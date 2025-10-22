Nesnáší dozorce a justici. Antipatie drží muže ve vězení, vyslechl si už 26. trest

Miroslava Strnadová
  14:42aktualizováno  14:42
Ve vězení už strávil přes dvacet let, a to je mu teprve devětatřicet. Nyní dostal další trest. Okresní soud v Teplicích uložil čtyřleté odnětí svobody mnohonásobnému recidivistovi Jaroslavu Bikárovi za to, že křivě obvinil pětici vězeňských dozorců. Vymyslel si, že ho napadli a zmlátili.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Dali mi bomby na obličej. Shodili mě na zem. Dusili mě na lehátku. Mlátili mě přes hubu. Čtvrt hodiny mě týrali.“ Takto popisoval chování „agresivních dozorců“ Jaroslav Bikár loni v květnu policistům ve vazební věznici v Teplicích. K údajnému konfliktu mělo dojít před ošetřovnou.

Dnes před okresním soudem už tak výmluvný nebyl. Přiznal, že dozorce obvinil nepravdivě. „Já to zkrátím, pane Čapku. Oba víme, jaký jsem, dál to rozebírat nebudu,“ uvedl směrem k soudci Miroslavu Čapkovi.

Jaroslav Bikár v jednací síni Okresního soudu v Teplicích. (22. října 2025)
Jaroslav Bikár v jednací síni Okresního soudu v Teplicích. (22. října 2025)
Jaroslav Bikár v jednací síni Okresního soudu v Teplicích. S ohledem na své chování zůstal preventivně spoutaný i během hlavního líčení. (22. října 2025)
Jaroslav Bikár v jednací síni Okresního soudu v Teplicích. (22. října 2025)
Jaroslav Bikár v jednací síni Okresního soudu v Teplicích. S ohledem na své chování zůstal preventivně spoutaný i během hlavního líčení. (22. října 2025)
6 fotografií

Muž má pověst vězně, který nesnáší uniformy a nerespektuje dozorce. Do jednací síně ho z bezpečnostních důvodů přivedla mimořádně početná eskorta šesti strážců. Želízka na rukou, nohou i poutací opasek mu nechali nasazené i během jednání – vyžadoval to ředitel věznice, kde si odpykává trest za jinou trestnou činnost. Bikár totiž nedávno napadl dozorce.

Státní zástupce Jakub Matocha Bikára obžaloval z přečinu křivého obvinění. „Obžalovaný si vymyslel historku o napadení, aby poškodil příslušníky Vězeňské služby v zaměstnání, kdy prohlásil, že je vysvleče z uniformy,“ uvedl žalobce s tím, že prošetřování Policií ČR i Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) dospělo k závěru, že jeho historka je smyšlená.

Soudce: Justici došla trpělivost

Soudce Miroslav Čapek za to muže odsoudil k souhrnnému trestu v délce čtyř let odnětí svobody. Bikár, který strávil ve vězení v souhrnu již 21 let, byl odsouzen pošestadvacáté. „Justici kvůli chování obžalovaného vůči dozorcům došla trpělivost. Trest čtyř let je zcela adekvátní,“ zdůvodnil výši trestu Čapek.

Jaroslav Bikár je v justičním prostředí znám jako problémová postava, která nerespektuje představitele státní moci. Mezi dozorci se ví, že je agresivní a vulgární. Soudce Čapek jeho charakter popsal slovy: „Pan obžalovaný za celou dobu své trestní kariéry neměl konflikty s osobami civilního charakteru. Ovšem na uniformu reaguje jako býk na rudý hadr.“

V minulosti například také poplival státní zástupkyni a soudkyni. Jednou zapálil matraci na cele, což si vyžádalo evakuaci vazební věznice.

Rozsudek není pravomocný. Obžalovaný trest přijal. Lhůtu na odvolání si však ponechal státní zástupce.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?

Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

GALERIE: Signal Festival 2025 opět rozzářil Prahu. Poradíme, co stojí za to!

Prahu ovládl již 13. ročník Signal Festivalu. Centrum metropole se na čtyři dny proměnilo v jedinečnou galerii pod širým nebem, kterou letos rozzářilo dvacet světelných instalací. Umělci z Česka i ze...

