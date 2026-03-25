Událost se stala loni v červenci ve Šluknově. Svědek, který ve středu vypovídal u soudu, řekl, že si jel k Jindrovi pro pervitin. Doprovázeli ho známí. Po příjezdu na místo zaparkoval řidič u garáže, kam si šel svědek pro objednaný pervitin. „Nebylo to ono, co jsem chtěl. Řekl jsem, že jdu pro kluky, aby to překontrolovali,“ uvedl svědek.
Když se vrátil, měl podle něj obžalovaný v ruce brokovnici. Jeden z mužů vytrhl brokovnici Jindrovi z ruky a strhla se potyčka, při které podle svědka spadl Jindra na zem. „Když se zvedl, pro něco si utíkal, já jsem utíkal pryč, protože jsme nevěděli, s čím přijde,“ uvedl svědek.
Jeden z mužů, který svědka do garáže doprovázel, u soudu řekl, že obžalovaný byl pod vlivem pervitinu. „Obžalovaný z nás byl nervózní. Neměl jsem dobrý pocit, drogy, zbraně, měl jsem strach, vytrhl jsem mu brokovnici a utekl,“ uvedl muž.
Muži nasedli podle výpovědi u soudu do auta, které řidič nastartoval a při rozjíždění se objevil obžalovaný s pistolí v ruce. Vystřelil na auto, podle obžaloby zasáhl přední plastový nárazník až do chladiče vozu a když vozidlo pokračovalo v pohybu a míjelo Jindru, namířil s cílem usmrtit zbraň přes otevřené okno pravých předních dveří do vozidla na řidiče a ze zbraně podruhé vystřelil, přičemž zasáhl šoféra.
Poškozenému způsobil poranění břicha a vnitřní krvácení. Záchranku zavolala spolujezdkyně. Pokud by mu včas lékaři neposkytli péči, zemřel by, uvedl státní zástupce.
Obžalovaný se hájil tím, že ho chtěli muži oloupit. „Přijel mě přepadnout a okrást, já jsem chtěl jen zabránit tomu, aby odjeli s mýma věcma,“ řekl Jindra. „Já měl zlomenou ruku,“ dodal.
„My jsme nejeli nikoho přepadnout. Nevím o tom, že by někdo něco vzal,“ uvedl svědek.
Znalkyně uvedly, že Jindra netrpí žádnou duševní chorobou, schopnost chápat důsledky jednání u něj byla v době činu zachována. Motivem jednání mohla být naštvanost. Resocializace muže s ohledem na jeho osobnost, kdy nerespektuje sociální normy a pravidla a byl již trestán, je ztížena. Zabezpečovací detenci ani ochranné ústavní léčení nenavrhly. Toxikologický rozbor prokázal, že obžalovaný byl pod vlivem metamfetaminu v době činu.
Hlavní líčení bude pokračovat na konci března výslechem svědka. Rozsudek padne zřejmě v dubnu.