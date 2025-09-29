Tragédie se stala v rekreační chatě v Domaslavicích koncem loňského roku poté, co žena vyzvala syna, aby nekouřil uvnitř a šel ven.
Podle obžaloby jí hodil do obličeje pepř, z kuchyňské linky vzal nůž a zasadil jí nejméně 19 ran. Jen náhodou nevzniklo poranění bezprostředně vedoucí ke smrti. Bez rychlé lékařské pomoci by zraněná zemřela. Na pomoc manželce přiběhl její muž. Ten útok syna nepřežil. S kuchyňským nožem se pak útočník obrátil na svého syna. Ten na místě zemřel.
„Se zabezpečovací detencí souhlasím. Já si uvědomuji, že jsem společensky nebezpečný,“ řekl pětačtyřicetiletý muž, který uvedl, že před činem měl čtyři měsíce v kuse na uších sluchátka a poslouchal různé zvuky. Za skutek mu hrozí až doživotí.
Ve stavu změněného vědomí při tragédii podle znalců nebyl, nevymizely jeho rozpoznávací nebo ovládací schopnosti. Muž trpí těžkou smíšenou poruchou osobnosti, která vede k úzkostem.
„Ovládací schopnosti mohly být sníženy, nebyly však vymizelé,“ uvedl psychiatr. Podle něj obžalovaný neumí kontrolovat své jednání a chování.
Před činem moje duše opouštěla tělo, hájí muž vraždu otce a pětiletého syna
Muž u soudu popsal, že se cítil být ohrožen na životě. Dnes zopakoval, že byl v Rusku a setkal se s Putinem. Podle psychiatra taková prohlášení mohou být účelová nebo to mohou být jeho projekce a přání. Únik do fantazie je podle psychiatra běžný u jedinců, kteří v životě selžou.
Obžalovaný se v minulosti léčil, ale ne systematicky. Psycholožka uvedla, že muž jedná pod vlivem emocí, má za sebou trestní minulost a nelze vyloučit, že by něco obdobného na svobodě v budoucnu spáchal znovu.
Muž řekl, že udělal 99 procent trestných činů pod vlivem alkoholu. U vražd tomu tak nebylo. „Já jsem tyhle tři lidi nejvíc miloval a spáchal jsem takovou strašnou věc, já byl úplně mimo,“ uvedl.
Zabezpečovací detence je ochranné opatření. Pachatelé detenci vykonávají ve zvláštních střežených ústavech pod dohledem vězeňské služby. „Výkon trestu odnětí svobody nevede k převýchově pachatele,“ uvedl psychiatr. Doživotí a zabezpečovací detenci navrhuje i žalobce. Soud ve věci zatím nerozhodl.