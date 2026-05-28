Chlapec je klíčovým svědkem toho, co se v domácnosti obžalovaných V. T. a M. T., někdejších partnerů, před dvěma lety dělo a jak se k několikaměsíčnímu štěněti chovali. Obžalovaná je totiž jeho tetou a několikrát ho hlídala.
Při výpovědi před soudem při minulém hlavním líčení chlapec popsal, že viděl, jak obžalovaná hodila štěně proti stěně, že ho bila rukou nebo že partneři nedávali psovi jíst ani pít a že ho zavírali do klece.
Soud chce mít jistotu, že výpověď chlapce, který nyní navštěvuje třetí třídu, byla věrohodná. „Chci se spolehnout na soudní znalkyni, proto provede vyšetření chlapce a bude mít také k dispozici videozáznam jeho svědecké výpovědi,“ zdůvodnil soudce Miroslav Čapek. Znalkyně má objasnit schopnost pamatovat si události či zda chlapec nemá sklony k vymýšlení si.
Soud ve čtvrtek také podrobně zkoumal, zda dítě někdo k výpovědi, kterou soud vedl videokonferenčně, nenavedl. Vyslechnutí svědci, včetně pracovnice OSPODu, která byla u výslechu přítomna, to popřeli. Ovšem vyšlo najevo, že před samotným výslechem došlo k nežádoucí konfrontaci mezi obžalovanou a chlapcem. Podle jeho matky na něj obžalovaná slovně zaútočila a chlapec byl pak ze setkání rozklepaný.
Vztahy v rodině jsou toxické, řekla žena
Matka chlapce se tentokrát v soudní síni s obžalovanou, tedy svou sestrou, střetla. Soud provedl jejich konfrontaci. Z očí do očí si tak mohly vše vyříkat. Šlo o velmi napjaté setkání, které potvrdilo, že vztahy v rodině nejsou delší dobu dobré – sama svědkyně je nazvala toxickými.
Během konfrontace obžalovaná vinu na týrání psa odmítla. „Není pravda, že bych psovi ubližovala. Tvůj syn to nemohl vidět, nedělo se to,“ prohlásila obžalovaná s tím, že sestra je schopná ji obvinit, aby se pomstila.
Její sestra to odmítla a popsala, jak byl její syn po incidentu s hozením psa o zeď zaražený. „Po úmrtí psa mi sestra v SMS zprávě přiznala, že ho týrali,“ uvedla před soudem. Dále doplnila, že má na vše důkazy – SMS zprávy, hlasové nahrávky – a že tím, kdo lže, je obžalovaná.
Před soudem vypovídal také bývalý přítel obžalované. Ten popsal, že s ní zůstal v kontaktu i po rozchodu. Podle něj psovi neubližovala, naopak zmínil špatnou pověst obžalovaného, o které se v celých Teplicích prý vědělo.
Podle obžaloby někdejší partneři jezevčíka týrali od listopadu 2023 do července 2024, kdy zvíře uhynulo. Mělo jít o důsledek uškrcení na vodítku přivázaném ke dveřím. Obžalovaní několikaměsíčnímu štěněti podle spisu odpírali jídlo a pití, bili ho a zavírali do klece na balkoně. Poté, co pes uhynul, ho pohřbili.
Policie se o případu dozvěděla se zpožděním. Trestní oznámení podal útulek Anidef, na který se obrátila právě sestra obžalované.
Hlavní líčení bude pokračovat 3. září. Soud chce přehrát video a zvukové záznamy. Zda padne verdikt, není jasné.
28. dubna 2026