V Nehvizdech hoří průmyslová hala, třetí stupeň poplachu. Kouř je cítit i v Praze

Středočeští a pražští hasiči zasahují u požáru haly v Nehvizdech v okrese Praha-východ. Objekt o velikosti přibližně 50 krát 40 metrů hoří v plném rozsahu. Hasiči vyhlásili třetí ze čtyř stupňů...

22. října 2025  15:12,  aktualizováno  15:57

Brownfield v Holešovicích. Místo betonárky tu je prostor pro úředníky, děti i cyklisty

Zátory. Bývala to malá rybářská osada na břehu Vltavy, kde se řeka kroutí směrem na sever k Troji. Před půlstoletím tady natáčeli i jeden díl populárního krimiseriálu z první republiky pod názvem...

22. října 2025  15:50

Pachatel neznámý. Suť navezenou přes hnízda ledňáčků v meandru Odry řeší policie

Nelegálním návozem suti do přísně chráněné lokality Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Poodří se začala zabývat policie. Případ řeší jako neoprávněné nakládání s odpady. Odpad se na březích řeky Odry...

22. října 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Na východě Prahy se srazila dvě auta. Dva zranění, v akci byl i vrtulník

Dvě osobní auta se ve středu odpoledne čelně střetla u Pitkovic na jihovýchodě Prahy. K nehodě záchranáři povolali také vrtulník. V okolí místa havárie byla zavedena kyvadlová doprava.

22. října 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jelikož často vidím v novinách umělecká díla Krištofa Kintery, a jeho styl umění se mi líbí, ráda bych se podělila i o jednu instalaci, kterou jsem náhodně našla na dovolené když jsme pluli po Orlíku...

vydáno 22. října 2025  15:35

Osvobozující rozsudek neplatí. Tragický požár alzheimer centra se vrátí k soudu

Odvolací soud zrušil osvobozující rozsudek jednatelům společnosti Chott viněné kvůli požáru Domova Alzheimer v Roztokách, při němž zemřely dvě ženy. Okresní soud pro Prahu-západ tak znovu posoudí,...

22. října 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

Připravte se na střelbu v ulicích. Část Prahy obsadí zombie z Resident Evil

Praha bude mít svůj podíl na vzniku pokračování slavné hororové herní a filmové série Resident Evil. Jako lokaci pro natáčení nového dílu zombie apokalypsy si tvůrci vybrali Karlín. Městská část...

22. října 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

Vysoké Mýto přerušilo přípravu na přestavbu budovy bývalého okresního úřadu

Vysoké Mýto přerušilo přípravu na přestavbu budovy bývalého okresního úřadu na byty. Při zpracovávání dokumentace projektanti zjistili, že hluk z dopravy na...

22. října 2025  13:51,  aktualizováno  13:51

Zlíny dosedly v Pardubicích. Armádní výcvikové centrum předvedlo nové letouny

Centrum leteckého výcviku (CLV) v Pardubicích ve středu přivítalo dva nové moderní letouny Zlín. Stroje postupně nahradí jejich předchůdce, které byly ve službě 21 let. Díky obměně letové flotily se...

22. října 2025  15:22

Kvůli závadě kamionu uzavřeli tunely na D8, řidiči musí využít objížďky

Tunely Prackovice a Radejčín na Litoměřicku na dálnici D8 ve směru na Německo odpoledne uzavřela technické závada nákladního vozidla. Z auta tekl olej a kouřilo se z něj. Prvotní infomace přitom...

22. října 2025  15:12,  aktualizováno  15:17

České Budějovice opraví rozlučkovou hřbitovní kapli svaté Otýlie

České Budějovice opraví rozlučkovou kapli svaté Otýlie na stejnojmenném hřbitově. Projekt bude navazovat na modernizaci smuteční síně hřbitovního krematoria....

22. října 2025  13:32,  aktualizováno  13:32

Zemřel senior podezřelý z dvojnásobné vraždy ve Smržovce

V nemocnici dnes zemřel senior podezřelý z dvojnásobné vraždy, ke které došlo minulý týden ve Smržovce. Při střelbě se tehdy sám těžce zranil, záchranáři ho do nemocnice přepravili letecky. Příčinu...

22. října 2025  15:02,  aktualizováno  15:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.