Soud rozhodne o trestu pro bývalé místostarosty Lovosic, Závadovi hrozí vězení

Okresní soud v Ústí nad Labem dnes vynese rozsudek v případu podvodu, kterého se podle obžaloby dopustili dva bývalí místostarostové Lovosic Miroslav Závada (dříve ODS) a Vladimíra Nováková (nez). Podle obžaloby Závada jako manažer Krajské majetkové, která spravovala krajský majetek, zařizoval Novákové zakázky na fiktivní práce za statisíce korun měsíčně. S ohledem na jeho nedávné pravomocné odsouzení za pokus o zabití státní zástupce navrhl Závadovi souhrnný trest ve výši nejméně čtyři a půl roku vězení.
Škoda, kterou oba způsobili krajské firmě, je přes pět milionů korun. Žalobce Jakub Juřica navrhl, aby částku společně zaplatili. Obžalované navrhl státní zástupce podmínku a peněžitý trest 200.000 korun. Oba se k podvodu přiznali, ačkoliv Závada až později. Svůj podíl na vině podle Juřici zlehčoval. O vině svědčí velké množství listinných důkazů, které zajistila policie při domovních prohlídkách, uvedl Juřica před týdnem v závěrečné řeči.
Závadu uznal nedávno soud vinným za postřelení manžela své milenky. Ústecký krajský soud původně poslal Závadu na 12 let do vězení. Odvolací pražský vrchní soud však dospěl k závěru, že se Závada nepokusil o předem promyšlenou vraždu, ale o zabití. Ve strachu z protivníka překročil meze nutné obrany. Vrchní soud proto čin překvalifikoval a trest zmírnil. Závada dostal tři roky s pětiletým podmínečným odkladem.
Obhájce Závady navrhl, aby soud upustil od souhrnného trestu a uložil trest podmíněný. Závada je podle něj připraven uhradit škodu. Obhájce Novákové požádal soud, aby zvážil uložení vyššího peněžitého trestu, který by se blížil částce milion korun a upustil od dalšího potrestání.