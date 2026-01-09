Důkazy se nezměnily. Soud strážce znovu zprostil viny za požár v Českém Švýcarsku

„Obžalovaný Jiří Lobotka se zprošťuje obžaloby. Nebylo prokázáno, že tento skutek obžalovaný spáchal,“ řekl soudce Roman Felzmann.
„Platí, že pokud důkazní situace se nijak nezměnila, to znamená, zůstává zcela totožná (...), nemůže být překvapivé pro procesní strany, že při totožné důkazní situaci soud rozhodl totožným způsobem,“ vysvětlil Felzmann.
Žalobce Tomáš Skála proti zprošťujícímu rozsudku přímo v soudní síni podal odvolání. Rozsudek tak není pravomocný. Případ bude znovu řešit Vrchní soud v Praze.
Lobotka v závěrečné řeči odmítl, že by park zapálil. „Velice mě mrzí, že je tu taková hromada nejasností. Já to opravdu nebyl,“ uvedl Lobotka, ale zprošťující verdikt při odchodu ze soudní síně nekomentoval.
|
Nevinen. Soud zprostil obžaloby muže viněného ze zapálení Českého Švýcarska
Lobotkův obhájce Vít Pavko v závěrečné řeči řekl, že Lobotka rozhodně neměl motiv se Správě Národního parku České Švýcarsko mstít, za to, že nemohl vykonávat práci strážce parku. To mělo být podle žalobce důvodem, proč park zapálil.
Obhájce současně upozornil, že do Malinového dolu, kde požár vznikl, je snazší přístup z německé strany. „Bylo teplo, velké prázdniny, nedaleko byla nalezena zábavní pyrotechnika,“ uvedl v závěrečné řeči.
Komentoval také dřívější doznání obžalovaného. Podle jeho slov se Lobotka doznal pod vlivem silných léků, nedávalo ani smysl. „Je pravděpodobné, že skutečný viník se někde kroutí v posteli. Pan obžalovaný tím viníkem není,“ uvedl Pavko.
Trest za menší požáry platí
Lobotka si má tak odpykat jen trest za menší požáry na Děčínsku. Za to mu soud loni vyměřil dva roky vězení. Podle Pavka je to přísný trest. Vzhledem k dlouhému pobytu ve vazbě mu z trestu zbývá podle jeho obhájce Pavka pět měsíců. Platí i nařízené ochranné protitoxikomanické léčení v ústavní formě.
„Proti tomu zvažujeme podání dovolání. Pan Lobotka je v podstatě vyléčený člověk, ústavní léčba nemá smysl. Už rok, kdy je na svobodě, prokazuje, že je schopný začlení do společnosti bez komplikací,“ uvedl Pavko.
|
Zproštění v kauze požáru Českého Švýcarska neplatí, strážce budou soudit znovu
Ústecký krajský soud musel podle odvolacího soudu znovu přehodnotit důkazy – mimo jiné výpisy z mobilního telefonu – a zvážit, zda je na místě uznat Lobotku vinným, nebo ho zprostit obžaloby. Výpisy operátor již neměl k dispozici, zaznělo u soudu.
Lobotka se k činu původně dvakrát doznal, později ale přiznání odvolal. Vinu připustil jen ohledně pozdějších menších případů žhářství na Děčínsku.
Lobotka čelil obžalobě z obecného ohrožení a poškození cizí věci, za což mu hrozilo až 15 let odnětí svobody. Státní zastupitelství pro něj v minulosti za zapálení parku navrhlo nejméně dvanáctiletý trest.
Lesní požár, který si vyžádal evakuaci pěti stovek lidí a zásah tisíců hasičů, vypukl u Hřenska v červenci 2022. Zásah trval 21 dní, vystřídalo se u něj 6 tisíc hasičů a způsobil škodu okolo 270 milionů korun.
|
28. července 2022