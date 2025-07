„Bylo provedeno rozsáhlé dokazování. Soud dospěl k jednoznačnému závěru o vině obou obžalovaných. Jejich jednání se vyznačuje vysokou mírou společenské škodlivosti, kdy na silnice se dostali lidé, kteří by se tam za normálních okolností nedostali,“ uvedla soudkyně Pavlína Müllerová při odůvodňování rozsudku.

Vypíchla několik případů, kdy například lidé z Ostravy či Českých Budějovic několikrát marně skládali zkoušky ve svých městech. Nakonec uspěli právě až ve Varnsdorfu. U Mangy popsala, jak za cizince skládal testy, přičemž zmínění žadatelé se k nim ani nemuseli dostavovat.

Müllerová popsala i několik případů, kdy majitelé řidičáků získaných ve Varnsdorfu způsobili vážné dopravní nehody. Někteří při nich byli pod vlivem alkoholu.

„Rozsah trestné činnosti je až abnormální. Obžalovaní si na tom založili jakousi živnost. Šlo o trestnou činnost páchanou s rozmyslem, to opravdu nebylo nic náhodného, výjimečného,“ uvedla soudkyně.

Verdikt se četl hodiny

Oběma mužům hrozilo až deset let. „Uložit nižší trest by bylo nepřiměřeně mírné,“ řekla předsedkyně senátu k sedmi letům pro Šampalíka. Zároveň mu soud uložil zákaz činnosti zkušebního komisaře na deset let.

Ohledně Mangy Müllerová řekla, že v porovnání se Šampalíkem je rozsah páchání trestné činnosti nižší. „Soud musí přihlédnout i k ukládání peněžitého trestu. Šampalík je v insolvenci a nelze mu tedy uložit peněžitý trest. Manga má takové poměry, že dovolují uložit trest peněžitý,“ zmínila. Manga musí zaplatit 600 tisíc.

S ohledem na rozsáhlost případu zabralo čtení verdiktu a jeho zdůvodňování několik hodin. Předsedkyně senátu dokonce povolila přítomným v jednací síni, aby se při vynášení rozsudku posadili.

Obžalovaní Šampalík a Manga nicméně přítomni nebyli. Oba se omluvili. Státní zástupce Lukáš Otipka i oba obhájci si ponechali lhůtu na rozmyšlenou.

Přes sedm stovek skutků

Oba muži podle žalobce Lukáše Otipky svým jednáním dopustili, aby nejméně 722 lidí řidičská oprávnění získalo neoprávněně. Podle státního zástupce jde o jeden z nejrozsáhlejších korupčních případů.

Jednání původně šesti obžalovaných zachytily kamery ve zkušební místnosti, skládání testů sledovaly sedm měsíců. Podle Otipky je ze záznamů patrné, jak komisaři radili uchazečům, dostávali úplatky i jak tlumočník z arabštiny skládal testy za uchazeče, kteří ani nebyli na místě.

Dva obžalovaní provozovatelé autoškol se dohodli na vině a trestu a dostali od soudu podmínku a peněžitý trest, zaplatit dohromady musí 900 tisíc korun. Za podplácení a přijetí úplatku a padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy byla zatím nepravomocně odsouzena manželka komisaře, který před zahájením soudu zemřel, zaplatit má 300 tisíc korun. Další z obžalovaných dostal podmínku a zaplatit má 75 tisíc korun.

Na možné protiprávní jednání upozornilo v roce 2019 policisty ministerstvo dopravy, kterému se zdálo podezřelé, že v patnáctitisícovém Varnsdorfu skládá zkoušky stejný počet lidí jako ve stotisícovém Ústí nad Labem. Většina z nich neměla bydliště na Děčínsku ani v Ústeckém či sousedním Libereckém kraji.