Myslivec nechal lovit bez povolenky známého z ciziny, u soudu dostal pokutu

Kostečka vinu odmítl a za případem vidí pomstu myslivců. Obžalovaný i žalobce si ponechali lhůtu na odvolání.

„Já i můj dobrý přítel jsme jednali podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, pytláctví jsme se nedopustili. Celé je to vykonstruované kvůli mému záměru vybudovat na svých pozemcích a na pozemcích, které mám v dlouhodobém pronájmu, oboru. To se některým myslivcům nelíbí,“ uvedl Kostečka před vynesením rozsudku.

Kauzu začal lounský soud řešit loni v dubnu. Státní zástupce obžaloval nejenom Kostečku, ale i jeho německého známého z několika přečinů týkající se pytláctví. Oba soud uznal v neveřejném jednání vinnými a trestním příkazem jim uložil peněžité tresty ve výši 40 tisíc korun. Kostečkovi uložil navíc zákaz vykonávat mysliveckou činnost na dva roky a propadnutí brokovnice.

Němec trest přijal, zaplatil peněžitý postih za způsobenou škodu přes sto tisíc korun, verdikt je tedy v jeho případě už pravomocný. Kostečka se naopak odvolal. Případ se tak dostal do veřejného projednávání. Podle obžaloby Kostečka umožnil ve dvou případech svému známému lovit v českých honitbách. Německý myslivec měl sice povolenku vydanou v jeho domovské zemi, ovšem chyběly mu doklady k povolení lovu u nás.

„Obžalovaný si měl opatřit potřebné doklady, ale neučinil tak. Střelec neměl ani český lovecký lístek pro cizince, ani povolenku k lovu,“ shrnul žalobce Jaroslav Novák.

Kostečka se hájil tím, že o povolení lovu pro cizince na správním úřadu požádal, ale úředníci doklad nevydali. Požadovali totiž úřední potvrzení, že v Německu vydaný lovecký lístek je pravý, což Kostečka nedoložil. „V zákoně se neříká nic o tom, že lovecký lístek vydaný v Německu musí být úředně ověřen. To, že některé české úřady to vyžadují, nemá oporu v právní úpravě,“ argumentoval Kostečkův obhájce.

Při prvním lovu v honitbě na Rakovnicku Němec odstřelil jednoho muflona evropského a dva daňky. Šlo o honitbu, na které hospodaří jako jediná Kostečkova společnost. Za možnost zastřelit si zvěř Němec Kostečkovi zaplatil pět tisíc euro. Na lovu ho Kostečka doprovázel.

Druhý lov se uskutečnil ve Skytalech na Podbořansku. Němec tady zastřelil jednoho divočáka. Výstřel uslyšeli místní myslivci a přivolali policisty, kteří střelce zajistili. Kostečka se lovu nezúčastnil, protože onemocněl. Podle svědectví zástupce tamní honební společnosti ale ani Kostečka povolením k lovu v této honitbě nedisponoval. Obžalovaný tvrdil u soudu opak, povolení lovit tu prý roky měl.

Kostečka vlastní nedaleko místa lovecký zámeček a hospodaří tam na ekologické farmě. Právě tady chce zřídit soukromou oboru. Do ní by místní myslivci bez omezení nemohli. Podle Kostečkovy zaměstnankyně začaly spory jejího šéfa s ostatními myslivci v momentě, kdy začal část pozemků, které mají být do honitby zařazeny, oplocovat. „Několikrát jsme řešili poničené ploty, řešila to i policie. Nikdy jsme ale nezjistili, kdo to udělal,“ vypověděla v pondělí před soudem.