný,“ řekl pětačtyřicetiletý muž, který uvedl, že před činem měl čtyři měsíce v kuse na uších sluchátka a poslouchal různé zvuky. Za skutek mu hrozí až doživotí.

Ve stavu změněného vědomí při tragédii podle znalců nebyl, nevymizely jeho rozpoznávací nebo ovládací schopnosti. Muž trpí těžkou smíšenou poruchou osobnosti, která vede k úzkostem.

„Ovládací schopnosti mohly být sníženy, nebyly však vymizelé,“ uvedl psychiatr. Podle něj obžalovaný neumí kontrolovat své jednání a chování.

Muž u soudu popsal, že se cítil být ohrožen na životě. Dnes zopakoval, že byl v Rusku a setkal se s Putinem. Podle psychiatra taková prohlášení mohou být účelová nebo to mohou být jeho projekce a přání. Únik do fantazie je podle psychiatra běžný u jedinců, kteří v životě selžou.

Obžalovaný se v minulosti léčil, ale ne systematicky. Psycholožka uvedla, že muž jedná pod vlivem emocí, má za sebou trestní minulost a nelze vyloučit, že by něco obdobného na svobodě v budoucnu spáchal znovu.

Muž řekl, že udělal 99 procent trestných činů pod vlivem alkoholu. U vražd tomu tak nebylo. „Já jsem tyhle tři lidi nejvíc miloval a spáchal jsem takovou strašnou věc, já byl úplně mimo,“ uvedl.

Zabezpečovací detence je ochranné opatření. Pachatelé detenci vykonávají ve zvláštních střežených ústavech pod dohledem vězeňské služby. „Výkon trestu odnětí svobody nevede k převýchově pachatele,“ uvedl psychiatr. Doživotí a zabezpečovací detenci navrhuje i žalobce. Soud ve věci zatím nerozhodl.









Policie obvinila tři muže z Karvinska z prodeje milionu nelegálních cigaret

Policie ve spolupráci s celníky obvinila tři muže z Karvinska z prodeje nelegálních cigaret. Na černý trh jich dodali zhruba milion kusů. Stát neodvedením...

29. září 2025  10:57,  aktualizováno  10:57

Huawei a Shanghai Jiao Tong University zahajují globální přehlídku inteligentního vzdělávání a výzkumu

29. září 2025  12:22

